ירידה של כ-12.5% במספר דורשי העבודה

התפלגות דורשי העבודה לפי סוג תביעה: הן מספר תובעי האבטלה והן מספר תובעי הבטחת ההכנסה רשמו ירידות ביחס לחודש שקדם, כאשר במספר תובעי האבטלה נרשמה ירידה משמעותית בהרבה – 14.3% לעומת 2.2%. מספר תובעי הבטחת ההכנסה שומר על עקביות יחסית ביחס לחודשי השנה החולפת ועמד החודש על כ-40 אלף בלבד. מספר תובעי האבטלה, לעומת זאת, רשם עלייה חדה ביוני נוכח עם כלביא ואילו ביולי אמנם נרשמה ירידה ביחס לחודש שחלף אך מספרם גבוה משמעותית מכל חודשי השנה החולפת וזאת נוכח ההכרה הרטרואקטיבית בזכאותם לדמי אבטלה של כ-25 אלף שהוצאו לחל"ת במהלך עם כלביא

התפלגות דורשי העבודה לפי גיל: מגמת הירידה במספר דורשי העבודה נרשמה בשלוש קבוצות הגיל העיקריות אך בעצימות שונה, כתוצאה השתנתה במקצת התפלגותה הגילית של מצבת דורשי העבודה. בעוד שיעור הצעירים (עד 34) ירדה ועמד החודש על 31.4% הרי ששיעור קבוצת הביניים (35-54) ושיעור קבוצת המבוגרים (מעל 55) עלה בשני המקרים ב-0.8 נקודות האחוז ועמד החודש על 41.6% ועל 26.9%, בהתאמה. שינויים אלו, יש להניח, מקורם בהשפעה הדיפרנציאלית של הנסיבות המלחמתיות שנרשמו בחודש יוני (עם כלביא) שהשפיעו יותר על תעסוקת צעירים, אשר שיעורם בקרב ענפים ומשלחי יד שהושפעו מצמצום הפעילות המשקית גבוה יותר. לפיכך, עם שוך המצב המלחמתי מספרם ושיעורם ירד באופן משמעותי יותר, אך נוכח העובדה שגם ביולי הוכרה רטרואקטיבית זכאותם של יוצאי החל"ת במהלך עם כלביא הרי שבהשוואה ליולי 2024 שיעור הצעירים השנה גבוה משיעורם בשנה שעברה (31.4% ב-2025 לעומת 28.6% ב-2024)

התפלגות דורשי העבודה לפי מגדר: מספרית, הירידה שנרשמה בקרב דורשות העבודה גדולה בהרבה מזו שנרשמה בקרב דורשי העבודה (17.6 אלף לעומת 12.7 אלף). אולם, שיעור הנשים עלה החודש ב-0.1 נקודות האחוז ועמד על 58.8%, גבוה ב-3.8 נקודות האחוז משיעורן ביולי 2024. זאת, אומרים בשירות התעסוקה, על רקע צירופן של שלוש עובדות – תעסוקת נשים, כפי שנוכחנו בסגרי הקורונה ובחודשי הלחימה העצימים של חרבות ברזל, רגישה יותר למצבי חירום. לפיכך, מספרן עלה משמעותית ביוני וירד משמעותית ביולי; אך מנגד שיעורן עולה על רקע שילוב העובדה שגם ביולי נרשמה הכרה רטרואקטיבית ביוצאי החל"ת בעם כלביא, שרובם נשים, ועל רקע תופעת פיטורי הקיץ הפוגעת בעיקר בנשים. לכן, מספרן אמנם ירד בהשוואה לחודש יוני, אך שיעורן עלה במקצת ובהשוואה ליולי 2024 שיעורן גבוה משמעותית ביולי השנה

