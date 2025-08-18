פי.סי.בי זכתה במכרז לאספקת כרטיסים אלקטרונים לפיתוח בתחום הבטחוני

חברת פי.סי.בי טכנולוגיות, שבשליטת קרן פימי, זכתה במכרז פיתוח לייצור ואספקה של כרטיסים אלקטרונים שיכללו עבודות זיווד אלקטרוניקה ומעגלים עבור לקוח מוביל בתעשייה הביטחונית בישראל. היקף המכירות השנתי הצפוי לחברה במסגרת המכרז הינו כ-8 מיליון ש"ח. המכרז מהווה מכרז מסגרת לא מחייב לתקופה של עד 5 שנים.
הלקוח הינו לקוח קיים של החברה והחברה מוכרת ללקוח מוצרים נוספים מעבר למוצרים אשר יימכרו במסגרת המכרז.
הזכייה מצטרפת לזכייה נוספת שדווחה אתמול במכרז בסכום של 23.7 מיליון דולר ללקוח בתחום הרפואי ולצבר ההזמנות והסכמי מסגרת בסך של 178 מיליון דולר, שעליהם דיווחה החברה בדוחותיה הכספיים לרבעון ה-2 בשבוע שעבר.
דוחות החברה לרבעון השני של 2025 הציגו תוצאות שיא המשקפות המשך מגמת צמיחה ורווחיות בכל שלושת מגזרי הפעילות. ה-EBITDA הרבעוני גדל לשיא של כ-7 מיליון דולר, הרווח הגולמי זינק בכ51% והסתכם בכ-9.8 מיליון דולר והרווח התפעולי גדל בכ-114% והסתכם בכ-4.9 מיליון דולר.
עובד שפירא, מנכ"ל פי.סי.בי טכנולוגיות: "אנו שמחים לדווח על הרחבת שיתוף הפעולה עם לקוח מוביל מהמגזר הבטחוני. ההסכם מעיד על האמון הרב שיש ללקוח ביכולות הטכנולוגיות והידע הרב שנצבר בחברה בפרויקטי פיתוח אשר תרמו לזכייה במכרז . פיסיבי תעמיד לרשות הלקוח את פתרון ה all in one שמכיל בתוכו מגוון יכולות יחודי אשר כולל תכנון וייצור של מעגלים והרכבת כרטיסים ורכיבים אלקטרונים . פי.סי.בי סיכמה את הרבעון השני של 2025 עם שיאים חדשים במכירות, ברווחיות הגולמית, ברווחיות התפעולית וב-EBITDA, ותמשיך להרחיב את תמהיל השירותים והמוצרים כדי לחזק את מגמת הצמיחה"