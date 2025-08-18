קרנות השתלמות: מיטב מנצחת ביולי ומציגה לראשונה תשואה ל-5 שנים במסלול S&P500 השתלמות

מימין למעלה: רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; רו״ח אמיר אייל יו״ר קבוצת אינפיניטי-אילים, צילום: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי.



סיכום בשווקים

יולי, מסיים חודש חיובי נוסף בשווקים בארץ ובעולם. בארץ נרשמו עליות שערים נאות: מדד ת"א 35 עלה ב-1.7%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.9%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.0%, ומדד יתר 60 עלה ב-3.6%. בארה"ב, מגמה חיובית, כאשר מדד הדאו עלה ב-0.1%, מדד ה-S&Pעלה ב-2.2% ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 3.7%. באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-0.7%, ה-CACהצרפתי עלה ב-1.4% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-0.4%. מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור של 1.4%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 נעו בין 0.4% ל-0.5%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.3%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.3%. לעומת זאת, מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.2%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.1% ואיגרות החוב השקליות ירדו ב-0.5%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.4%.

כמה תובנות מהתוצאות החודש

1. המסלול המחקה S&P500 עבר לתשואה חיובית מתחילת השנה ובשנה האחרונה.

2. הן המסלול הכללי והן מסלול המניות מובילים בתשואה בשנה האחרונה על המסלול המחקה S&P500.

3. חמישה גופים מציגים תשואה מעל מאה אחוזים ל-5 שנים במסלול המניות.

4. מיטב מציגים לראשונה תשואה ל-5 שנים במסלול המחקה S&P500.

5. במסלול המניות ישנם גופים שעוברים בתשואה ל-3 שנים את התשואה במסלולים המחקים S&P500.

תשואת קרנות השתלמות מסלול כללי – מיטב מנצחים במסלול

תחזית Funder בתחילת החודש, התבררה כמדויקת להפליא גם החודש, הן לתשואה החודשית, והן לתשואה השנתית, בסטיות קלות בלבד. מה שאומר שנתוני תחזית התשואות של FUNDER, הן החודשית והן השנתית, מדויקת מספיק כדי שהמשקיעים יוכלו להסתמך עליה בהערכת התשואה של קרן ההשתלמות שלהם.

במסלול הכללי, המסלול המנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.26% לעומת 3.17% חודש קודם. טווח התשואה נע בין 0.78% (אלטשולר שחם) ל-1.22% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-8.11%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש קודם על 13.97%. התשואה ל-3 שנים דומה לחודש ירדה קלות ל-28.17% והתשואה ל-5 שנים ירדה גם היא ל-51.8%.

מיטב הם המנצחים החודש עם 1.22%, הפניקס אחריהם עם 1.14%. כלל (0.9% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 8.62%. אנליסט (1.09% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 16.55%, בתשואה ל-3 שנים עם 32.91%, ובתשואה ל-5 שנים עם 61.71%. ראוי לשים לב לתשואה של אינפיניטי שגבוהה החודש, אולם לא נמצאת בטבלאות הכלליות בשל היקף נכסים.



קרנות השתלמות מסלול כללי שם קופה תשואה יולי מתחילת השנה תשואה 12 חודשים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה תחזית FUNDER מיטב 1.22% 7.60% 14.39% 30.20% 55.80% 28,448 880 1.22% הפניקס 1.14% 7.84% 15.14% 29.39% 54.91% 19,893 964 1.15% אנליסט 1.09% 8.48% 16.55% 32.91% 61.71% 15,402 962 1.10% ילין לפידות 1.09% 7.20% 12.45% 30.41% 52.23% 24,987 1162 1.10% מור 1.03% 8.52% 14.43% 31.04% 57.28% 23,091 12535 1.05% מנורה מבטחים 0.92% 7.84% 13.95% 26.06% 48.44% 11,465 828 0.92% כלל 0.90% 8.62% 15.19% 25.99% 52.81% 19,380 456 0.90% הראל 0.83% 6.98% 12.31% 23.60% 46.83% 13,817 154 0.83% מגדל 0.82% 7.49% 13.47% 26.45% 50.52% 18,328 579 0.87% אלטשולר שחם 0.78% 7.06% 11.88% 25.68% 37.48% 34,246 1093 0.80% אינפיניטי (*) 1.26% 8.11% 14.97% 31.56% --- 225 13229 ממוצע 0.98% 7.76% 13.97% 28.17% 51.80% 0.99%

תשואות מסלול מניות – מיטב מנצחים במסלול

מסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, ומן הסתם גם התנודתי יותר. גם במסלול זה תחזית FUNDER הן החודשית והן השנתית היתה מדויקת להפליא, עם סטיות קלות בלבד. מה שאומר שגם במסלול המניות, מי שרוצה לדעת מראש מה התשואה בקרנות ההשתלמות, מוזמן לעקוב אחרי התחזיות שמתפרסמות באתר FUNDER.

