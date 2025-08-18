אקסל סולושנס גרופ מרחיבה את פעילותה באמצעות רכישת השליטה בחברת סינאל

אקסל חתמה על הסכם לרכישת 68.94% מהון המניות של סינאל (ת״א:סנאל), חברה ציבורית טכנולוגית מובילה בתחומי משאבי האנוש, השכר והנוכחות.
העסקה צפויה להאיץ את הצמיחה של אקסל ולהרחיב את פעילותה בישראל, בבריטניה ובארה"ב.
חברת אקסל סולושנס גרופ בע”מ (ת״א: אקסל) מדווחת כי חתמה על הסכם לרכישת שליטה (68.94%) בחברת סינאל מלל פיווי בע"מ, חברה ציבורית טכנולוגית הנסחרת ברשימה הראשית בבורסה לניירות ערך בתל אביב. סינאל עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות לניהול פעילות העובד בארגון, תוכנה וחומרה, ובעלת מותג חזק ונוכחות מבוססת בשוק. לסינאל סניפים בישראל, אנגליה, ארה״ב וגוף פיתוח עצמאי במזרח אירופה.
בהתאם להסכם, התמורה הכוללת לרכישה תעמוד על עד 92.7 מיליון ש"ח, לפי מחיר של 23.75 ש"ח למניה, ותשולם בשני שלבים: במועד השלמת העסקה – 69.5 מיליון ש"ח במזומן; בתום שלושה חודשים מההשלמה - כ־23.2 מיליון ש"ח באמצעות הלוואת מוכר שתיפרע בשמונה תשלומים רבעוניים נושאי ריבית שנתית של 6%. בנוסף, תיתכן תמורה מותנית נוספת בהיקף של כ־0.4 מיליון ש"ח.
להבטחת ההסכם הופקדו כספי נאמנות ומניות משועבדות להבטחת תשלום הלוואת המוכר. השלמת העסקה כפופה בין היתר לאישור רשות התחרות, שלמות מצגים והצהרות, והיעדר שינוי מהותי לרעה עד למועד ההשלמה.
לדברי רונן שור, מנכ״ל קבוצת אקסל סולושנס, ״רכישת השליטה בסינאל היא העסקה הגדולה ביותר שביצענו מאז הנפקת אקסל ומהווה צעד אסטרטגי משמעותי בדרכנו להפוך לשחקנית מרכזית ומובילה בשוק ה- IT.
סינאל היא חברה מבוססת ומתקדמת בתחומי השכר והנוכחות, עם יכולות טכנולוגיות מוכחות ומותג חזק. אנחנו רואים בסינאל מנוע צמיחה מהותי, ונפעל להרחיב את פעילותה ולהעמיק את נתח השוק שלה- לא רק בישראל, אלא גם בבריטניה ובארה"ב.
שילוב הכוחות עם סינאל מקפיץ את אקסל לליגה אחרת, ומקרב אותנו ליעד שלנו – להיות אחת החברות המשמעותיות והמשפיעות ביותר בענף בשנים הקרובות במקביל, נבצע סינרגיה רחבה שתאפשר לנו להציע ערך מוסף לאלפי הלקוחות של שתי החברות, ולמנף את שילוב היכולות לטובת פיתוח פתרונות חדשניים ושיפור חוויית הלקוח.״