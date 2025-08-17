תעשיית קרנות הנאמנות חוגגת שיא חדש: 700,000,000,000 ₪

שבע מאות מיליארד שקלים – זה היקף הנכסים של תעשיית הקרנות וזהו שיא של כל הזמנים.
השיא העגול הקודם – שש מאות מיליארד שקל, הושג לפני כ-7 חודשים ב- 24.12.2024, וקדם לו השיא העגול הקודם של חמש מאות מיליארד שקל שהושג גם הוא בשנת 2024, ב-5.5.24.
כלומר, כל 7 חודשים תעשיית הקרנות נאמנות גדלה במאה מיליארד שקל.
מאז 31.3.2021 תעשיית הקרנות הכפילה את עצמה.
הצמיחה הזו, שנעצרה רק בשנת 2022 וחלק מ-2023 בגין הירידות שנרשמו בשווקים, הקיפה את כל חלקי התעשייה הזו – הן את החלק המנוהל באופן אקטיבי – הקרנות המסורתיות והקרנות הכספיות, והן בחלק הפסיבי – הקרנות המחקות וקרנות הסל.
הצמיחה המהירה בנכסי הקרנות כדי הכפלה בתוך כ-4.5 שנים נובעת משתי מגמות בסיסיות:
האחת – העליות שנרשמו באופן מצטבר בשווקים, במיוחד בשנה וחצי האחרונות, ובעיקר בשוקי המניות בעולם ובישראל, כמו גם הריבית הגבוהה שהכניסה הרבה מאוד כסף לקרנות הכספיות.
השנייה – הזרמת הכספים הגדולה לשווקים, כולל מצד משקיעים שזה עתה עשו רק את הצעדים הראשונים בתחום ההשקעות.
שתי המגמות האלה- עליית ערך וכניסת כספים השפיעו באופן כמעט שווה על צמיחת התעשייה. כך, מאז מאי 2024, כאשר היא ניהלה 500 מיליארד שקל, נכנס לתעשייה כולה סכום של כ-95 מיליארד ₪, ושאר הגידול בנכסים כ-105 מיליארד ₪ נבע מעליית הערך של השקעות הקרנות.
השיא הנוכחי של 700 מיליארד ₪ מייצג עוד שיא. נתח השוק של תעשיית הקרנות מתוך סך הנכסים הפיננסים של הציבור מגיע כיום לשיא של כ-11%: 700 מיליארד שקל מתוך נכסי הציבור שנאמדים ב-6.5 טריליון שקל.
הצמיחה בתעשייה הקיפה אמנם את כל חלקיה, אבל בהחלט לא באותה עוצמה. נכסי הקרנות הכספיות צמחו במעט יותר מ-4 שנים ב-743%, התעשייה הפסיבית – קרנות מחקות וקרנות סל – צמחו בשיעור של כ-107% , ואילו הקרנות האקטיביות המסורתיות צמחו בשיעור של 17% בלבד הואיל והיא סבלה מפדיונות ניכרים במשך חלק גדול מהתקופה עד לשנה האחרונה.
|
אחוז מסך הנכסים
|
31.3.21
|
|
13.8.25
|
אחוז צמיחה
|
אחוז מסך הנכסים
|
51%
|
178
|
אקטיביות מסורתיות:
|
208
|
17%
|
30%
|
6%
|
21
|
כספיות:
|
177
|
743%
|
25%
|
57%
|
199
|
סה"כ מנוהלות:
|
385
|
93%
|
55%
|
16%
|
57
|
מחקות:
|
119
|
109%
|
17%
|
27%
|
95
|
קרנות סל:
|
196
|
106%
|
28%
|
43%
|
152
|
סה"כ פסיביות:
|
315
|
107%
|
45%
|
100%
|
351
|
סה"כ כללי:
|
700
|
99%
|
100%