קבוצת גולף חתמה על הסכם זיכיון בלעדי להפעלת החנויות ואתר האינטרנט של רשת ׳סבון׳ בישראל

בהמשך לדיווח החברה מה-30 ביוני, קבוצת גולף דיווחה היום כי התקשרה בהסכם עם חברת סבון גלובל, המפעילה את רשת החנויות ואתר האינטרנט SABON. במסגרת ההסכם תקבל קבוצת גולף זיכיון בלעדי להפעלת החנויות ואתר האינטרנט של רשת 'סבון', פעילות סיטונאית (B2B) וכן, הסכם לרכישת נכסים המשמשים את רשת סבון בישראל.
בתמורה, תשלם החברה לסבון סכום של כ-6.5 מיליון ש"ח במועד השלמת העסקה, בהתאם למנגנונים והתאמות שנקבעו בהסכם.
התחייבויות בגין מועדון הלקוחות ותביעות עבר יוותרו באחריות המוכרת.
ההסכם כולל סעיפים נוספים המקובלים בהסכמים מסוג זה לרבות מנגנוני תשלום, מצגים והתחייבויות, הוראות ביחס לעובדים והוראות שונות נוספות.
כחלק בלתי נפרד מהעסקה, התחייבה גולף להציע לכלל עובדי רשת החנויות להיקלט כעובדי החברה, תוך שמירה על שכר הבסיס שהיה נהוג ערב הרכישה.
ההסכם נחתם לתקופה של 5 שנים, כאשר לחברה קיימת אפשרות להארכת ההסכם ב-5 שנים נוספות.
אייל גרינברג, מנכ"ל קבוצת גולף ומנהל העסקים הראשי שלה אמר היום כי: "החברה חתמה על הסכם זיכיון בלעדי להפעלת החנויות ואתר האינטרנט של רשת סבון, לרבות הנכסים המשמשים את הרשת בישראל. אנו מאמינים כי הרחבת פרוטפוליו המותגים של הקבוצה, לצד השילוב בין מוצרי האיכות של סבון למומחיות הקמעונאית של קבוצת גולף, יתרמו לפיתוח והרחבה של פעילות הקבוצה."