תעשיית קרנות הנאמנות חוגגת שיא חדש: 700,000,000,000 ₪

השיא העגול הקודם – שש מאות מיליארד שקל, הושג לפני כ-7 חודשים ב- 24.12.2024, וקדם לו השיא העגול הקודם של חמש מאות מיליארד שקל שהושג גם הוא בשנת 2024, ב-5.5.24. כלומר, כל 7 חודשים תעשיית הקרנות נאמנות גדלה במאה מיליארד שקל.

 

 
תעשיית קרנות הנאמנות חוגגת שיא חדש / תמונה: Dreamstimeתעשיית קרנות הנאמנות חוגגת שיא חדש / תמונה: Dreamstime
 
נאור כהן, מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות
17/08/2025

שבע מאות מיליארד שקלים – זה היקף הנכסים של תעשיית הקרנות וזהו שיא של כל הזמנים.

השיא העגול הקודם – שש מאות מיליארד שקל, הושג לפני כ-7 חודשים ב- 24.12.2024, וקדם לו השיא העגול הקודם של חמש מאות מיליארד שקל שהושג גם הוא בשנת 2024, ב-5.5.24.

כלומר, כל 7 חודשים תעשיית הקרנות נאמנות גדלה במאה מיליארד שקל. 

מאז 31.3.2021 תעשיית הקרנות הכפילה את עצמה.

הצמיחה הזו, שנעצרה רק בשנת 2022 וחלק מ-2023 בגין הירידות שנרשמו בשווקים, הקיפה את כל חלקי התעשייה הזו – הן את החלק המנוהל באופן אקטיבי – הקרנות המסורתיות והקרנות הכספיות, והן בחלק הפסיבי – הקרנות המחקות וקרנות הסל.

הצמיחה המהירה בנכסי הקרנות כדי הכפלה בתוך כ-4.5 שנים נובעת משתי מגמות בסיסיות:

האחת – העליות שנרשמו באופן מצטבר בשווקים, במיוחד בשנה וחצי האחרונות, ובעיקר בשוקי המניות בעולם ובישראל, כמו גם הריבית הגבוהה שהכניסה הרבה מאוד כסף לקרנות הכספיות. 

השנייה – הזרמת הכספים הגדולה לשווקים, כולל מצד משקיעים שזה עתה עשו רק את הצעדים הראשונים בתחום ההשקעות.

שתי המגמות האלה- עליית ערך וכניסת כספים השפיעו באופן כמעט שווה על צמיחת התעשייה. כך, מאז מאי 2024, כאשר היא ניהלה 500 מיליארד שקל, נכנס לתעשייה כולה סכום של כ-95 מיליארד ₪, ושאר הגידול בנכסים כ-105 מיליארד ₪ נבע מעליית הערך של השקעות הקרנות.

השיא הנוכחי של 700 מיליארד ₪ מייצג עוד שיא. נתח השוק של תעשיית הקרנות מתוך סך הנכסים הפיננסים של הציבור מגיע כיום לשיא של כ-11%: 700 מיליארד שקל מתוך נכסי הציבור שנאמדים ב-6.5 טריליון שקל.

הצמיחה בתעשייה הקיפה אמנם את כל חלקיה, אבל בהחלט לא באותה עוצמה. נכסי הקרנות הכספיות צמחו במעט יותר מ-4 שנים ב-743%, התעשייה הפסיבית – קרנות מחקות וקרנות סל – צמחו בשיעור של כ-107% , ואילו הקרנות האקטיביות המסורתיות צמחו בשיעור של 17% בלבד הואיל והיא סבלה מפדיונות ניכרים במשך חלק גדול מהתקופה עד לשנה האחרונה.

אחוז מסך הנכסים

31.3.21

 

13.8.25

אחוז צמיחה

אחוז מסך הנכסים

51%

178

אקטיביות מסורתיות:

208

17%

30%

6%

21

כספיות:

177

743%

25%

57%

199

סה"כ מנוהלות:

385

93%

55%

16%

57

מחקות:

119

109%

17%

27%

95

קרנות סל:

196

106%

28%

43%

152

סה"כ פסיביות:

315

107%

45%

100%

351

סה"כ כללי:

700

99%

100%