התפלגות דורשי העבודה לפי אשכולות חברתיים-כלכליים: בהשוואה לחודש יוני, נרשמה ירידה בשיעור האשכולות הגבוהים (8-10), יציבות באשכולות הביניים (4-7) ועלייה באשכולות הנמוכים. לעומת זאת, בהשוואה ליולי 2023 ניכרה עלייה באשכולות הביניים ובאשכולות הגבוהים לעומת ירידה באשכולות הנמוכים. הפער בין הממצאים מקורו בשתי מגמות, האחת מתמשכת והשנייה עיתית – המתמשכת, לכל אורך השנה האחרונה נרשמה התגוונות סוציולוגית בתמהיל דורשי העבדה אשר השתקפה בעליית דורשי העבודה מהקבוצות החזקות ובירידה בקבוצות החלשות; העיתית, קשורה למצב המלחמתי ביוני ולפיטורי הקיץ, אשר השפיעו יותר על הקבוצות החלשות

התפלגות דורשי העבודה לפי משלחי יד בחודשיים האחרונים: ב-44 מבין 45 משלחי יד נרשמה עלייה ממוצעת של 38.84% במספר דורשי העבודה בחודשיים האחרונים, שהיו תחת הרושם של עם כלביא ופיטורי הקיץ. כאשר משלחי היד שנפגעו בצורה המשמעותית ביותר היו כאלה החשופים יותר למלחמה ולפיטורי הקיץ. כך, נרשמה עלייה של 182.5% בקרב גננים ומגדלי גידולים, 144.6% בקרב עובדי ספורט וכושר, 143% בקרב מטפלים בילדים וסייעים למורים ועלייה של 83% בקרב מורים בחינוך העל יסודי

שיעור דורשי העבודה לפי ערים בעלות למעלה מ- 40 אלף תושבים: לאחר מספר שנים בהן את הרשימה הובילו הערים הערביות רהט ואום אל פחם, בחודשים יוני ויולי בראש הרשימה עמדו הערים החרדיות מודיעין עילית (8.7% ביוני ו-7.5% ביולי) ומודיעין עילית (8.1% ביוני ו-7.1% ביולי). ככלל, הערים עם שיעור דורשי העבודה הגבוהים ביותר הן פריפריאליות, חרדיות או ערביות, כשמנגד השיעורים הנמוכים ביותר נרשמו גם החודש בערים החזקות יותר כרעננה, כפר סבא ורמת השרון. בהשוואה לחודש שקדם, נרשמה ירידה במספר דורשי העבודה בכל הערים (בממוצע לא משוקלל הייתה זו ירידה של 13.5%-), פרט לאום אל פחם ורהט בהן נרשמו עליות. הירידה המשמעותית ביותר נרשמה באילת (ירידה של 27.7%-) ובערים חזקות, ואילו הירידות הנמוכות ביותר נרשמו בערים בפריפריה

עו"ד עינבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה: "גם החודש שוק העבודה הישראלי הוכיח יכולת הסתגלות והתאוששות מול אתגרי החירום ולאחריהם. יחד עם זאת, שתי נורות אזהרה עולות מהנתונים – הראשונה, תופעת פיטורי הקיץ שחוזרת בכל שונה ופוגעת בזכויות העובדים, ביציבותם התעסוקתית ובשכרם. השנייה, נסתרת תחת השפעת 'עם כלביא', אך מתחת לנתונים אנו עדים שוב להתגוונות הרכב דורשי העבודה עם היחלשות הקבוצות החזקות. ייתכן שמדובר בעדות ראשונית להשפעת הכניסה של הבינה המלאכותית לשוק"

הבוקר (ראשון) מפרסם שירות התעסוקה את דופק שוק העבודה המסכם את התנועות שנרשמו בשוק העבודה הישראלי במהלך חודש יולי, ומנותניו עולה כי במהלך החודש ירד מספר דורשי העבודה בכ-12.5% (ירידה של 30.3 אלף) ועמד בסך הכל על 212 אלף. עוד מעריכים בשירות התעסוקה כי כ-25 אלף מביניהם הם כאלה שנפלטו ממעגל העבודה במהלך מבצע עם כלביא שאירע בחודש יוני, אך רק ביולי, לאחר שכבר שבו לעבודה, הוכרה תביעתם. לפיכך, הם מופיעים במצבת דורשי העבודה הרשומים בשירות התעסוקה אף כי בפועל עבדו במהלך יולי. כך, שהמספר המוערך של דורשי העבודה שאכן לא עבדו בחודש יולי הוא כ-187 אלף.

