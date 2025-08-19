פנסיה בלי מס: הסוד החבוי בקופת גמל להשקעה

רבים מכירים את קופת הגמל להשקעה כמוצר חיסכון גמיש – חוסכים, משקיעים, ויכולים למשוך כספים בכל עת. אבל קיימת גם אפשרות ייחודית שהופכת אותה לאחד ממוצרי ההשקעה המשתלמים ביותר ליצירת הכנסה חודשית קבועה – קצבה פטורה ממס החל מגיל 60.
פקודת מס הכנסה מעניקה פטור מתשלום מס על רווחים שהצטברו בקופת גמל להשקעה, במידה והחוסך ימשוך את הכספים שהצטברו בקופה כקצבה ולא משיכה כסכום חד פעמי ובתנאי שהמשיכה הינה החל מגיל 60. (תנאי סף לזכאות קבלת קצבה פטורה ממס).
הפטור ממס יינתן גם אם אותו חוסך מקבל קצבת פנסיה או קצבאות אחרות, וגם אם יש לו מקורות הכנסה אחרים מכל סוג.
בנוסף, מלוא הקצבה שתשולם מהכספים הללו תהיה פטורה ממס (בניגוד לקצבת פנסיה שממנה מנוכה מס הכנסה).
מה החלופות שעומדות בפני החוסך בקופת גמל להשקעה?
1. משיכה בכל עת כסכום חד פעמי (הוני) – בכפוף לתשלום מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי (בניכוי עליית המדד בתקופת החיסכון).
2. משיכה כקצבה חודשית – המרה להכנסה קבועה לכל החיים, כאשר כל הרווחים שהצטברו פטורים ממס.
המשמעות: מי שבוחר בקצבה לא רק מבטיח לעצמו הכנסה חודשית יציבה, אלא גם נהנה מהטבת מס משמעותית.
איך מחשבים את הקצבה?
גובה הקצבה החודשית תלוי בכמה פרמטרים מרכזיים:
1. הסכום שנצבר בקופה – הפקדות + רווחים.
2. מקדם המרה – מספר הקובע כמה קצבה חודשית תקבלו עבור כל 100,000 שנצברו. מקדם ההמרה יקבע בהתאם לפרמטרים הבאים: מין, גיל, מינו וגילו של בן/בת הזוג ושיעור הקצבה שיקבלו בן/בת הזוג, גילאי הילדים ומספר חודשי הבטחת התשלומים. מקדם ההמרה מושפע משני גורמים עיקריים: תוחלת החיים והריבית במשק.
3. מסלול פרישה – ניתן לבחור קצבה לכל החיים עם הבטחת תשלומים לשארים.
לדוגמא: אדם מעל גיל 60 חסך 1 מיליון ₪ בקופת גמל להשקעה, שצברה רווחים בסך 200,000 ₪, כך שהסכום הכולל שנצבר בקופה הוא 1.2 מיליון ₪. נניח ומקדם ההמרה שניתן לאותו אדם הוא 200 , הקצבה החודשית תהיה 6,000 ₪. כל הסכום (כולל הרווחים) פטורים ממס רווחי הון – מדובר בחיסכון של עשרות אלפי שקלים לאורך השנים.
יתרונות למשיכה כקצבה
פטור מלא ממס רווחי הון על כל הרווחים שנצברו.
הכנסה חודשית קבועה לכל החיים המספקת שקט ובטחון כלכלי.
אפשרות לבחור מסלול מותאם אישית הכולל הבטחת תשלומים לשארים.
שילוב חכם עם יתר מקורות הפנסיה (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים) ליצירת תזרים חודשי יציב.
נקודות שכדאי לשים לב אליהן
לאחר המרה לקצבה – לא ניתן לחזור אחורה ולמשוך את הכסף כסכום חד פעמי.
חשוב לבדוק את מקדם ההמרה שמציעה החברה שממנה תרצו לקבל קצבה, כיוון שהמקדם משפיע ישירות על גובה הקצבה.
קיים סכום מינימלי שניתן לקבל קצבה כ-657 ₪ (5% מהשכר הממוצע במשק, 13,153 ₪).
במידה והצבירה בקופת גמל להשקעה לא מגיעה לקצבה המינימום, ניתן להפקיד לקופה במטרה להגדיל את הצבירה (כל עוד לא חורגים מהתקרה השנתית 81,711 ₪ לשנת 2025). לחילופין, במידה ויש קצבה מקרנות פנסיה נוספות בוחנים לפי סכום כולל.
ניתן לשלב חלק כקצבה פטורה ממס וחלק כמשיכה חד פעמית לצורך נזילות בהתאם לצרכים של כל לקוח.
מומלץ להיוועץ עם מתכנן פיננסי כדי לבנות תמהיל נכון בין כלל המוצרים הפנסיוניים.
כיצד מתבצעת ההמרה לקצבה
לאחר שהחוסך הגיע לגיל 60 עליו להגיש בקשה להעברת הכספים מקופת גמל להשקעה אל קופה המשלמת קצבה, למשל אל אחת מקרנות הפנסיה המשלמות קצבת פנסיה.
הקצבה שתשולם לחוסך תיקבע ע"פ תקנון הקרן שאליה הועברו הכספים, ובהתאם לתקנון זה גם ישולמו כספים לשאירים של החוסך (במקרה פטירה) בהתאם למסלול הפרישה שיבחר.
לסיכום
קופת גמל להשקעה אינה רק כלי חיסכון נזיל – אלא גם מוצר פיננסי חכם המאפשר ליהנות בגיל השלישי מקצבה חודשית נטו, ללא מס על הרווחים.
תכנון מוקדם והבנה של האפשרויות יכולים לשנות את רמת החיים בפנסיה ולהפוך חיסכון רגיל ליתרון משמעותי.
הכותבת היא מנכ"לית ובעלים "לימור עופרי פתרונות פיננסים". אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות