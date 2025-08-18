פי.סי.בי זכתה במכרז לאספקת מוצרים לזיווד אלקטרוניקה בתחום הרפואי

חברת פי.סי.בי טכנולוגיות, שבשליטת קרן פימי, זכתה במכרז לאספקה של מוצרים לזיווד אלקטרוניקה עם חברה גלובאלית מובילה בתחום הרפואי. להערכת החברה, היקף המכירות המצרפי בתקופת המכרז כאמור צפוי להסתכם בכ-23.7 מיליון דולר בשנת 2026.
הלקוח הינו לקוח קיים של החברה והחברה מוכרת ללקוח מוצרים נוספים מעבר למוצרים אשר יימכרו במסגרת המכרז.
הזכייה מצטרפת לצבר ההזמנות והסכמי מסגרת בסך של 178 מיליון דולר, שעליהם דיווחה החברה בדוחותיה הכספיים לרבעון ה-2 בשבוע שעבר.
דוחות החברה לרבעון השני של 2025 הציגו תוצאות שיא המשקפות המשך מגמת צמיחה.
ורווחיות בכל שלושת מגזרי הפעילות. ה-EBITDA הרבעוני גדל לשיא של כ-7 מיליון דולר, הרווח הגולמי זינק בכ51% והסתכם בכ-9.8 מיליון דולר והרווח התפעולי גדל בכ-114% והסתכם בכ-4.9 מיליון דולר.
עובד שפירא, מנכ"ל פי.סי.בי טכנולוגיות: "אנו שמחים לדווח על הרחבת שיתוף הפעולה עם לקוח מוביל מהמגזר הרפואי. ההסכם מעיד על האמון הרב שיש ללקוחות החברה במוצריה. פי.סי.בי סיכמה את הרבעון השני של 2025 עם שיאים חדשים במכירות, ברווחיות הגולמית, ברווחיות התפעולית וב-EBITDA, ותמשיך להרחיב את תמהיל השירותים והמוצרים כדי לחזק את מגמת הצמיחה. לצד הגידול בביקושים במגזר הבטחוני, פי.סי.בי טכנולוגיות מרחיבה את פעילותה גם במגזרים האחרים, ביניהם המגזר הרפואי, ומנצלת את הידע והטכנולוגיות שפיתחה עבור תעשיות שונות".