למעשה, אומרים בשירות התעסוקה, בניכוי אותם כ-25 אלף שנפלטו ממעגל העבודה במהלך עם כלביא וקיבלו את דמי החל"ת רטרואקטיבית ביולי הרי שהמספר הכולל של דורשי העבודה ביולי השנה דומה להיקפים שנרשמו ב-2019 ולפניה, ואף נמוך מהם. בהשוואה לחודשים שקדמו לעם בלביא, מדובר בעלייה במספר דורשי העבודה אך זו מוסברת בתופעת פיטורי הקיץ המאפיינת את חודשי יולי ואוגוסט מידי שנה בישראל. במסגרתה, מפוטרים זמנית רבבות עובדים, בעיקר מענפי ההוראה, ומושבים לעבודה עם פתיחת שנת הלימודים. כך שמידי שנה אנו עדים לעלייה זמנית במספר דורשי העבודה בחודשי הקיץ וירידה בספטמבר. כך או כך, אומרים בשירות, בניכוי תופעת פיטורי הקיץ ומקבלי דמי החל"ת באופן רטרואקטיבי הרי שמספר דורשי העבודה בחודש יולי יחסית סטטי ועקבי למגמות שנרשמו בו בחודשים שקדמו לפרוץ עם כלביא.

עוד אומרים בשירות התעסוקה כי מספר דורשי העבודה בישראל בשנתיים האחרונות מושפע מעצימות המצב המלחמתי, ככל שזו גוברת כך עולה מספר דורשי העבודה וככל שהיא פוחתת כך יורד מספרם. לפיכך, בחודשיה הראשונים של חרבות ברזל (אוקטובר עד דצמבר 2023) ובמהלך עם כלביא (13 עד 25 ביוני 2025) נוכחנו לעליות, כאשר בין פרקי העצימות המלחמתית הללו נרשמה ירידה עקבית במספר דורשי העבודה והתייצבותו על היקף של כ-160 אלף, פחות או יותר. זאת, כאמור, פרט לחודשי הקיץ שבהם נרשמת עלייה זמנית נוכח תופעת פיטורי הקיץ.





כדי לבחון את תוקף היציבות, בניכוי פיטורי הקיץ ודמי החל"ת הרטרואקטיביים, בחן שירות התעסוקה את היקף דורשי העבודה בישראל ("זרם", דהיינו מספר הנרשמים החדשים כדורשי עבודה; ו-"מלאי", דהיינו דורשי העבודה הרשומים החודש והיו רשומים גם בחודש שקדם) בהשוואה להיקף דורשי העבודה בארצות הברית. השוואה זו מלמדת כי בניכוי התנודות שנרשמו בישראל נוכח התעצמות הלחימה (דהיינו חודשיה העצימים של חרבות ברזל, השבועיים של מבצע עם כלביא וההכרה הרטרואקטיבית במוצאים לחל"ת במהלך המבצע) הרי שבשתי המדינות נרשמה תמונת מצב די סטטית במספר דורשי העבודה בשנתיים האחרונות. ההבדל שכן נרשם בין שתי המדינות הוא שבארה"ב הזרם, דהיינו מספר הנרשמים החדשים, הולך ופוחת בעוד שהמלאי, דהיינו אלו שהיו רשומים גם בחודש שקדם, הולך ועולה. בישראל, לעומת זאת, העלייה בזרם נרשמת במהלך התעצמות הלחימה ואילו המלאי הולך ופוחת. דבר המעיד על כך שהשוק הישראלי יציב יותר מזה האמריקאי, שם נפלטים פחות משוק העבודה אך מי שנפלט מתקשה לחזור.





