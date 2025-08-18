בית וגג מסכמת את הרבעון השני של 2025

הרווח הגולמי הצפוי רק מפרויקטים שקיבלו ויקבלו היתר בנייה בשנה זו עומד על כ- 260 מיליון ש"ח.

החברה מגדילה את היקף פעילותה בשנת 2025 וצפויה להגדילה עוד משמעותית בשנת 2026 עם קבלת היתרי בנייה במגה פרויקטים.

בסוף השבוע שעבר דיווחה החברה על הגעה לרוב חתימות דרוש וחתימה על הסכם לביצוע פרויקט פינוי בינוי במתחם בין רחובות שדרות ירושלים, הסנה והנחל ברמת גן במסגרתו ייבנה מגדל בעירוב שימושים עם 126 יח"ד ומסחר.

חברת בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ, המתמחה בייזום וביצוע פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, פרסמה את הדוח הכספי לרבעון השני של 2025.

רונן עקביה, מנכ"ל בית וגג: "אנו ממשיכים לקדם את הפרויקטים השונים באיזורי הביקוש - בהתאם לתוכנית העסקית, עם מימוש והנעת פרויקטים גדולים שיבשילו לכדי ביצוע במהלך הרבעונים הקרובים. מתחילת השנה קבלנו 4 היתרי בנייה ואנו צופים לקבל 3 נוספים בחודשים הקרובים. בפרויקט אחימאיר בתל אביב התחלנו בעבודות הבנייה וכבר נמכרו כ-40% מיחידות הדיור. בגבעת שמואל פתחנו בשיווק ואנו רואים ביקוש והתעניינות ערה. במקביל פרויקט בת גלים בחיפה, פרויקט 542 בנתניה ופרויקטים רבים נוספים מתקדמים לקראת קבלת היתרי בנייה.

בימים אלו החברה מקדמת מספר רב של פרויקטים הכוללים יחד למעלה מ-10,000 יחידות דיור. מתוכם כ- 6,000 יח"ד חתומים מעל רוב דרוש חוקי. פוטנציאל ההכנסות המצרפי מהפרויקטים החתומים מעל רוב דרוש עומד על למעלה מ- 1.6 מיליארד ש"ח. יתרת הרווח הגולמי הצפוי רק מפרויקטים שקיבלו ויקבלו היתר בנייה בשנה זו עומד על כ- 260 מיליון ש"ח. כחלק מההערכות להגדלה משמעותית של היקפי הביצוע גייסנו כ-105 מיליון שקל במסגרת הנפקת סדרת אג"ח ראשונה, במסגרתה התקבלו ביקושים של כ-290 מיליון שקל מצד גופים מוסדיים מובילים, אשר נחשפו לצמיחה העסקית האיתנה שאנו מובילים בימים אלו.

לצד ההתקדמות בפרויקטים, אנו מבצעים בימים אלה מהלך של מיתוג מחדש של החברה, המשקף את קפיצת המדרגה בפעילות ואת הכניסה שלה לאזורים חדשים שלא פעלנו בהם בעבר – בהם ירושלים, חיפה, נתניה, גבעת שמואל, קדימה-צורן ועוד. זאת כחלק המהלך נועד להגדיל את הנראות הציבורית כחלק מהמשך התבססות החברה כמובילה בענף הנדל"ן".

הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השני של 2025 בכ-32.2 מיליון ש”ח, לעומת כ-34.3 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכמו ב-57.9 מיליון שקל, לעומת 67.2 מיליון שקל בחציון הראשון של שנת 2024. ההכנסות נבעו ממכירת דירות ומהתקדמות הביצוע בפרויקטים שבביצוע בצלאל, סמטת המעלות, ליפסקי ואחימאיר. בחציון המקביל בשנת 2024 כמות הפרויקטים שבביצוע וההכנסות שנבעו מהם הייתה גדולה יותר.

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-4.2 מיליון ש”ח, בהשוואה ל-5.4 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של 2025 הסתכם הרווח הגולמי ב-7.7 מיליון שקל, לעומת 10.1 מיליון שקל בחציון הראשון של 2024. שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-13.3% בחציון הראשון של השנה.

ליום 31 במרץ 2025 הסתכם הון החברה לסך של כ-246 מיליון ש”ח.

לאחר הרבעון השני השלימה בית וגג הנפקה מוצלחת של סדרת אג"ח ראשונה (סדרה א'), שבה גייסה כ-105 מיליון שקל. במהלך ההנפקה התקבלו ביקושים גבוהים בסך של 290 מיליון שקל מצד גופים מוסדיים ממובילים. ריבית הסגירה בהנפקה נקבעה על 5.68% (לא צמודה). סדרה א' הינה סדרת אג"ח שקלית, בריבית קבועה, למח"מ של כ-3.2 שנים.