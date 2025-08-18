מדיסקונט למימון חוץ בנקאי: זאב ביננשטוק מונה לסמנכ"ל ייעוץ משפטי בחברת רובי קפיטל

רובי קפיטל מודיעה על מינויו של עו"ד זאב ביננשטוק (39) לסמנכ"ל ייעוץ משפטי והיועץ המשפטי הראשי של החברה. במסגרת תפקידו יעמוד ביננשטוק בראש המחלקה המשפטית של החברה ויהיה אמון על כלל ההיבטים המשפטיים של פעילותה בתחומי המימון, האשראי, הליווי, שיתופי הפעולה והשקעות ההון.

ביננשטוק מגיע לרובי קפיטל לאחר למעלה מעשור של פעילות במערכת הבנקאית ובמשרדי עורכי הדין המובילים בישראל. בתפקידו האחרון שימש כראש תחום ומנהל המחלקה לייעוץ משפטי לחטיבה העסקית בחטיבה המשפטית של בנק דיסקונט, שם ניהל צוות של עשרה יועצים משפטיים וליווה עסקאות מורכבות בתחומי אשראי, תשתיות, נדל"ן, הייטק ועסקאות סחר חוץ מורכבות. קודם לכן שימש כעורך דין בכיר במחלקת בנקאות ומימון במשרד גורניצקי ושות', שם ייצג בנקים וגופים מוסדיים בעסקאות מימון רחבות היקף וליווה פרוייקטי נדל"ן מהגדולים במשק.

ביננשטוק הוסמך כעורך דין בלשכת עורכי הדין בשנת 2015. הוא בוגר תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון (MBA) מאוניברסיטת בר אילן.

לדברי עו"ד זאב ביננשטוק: "אני שמח להצטרף לצוות המוביל של רובי קפיטל בתקופה של צמיחה והתרחבות של תחום המימון החוץ בנקאי. הניסיון שצברתי בעסקאות מימון מורכבות ובניהול סיכונים משפטיים במערכת הבנקאית ובשוק הנדל"ן יסייע לי לתרום להמשך הצלחת החברה ולהבטיח את עמידתה בחזית המקצועית והרגולטורית."

לדברי יעקב ניצן, מנכ"ל ושותף ברובי קפיטל: "אנחנו מברכים על הצטרפותו של זאב להנהלת החברה. זאב מביא עמו ניסיון עשיר ויכולת מוכחת בליווי עסקאות גדולות ובניהול סיכונים משפטיים מורכבים. אני בטוח כי הוא יתרום תרומה משמעותית להמשך התבססות רובי קפיטל כשחקן מוביל בשוק הפיננסי והנדל"ני."

רובי קפיטל שנוסדה לפני כעשור היא כיום אחת מחברות המימון וההשקעות המובילות בתחום הבנייה למגורים בישראל הפועלת בשיתוף פעולה עם כ–15 בנקים וגופים מוסדיים מובילים. בתחום הליווי ומימון הפרויקטים, החברה ליוותה את הקמתן של למעלה מ-12,000 יח"ד עם היקפי פעילות של 25 מיליארד ₪. בתחום האקוויטי רובי קפיטל מחזיקה בקרנות ספיר, אשר השקיעו עד היום בעשרות פרויקטים שונים הכוללים אלפי יחידות דיור.