א. התפלגות דורשי העבודה לפי סוג תביעה: הן מספר תובעי האבטלה והן מספר תובעי הבטחת ההכנסה רשמו ירידות ביחס לחודש שקדם, כאשר במספר תובעי האבטלה נרשמה ירידה משמעותית בהרבה – 14.3% לעומת 2.2%. מספר תובעי הבטחת ההכנסה שומר על עקביות יחסית ביחס לחודשי השנה החולפת ועמד החודש על כ-40 אלף בלבד. מספר תובעי האבטלה, לעומת זאת, רשם עלייה חדה ביוני נוכח עם כלביא ואילו ביולי אמנם נרשמה ירידה ביחס לחודש שחלף אך מספרם גבוה משמעותית מכל חודשי השנה החולפת וזאת נוכח ההכרה הרטרואקטיבית בזכאותם לדמי אבטלה של כ-25 אלף שהוצאו לחל"ת במהלך עם כלביא

הירידה במספר דורשי העבודה שאפיינה את חודש יולי באה לידי ביטוי בצורה משמעותית בהרבה במספר תובעי האבטלה – ירידה של 14.3%, מ-191.9 אלף ביוני ל-164.4 אלף ביולי. זאת, לעומת ירידה 0.9 אלף במספר תובעי הבטחת ההכנסה שהם כ-2.2% ומספרם עמד על כ-40 אלף החודש, עקבי למספרם במרבית חודשי השנה האחרונה. כך או כך, כאשר בוחנים את מספרם מנוכה העונתיות של תובעי הבטחת ההכנסה הרי שהירידה משמעותית יותר (1.8 אלף) ומספרם עומד על 39.3 אלף.

אשר למספר תובעי האבטלה, הוא יחסית גבוה לחודשים שקדמו ליוני וזאת נוכח העובדה שמקבלי החל"ת הרטרואקטיבי (כלומר, כאלה שעבדו ביולי אך זכאותם לחל"ת על תקופת עם כלביא הוכרה ביולי) ומפוטרי הקיץ הם תובעי אבטלה. כאשר מנכים את הללו, הרי שהיקפם מתכנס למגמות שאפיינו את החודשים שקדמו לעם כלביא, שהצביעו על ירידה עקבית ומדודה.





כאשר בוחנים את מספר תובעי האבטלה ומספר תובעי הבטחת ההכנסה על ציר הזמן ובהשוואה למספרם ביולי 2024 (יולי 2024=100%) עולה כי פרט לחודש יוני בו התרחש מבצע עם כלביא הרי שהן מספר תובעי הבטחת ההכנסה והן מספר תובעי האבטלה מצוי בירידה די עקבית. כאשר בחודש יוני נרשמה עלייה בשני סוגי התביעות, ואילו בדמי האבטלה נרשמה עלייה משמעותית בהרבה כפי שניתן לראות בתרשים 4. עוד נראה בתרשים כי גם ביולי מספר תובעי האבטלה גבוה מכל חודשי השנה החולפת, לרבות יולי אשתקד, וזאת, כאמור, ככל הנראה נוכח יוצאי החל"ת בעם כלביא שהוכרה זכאותם ביולי באופן רטרואקטיבי.





ב. התפלגות דורשי העבודה לפי גיל: מגמת הירידה במספר דורשי העבודה נרשמה בשלוש קבוצות הגיל העיקריות אך בעצימות שונה, כתוצאה השתנתה במקצת התפלגותה הגילית של מצבת דורשי העבודה. בעוד שיעור הצעירים (עד 34) ירדה ועמד החודש על 31.4% הרי ששיעור קבוצת הביניים (35-54) ושיעור קבוצת המבוגרים (מעל 55) עלה בשני המקרים ב-0.8 נקודות האחוז ועמד החודש על 41.6% ועל 26.9%, בהתאמה. שינויים אלו, יש להניח, מקורם בהשפעה הדיפרנציאלית של הנסיבות המלחמתיות שנרשמו בחודש יוני (עם כלביא) שהשפיעו יותר על תעסוקת צעירים, אשר שיעורם בקרב ענפים ומשלחי יד שהושפעו מצמצום הפעילות המשקית גבוה יותר. לפיכך, עם שוך המצב המלחמתי מספרם ושיעורם ירד באופן משמעותי יותר, אך נוכח העובדה שגם ביולי הוכרה רטרואקטיבית זכאותם של יוצאי החל"ת במהלך עם כלביא הרי שבהשוואה ליולי 2024 שיעור הצעירים השנה גבוה משיעורם בשנה שעברה (31.4% ב-2025 לעומת 28.6% ב-2024)

