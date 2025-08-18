תיק אישי
בנק מזרחי טפחות מצטרף לתוכנית עשיית שוק Tailor Made

 

 
צילום: יח״צ - מזרחי טפחותצילום: יח״צ - מזרחי טפחות
 
כלכלני הבורסה
18/08/2025

1. לאור ההצלחה של בנק הפועלים, גם בנק מזרחי טפחות מצטרף לתוכנית עשיית השוק הייעודית Tailor Made של הבורסה לניירות ערך.

2. מניית מזרחי טפחות, המדורגת במקום השישי ברמת הסחירות, מרכזת מחזור יומי ממוצע של כ־86 מיליון ₪.

3. התוכנית צפויה לשפר את הנזילות והסחירות במניה, באמצעות הגדלת הכמויות בספר הפקודות וצמצום מרווחי הקנייה והמכירה.

4. הבורסה פרסמה קול קורא לעושי שוק מקומיים ובינלאומיים להגיש הצעות להצטרפות לתוכנית.

5. ניהול התוכנית יתבצע בתיאום מלא בין הבורסה לבנק, תוך פרסום דו"חות נזילות שוטפים ומעקב אחר השגת היעדים.

שיהיה בהצלחה.

