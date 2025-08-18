ג׳ין טכנולוגיות מגייסת 23 מיליון שקלים ממוסדיים ומשקיעים מובילים

חברת Jeen AI, הנסחרת בבורסה ומפתחת פתרונות בינה מלאכותית ואינטראקציה חכמה ללקוחות קצה, הודיעה על גיוס 23 מיליון שקלים ממספר מוסדיים ומשקיעים מובילים הכוללים את חצבים, אסי שמלצר, קרן הגידור VAR ומשקיעי העוגן של הסיבוב הקודם - ערן מרדכי, ברק קפיטל, ורו"ח אבישי קלימי.
הגיוס מתבצע לפי מחיר מניה של 4.8 שקלים, המשקף את המחיר הממוצע במהלך המו"מ, כאשר על כל 10 מניות ניתנו 7.5 כתבי אופציות ל-18 חודשים.
בנוסף, ג'ין טכנולוגיות הודיעה על התקשרות עם לקוחות חדשים והרחבה של שיתופי הפעולה עם לקוחות קיימים, ביניהם ישראכרט, התעשייה האווירית, קופת חולים מכבי, אורמת, ביטוח ישיר והאוניברסיטה העברית. החברה נמצאת בשלבי התקשרות שונים עם לקוחות חדשים בהיקף צפוי של מיליוני שקלים.
החברה ממשיכה לפעול להאצת הפעילות העסקית של מערכת החברה המבוססת על בינה מלאכותית יוצרת (GenAI), ומעריכה כי עד סוף השנה תגיע לעשרות אלפי משתמשים במערכת החברה. לצד זאת, ועל מנת לתמוך במגמת ההתרחבות הגלובלית של החברה - הודיעה החברה על כך שהחלה בהקמה של שלושה מרכזי הפצה ותמיכה בסינגפור, לונדון וסן פרנסיסקו.
עודד טהורי, מנכ"ל החברה מסר בהמשך לדיווחים: "הדיווחים המהותיים הללו ממחישים את התנופה בה נמצאת פעילות החברה בחודשים האחרונים. תחום כלי ה-AI נמצא בצמיחה מואצת וצפוי להגיע לטריליון דולר עד שנת 2030, אנחנו פועלים במלוא המרץ על מנת לבסס נתח שוק משמעותי".