מגמת הירידה במספר דורשי העבודה נרשמה בשלוש קבוצות הגיל העיקריות אך בעצימות שונה, וכתוצאה השתנה תמהיל דורשי העבודה. בקבוצת הצעירים (עד 34) נרשמה 13.5 אלף שהיא כ-16.8%, וכתוצאה ירד שיעורם ב-1.6 נקודות האחוז ועמד על 31.4%; בקבוצת הביניים (35-54) נרשמה ירידה פחות משמעותית של 10.5 אלף שהיא כ-10.6%, וכתוצאה עלה שיעורם ב-0.8 נקודות האחוז ועמד החודש על 41.6%; ואילו בקבוצת המבוגרים (מעל 55) נרשמה ירידה משמעותית עוד פחות של 6.2 אלף שהיא כ-9.8% בלבד, וכתוצאה עלה שיעורם בכ-0.8 נקודות האחוז ועמד החודש על 26.9%.

בהשוואה ליולי אשתקד, שיעור הצעירים גבוה השנה משיעורם בשנה שעברה ואילו שיעור הקבוצות המבוגרות יותר נמוך (ראו תרשים 7). זאת, אומרים בשירות התעסוקה, עשוי להיות מוסבר בעובדה שצעירים עובדים בשיעורים גבוהים יותר בענפים ומשלחי יד שהיקף פעילותם נפגע במהלך עם כלביא. לפיכך, לאור העובדה שגם ביולי עוד הוכרה רטרואקטיבית זכאותם של יוצאי החל"ת בחודש יוני הרי ששיעור הצעירים השנה גבוה משיעורם בשנה שעברה.





ג. התפלגות דורשי העבודה לפי מגדר: מספרית, הירידה שנרשמה בקרב דורשות העבודה גדולה בהרבה מזו שנרשמה בקרב דורשי העבודה (17.6 אלף לעומת 12.7 אלף). אולם, שיעור הנשים עלה החודש ב-0.1 נקודות האחוז ועמד על 58.8%, גבוה ב-3.8 נקודות האחוז משיעורן ביולי 2024. זאת, אומרים בשירות התעסוקה, על רקע צירופן של שלוש עובדות – תעסוקת נשים, כפי שנוכחנו בסגרי הקורונה ובחודשי הלחימה העצימים של חרבות ברזל, רגישה יותר למצבי חירום. לפיכך, מספרן עלה משמעותית ביוני וירד משמעותית ביולי; אך מנגד שיעורן עולה על רקע שילוב העובדה שגם ביולי נרשמה הכרה רטרואקטיבית ביוצאי החל"ת בעם כלביא, שרובם נשים, ועל רקע תופעת פיטורי הקיץ הפוגעת בעיקר בנשים. לכן, מספרן אמנם ירד בהשוואה לחודש יוני, אך שיעורן עלה במקצת ובהשוואה ליולי 2024 שיעורן גבוה משמעותית ביולי השנה

גם נשים, בדומה לצעירים, הושפעו יותר מהמצב המלחמתי שנרשם בחודש יוני וכביטוי לכך עלה שיעורן בחודש יוני לכדי 58.7% לעומת 54.4% בחודש מאי. כי נשים, בדומה לצעירים, רגישות תעסוקתית באופן משמעותי יותר לנסיבות חירומיות כפי שנוכחנו גם בסגרי הקורונה ובחודשיה העצימים של חרבות ברזל. זאת נוכח העובדה שנשים מועסקות בשיעורים גבוהים יותר בענפים ובמשלחי יד החשופים להשפעת צמצום פעילות משקית נוכח מצבי חירום, כענפי המכירות והשירותים. על כן, מספרן ושיעורן עלה משמעותית בחודש יוני בהשוואה לחודש מאי ואילו במעבר שבין יוני ליולי ירד מספרן בהיקפים משמעותיים בהרבה מאלו של הגברים – 17.6 אלף לעומת 12.7 אלף.