התשואה הממוצעת החודש במסלול היא 1.91% לעומת 5.66% בחודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 1.55% (הראל) ל-2.35% (מיטב). מתחילת השנה, התשואה הממוצעת עלתה ל-12.89%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-22.83%. התשואה המצטברת ל-3 שנים, בממוצע בין הגופים השונים ירדה משמעותית ל-50.04%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-5 שנים ירדה ל-95.87%.

מיטב מנצחים החודש במסלול עם 2.35%. ילין לפידות נמצאים במקום שני עם 2.18%. מור (1.92% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 14.85%. הפניקס (1.84% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 25.11%. אינפיניטי (2.16% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 77.83%, וגם מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 109.89%.



קרנות השתלמות מסלול מניות שם קופה תשואה יולי מתחילת השנה תשואה 12 חודשים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה תחזית FUNDER מיטב 2.35% 13.53% 24.58% 49.03% 96.56% 2,850 883 2.35% ילין לפידות 2.18% 11.20% 19.83% 53.11% 104.34% 11,703 8563 2.20% אינפיניטי 2.16% 14.05% 24.09% 77.83% 109.89% 532 1537 --- אנליסט 2.11% 11.09% 21.05% 53.91% 100.62% 13,700 963 2.11% מור 1.92% 14.85% 24.65% 47.96% 107.54% 8,394 12536 1.71% הפניקס 1.84% 13.33% 25.11% 45.68% 100.47% 2,803 968 --- מנורה מבטחים 1.80% 12.98% 22.44% 44.96% 93.28% 913 1256 1.80% מגדל 1.74% 12.96% 24.19% 48.96% 92.21% 1,794 869 1.75% כלל 1.72% 13.42% 23.62% 40.70% 89.69% 1,883 1350 1.74% אלטשולר שחם 1.63% 11.75% 18.74% 45.64% 66.97% 6,728 1377 1.65% הראל 1.55% 12.61% 22.81% 42.70% 93.03% 2,109 763 1.55% ממוצע 1.91% 12.89% 22.83% 50.04% 95.87% 1.87%

תשואות מסלול מחקה S&P500 – אלטשולר שחם מנצחים במסלול

את מסלול המחקה S&P500 אנחנו מציגים מכמה סיבות. ראשית – מדובר במסלול שצובר פופולריות רבה בקרה במשקיעים. שנית, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד – S&P500, עדיין יש הבדלים קלים בתשואה בין הגופים השונים בחתכי הזמן השונים. בנוסף, תמיד מעניין להשוות את התשואות במסלול זה למסלול המניות וגם למסלול הכללי, ולראות את הבדלי התשואה בין המסלולים. החודש, מסלולי המניות, וגם המסלול הכללי מציג תשואות עודפות על מסלול ה-S&P500. למרות היותו של המסלול מסלול מחקה מדד, ראוי לשים להבדלים בין הגופים השונים.

התשואה הממוצעת החודש עומדת על 3.593% לעומת 0.82% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 2.85% (הפניקס) ל-3.53% (אלטשולר שחם). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 0.79%, עברה לתשואה חיובית. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-4.9%. התשואה הממוצעת הכוללת ל-3 שנים ירדה ל-60.03%. רק מיטב מציגים תשואה ממוצעת ל-5 שנים במסלול.

אלטשולר שחם היא המנצחת החודש עם 3.53%, אחריה אנליסט עם 3.5%. אנליסט מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 0.93%, וגם מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 5.12%. מנורה מבטחים עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 60.92%. מיטב היחידים שמציגים תשואה ל-5 שנים במסלול, וצריך להסתכל על התשואה שלהם מול הגופים האחרים במסלול המניות. חלק מהגופים אף עוברים את התשואה של מיטב ל-5 שנים. אין ספק שזה מעניין, אבל עדיין נמתין לתשואות של גופים נוספים כדי להסיק מסקנות.



קרנות השתלמות מסלול מחקה S&P500 שם קופה תשואה יולי מתחילת השנה תשואה 12 חודשים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה אלטשולר שחם 3.53% 0.92% 5.06% --- --- 1,358 14862 אנליסט 3.50% 0.93% 5.12% --- --- 1,857 13853 מגדל 3.40% 0.78% 5.05% --- --- 3,373 14668 כלל 3.40% 0.65% 4.61% 58.94% --- 4,584 13342 מנורה מבטחים 3.19% 0.74% 4.94% 60.92% --- 2,769 13873 הראל 3.12% 0.70% 4.92% 60.33% --- 7,154 13502 מיטב 2.99% 0.74% 4.89% 59.72% 104.67% 3,995 13245 הפניקס 2.85% 0.82% 4.64% 60.26% --- 11,126 13264 ממוצע 3.25% 0.79% 4.90% 60.03% ---

(*) תשואות הגופים המסומנים בכוכבית לא מוצגים בטבלת הדירוגים הכללית, לא הובאו בחשבון בממוצעים, בשל היקף נכסים נמוך.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) נתוני התשואות המובאים בטבלאות השונות הינם לפני ניכוי דמי ניהול.