אולם, כאשר בוחנים השוואתית את שיעורן ביולי לעומת שיעורן ביוני הרי שלא זו בלבד שלא נרשמה בו ירידה אלא שהוא עלה ב-0.1 נקודות האחוז ועמד החודש על 58.8%, גבוה ב-3.8 נקודות האחוז משיעורן ביולי אשתקד. זאת, מסבירים בשירות התעסוקה, בצירופן של שתי עובדות – גם ביולי, כאמור, עדיין הוכרה רטרואקטיבית זכאותם של יוצאי החל"ת במהלך עם כלביא, ושיעור הנשים בקרבם גבוה יותר; ובנוסף, תופעת פיטורי הקיץ פוגעת בעיקר בנשים, כפי שנוכחנו בכל שנה. אשר על כן, מספרן אמנם ירד החודש בצורה משמעותית יותר מאשר גברים, אך בצירוף ההכרה למפרע בזכאות יוצאי החל"ת בעם כלביא והן תופעת פיטורי הקיץ הרי ששיעורן עלה בהשוואה ליוני והוא גבוה בהרבה משיעורן ביולי 2024.

הן מספר הנשים והן מספר הגברים בקרב דורשי העבודה עלה החודש, אך בעצימות מעט שונה וכתוצאה עלה שיעור הנשים ב-0.1 נקודות האחוז ועמד על 54.4% החודש. בהשוואה לתקופה המקבילה ב 2023 שיעור הנשים גבוה יותר השנה ב 1.4 נקודות האחוז ולעומת פברואר 2024 שיעורן החודש גבוה ב 1.9 נקודות האחוז. בשירות מציינים כי עלייה זו בשיעור הנשים באה עוד קודם לעלייה העונתית הקבועה המאפיינת את חודשי הקיץ, כתוצאה מתופעת "פיטורי הקיץ" ממנה נפגעות בדרך כלל נשים בצורה משמעותית יותר.





ד. התפלגות דורשי העבודה לפי אשכולות חברתיים-כלכליים: בהשוואה לחודש יוני, נרשמה ירידה בשיעור האשכולות הגבוהים (8-10), יציבות באשכולות הביניים (4-7) ועלייה באשכולות הנמוכים. לעומת זאת, בהשוואה ליולי 2023 ניכרה עלייה באשכולות הביניים ובאשכולות הגבוהים לעומת ירידה באשכולות הנמוכים. הפער בין הממצאים מקורו בשתי מגמות, האחת מתמשכת והשנייה עיתית – המתמשכת, לכל אורך השנה האחרונה נרשמה התגוונות סוציולוגית בתמהיל דורשי העבדה אשר השתקפה בעליית דורשי העבודה מהקבוצות החזקות ובירידה בקבוצות החלשות; העיתית, קשורה למצב המלחמתי ביוני ולפיטורי הקיץ, אשר השפיעו יותר על הקבוצות החלשות

בהשוואה לחודש יוני, שיעור אשכולות הביניים (4-7) שמר על יציבות ועמד על 43.2%; שיעור האשכולות הגבוהים (8-10) רשם ירידה של 1.1 נקודות האחוז ועמד החודש על 19.4%; ואילו שיעור האשכולות הנמוכים (1-3) עלה ב-1.1 נקודות האחוז ועמד החודש על 37.4%. לעומת זאת, כאשר משווים את ההתפלגות של דורשי העבודה ביולי 2025 לפי אשכולות חברתיים כלכליים לזו שנרשמה ביולי 2023, קודם לפרוץ המלחמה, הרי שכאן ניכרת עלייה באשכולות הביניים ובאשכולות הגבוהים של 1 ו-2.4 נקודות האחוז, בהתאמה; ואילו בקרב האשכולות הנמוכים נרשמה ירידה של 2.6 נקודות האחוז.

את הפער במגמות מסבירים בשירות התעסוקה בהבחנה שבין המגמה שאפיינה את השנה החולפת לעומת התנודות העיתיות שנרשמו ביוני ויולי נוכח עם כלביא. לכל אורך השנה החולפת התאפיינה מצבת דורשי העבודה בתופעת התגוונות התמהיל הסוציולוגי של דורשי העבודה, עלייה במספר וכתוצאה בשיעור הקבוצות החזקות וירידה במספר וכתוצאה בשיעור של הקבוצות החלשות. לפיכך, בין יולי 2023 ליולי 2025 ניכרת עלייה באשכולות הביניים ובאשכולות הגבוהים וירידה באשכולות הנמוכים. מאידך, בהשוואה בין יוני 2025 ליולי 2025 ניכרת עלייה בשיעור האשכולות הנמוכים לעומת עלייה באשכולות הגבוהים, וזאת משום שהאשכולות הנמוכים מאופיינים בשיעורים גבוהים יותר בענפים ובמשלחי היד המושפעים ממצבי חירום כמכירות ושירותים וכמו גם בתופעת פיטורי הקיץ האופיינית יותר ליישובים חרדים, שרבים מהם מהאשכולות הנמוכים.





ה. התפלגות דורשי העבודה לפי משלחי יד בחודשיים האחרונים: ב-44 מבין 45 משלחי יד נרשמה עלייה ממוצעת של 38.84% במספר דורשי העבודה בחודשיים האחרונים, שהיו תחת הרושם של עם כלביא ופיטורי הקיץ. כאשר משלחי היד שנפגעו בצורה המשמעותית ביותר היו כאלה החשופים יותר למלחמה ולפיטורי הקיץ. כך, נרשמה עלייה של 182.5% בקרב גננים ומגדלי גידולים, 144.6% בקרב עובדי ספורט וכושר, 143% בקרב מטפלים בילדים וסייעים למורים ועלייה של 83% בקרב מורים בחינוך העל יסודי

בחינת התפלגות דורשי העבודה לפי משלחי יד (רמה 3 על פי הגדרות הלמ"ס) מלמדת כי בחודשיים האחרונים נרשמה עלייה ברוב מוחלט של משלחי היד (44 מתוך 45). בממוצע, נרשמה עליה של 38.84%. אולם, בחמישה עשר משלחי היד בהם נרשמה עלייה גבוהה מהממוצע הרי שהעלייה הממוצעת שנרשמה בהם עמדה על 78.56%, לעומת 18.29% שנרשמה במשלחי היד בהם נודעו עליות נמוכות מהממוצע הכללי.

כך או כך, העליות המשמעותיות ביותר נרשמו במשלחי היד החשופים מסורתית לתופעת פיטורי הקיץ וכן לצמצום הפעילות המשקית כתוצאה מעם כלביא. כך, נרשמה עלייה של 182.5% בקרב גננים ומגדלי גידולים, 144.6% בקרב עובדי ספורט וכושר, 143% בקרב מטפלים בילדים וסייעים למורים, 83% בקרב מורים בחינוך העל יסודי, 79.9% בקרב בעלי משלח יד נלווה בתחומי האמנות, תרבות וקולינריה, 73.2% בקרב עובדי מזכירות, 72.6% בקרב מוכרים בחנויות ו-70.6% בקרב מנהלים בתחום המסחר הקמעונאי. אם לסכם, עובדי מכירות ושירותים נפגעו כתוצאה מעם כלביא שהוביל ליציאת רבים מהם לחל"ת ואילו עובדי ספורט וכושר ועובדי הוראה נפגעו כתוצאה מפיטורי הקיץ.



תרשים 10: התפלגות דורשי העבודה לפי משלחי יד (רמה 3) – יולי 2025 לעומת מאי 2025