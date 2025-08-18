שוקי המניות בעולם מריעים ל"הפסקת האש" בת 90 הימים בין ארה"ב לסין

שוקי המניות בעולם מריעים להפסקת האש בת 90 הימים בין ארה"ב לסין, כאשר מדדי S&P 500, נאסד"ק, פוטסי 100, ניקיי ואס״אקס 200 טיפסו בשבוע שעבר לשיאים חדשים. שיעורי המכס הגבוהים במיוחד משני הצדדים נדחו כעת עד ל-10 בנובמבר. השווקים יעקבו מקרוב אחרי פוטנציאל לשיחות סחר נוספות בין הנשיאים טראמפ ושי במהלך תקופה זו.

תחושת ה"ריסק-און" בשוקי המניות מונעת גם על ידי תקווה להפחתת ריבית מצד הפד בספטמבר, בעקבות דבריו של שר האוצר האמריקאי בשבוע שעבר, אם כי פקידי הפד ממשיכים לנקוט זהירות. עם כנס הפד בג׳קסון הול שצפוי ביום חמישי, 21 באוגוסט, השווקים מתכוננים לשבוע של "כיול מחדש". הטון של תקשורת הבנקים המרכזיים יהיה קריטי בהכוונת התיאבון לסיכון והקצאת הנכסים.

ציפיות גוברות להפחתת ריבית מכבידות על הדולר, וכל רמז יוני מצד הפד עשוי לגרור נסיגה נוספת. בינתיים, סין הודיעה בשבוע שעבר על סבסוד ריבית להלוואות צרכניות, המכסות תחומים כמו רכבים, טיפול בקשישים, טיפול בילדים, תיירות, ריהוט ביתי, אלקטרוניקה ובריאות. המהלך נועד לעודד ביקוש מקומי נוכח פגיעת המכסים ביצוא, שמתחילה לבוא לידי ביטוי במחצית השנייה של 2025. בהודו, שוקי המניות נהנו מהפחתת מס ערך מוסף על סחורות ושירותים שהוכרזה בשבוע שעבר, שסיפקה הקלה מסוימת על רקע לחצי המכסים המתמשכים. בנוסף, השווקים יעקבו אחרי התקדמות אפשרית לקראת הסכם רוסיה –אוקראינה בימים הקרובים.

ארה"ב: דיור ואיתותי צמיחה

השבוע יפורסמו נתוני מקרו מרכזיים בארה"ב, בהם, מדד שוק הדיור של NAHB (יום שני), היתרי בנייה והתחלות בנייה (יום שלישי), פרוטוקולי הפד (FOMC minutes) (יום רביעי) מדדי מנהלי הרכש בתעשייה ובשירותים (PMI), מכירות בתים קיימים ומדד המחוונים הכלכליים המובילים של הקונפרנס בורד (יום חמישי).

נתונים אלה יספקו תובנות על בריאות הכלכלה האמריקאית, במיוחד בתחומי הדיור, הביקוש הצרכני והפעילות העסקית. מדד הדיור של NAHB צפוי להישאר יציב על 33.0, ללא שינוי מהקריאה הקודמת, מה שמצביע על זהירות מתמשכת מצד קבלני הבנייה לנוכח ריביות משכנתא גבוהות. היתרי בנייה צפויים לרדת מעט ל-1.386 מיליון (מ-1.393 מיליון), בעוד התחלות בנייה עשויות לעלות ל-1.326 מיליון (מ-1.321 מיליון), מה שמעיד על התאוששות מתונה בפעילות הבנייה. מכירות בתים קיימים צפויות לרדת ל-3.870 מיליון (מ-3.930 מיליון), מה שממשיך להצביע על חולשה בביקוש לשוק היד השנייה. מדד המובילים הכלכליים צפוי לעלות ב-0.2% לאחר ירידה של 0.3%, מה שעשוי לרמוז על נקודת תפנית במומנטום הכלכלי קדימה. פרוטוקולי הפד יספקו בהירות נוספת לגבי עמדת המדיניות, בעוד נתוני ה-PMI ימדדו את עוצמת הפעילות בתעשייה ובשירותים לקראת הסתיו.

בשורה התחתונה: נתוני המקרו בארה"ב השבוע יספקו איתותים חדשים על פעילות הדיור, הביקוש הצרכני והתחושות העסקיות. השווקים יתמקדו בסימנים ליציבות בבנייה ובשוק היד שנייה, וכן במחוונים קדימה שעשויים לעצב את ציפיות המדיניות המוניטרית וכיוון הכלכלה בחודשים הקרובים.

גוש האירו: בחיפוש אחר מים שקטים

השפעת חוסר הוודאות המתמשך סביב משא ומתן על מכסים וכן שיעורי המכס הסופיים צפויים להשתקף בהדרגה בנתוני היסוד הכלכליים האיטיים יותר. נתוני מאזן הסחר והחשבון השוטף של גוש האירו עשויים להראות השפעות מירידה בהיקפי הסחר או משינוי בתבניות הסחר. נתוני האינפלציה הסופיים של יולי צפויים לאשר את הרמות המקדמיות ברמת הליבה של מדד המחירים לצרכן, מעט מעל 2%. מדדי מנהלי הרכש שיפורסמו ביום חמישי צפויים לעמוד מעט מעל הרמה של 50 נקודות, מה שמצביע על קצב צמיחה חיובי אך איטי.

ולבסוף, צפוי ששיעור אמון הצרכנים ימשיך להשתפר, גם אם ברמות נמוכות יחסית. מכיוון שסיכוני העלייה והירידה בקצב הצמיחה הכלכלית מאוזנים יחסית, אין זה מפתיע שחברי הבנק המרכזי האירופי שומרים על גמישות מוחלטת במדיניות העתידית. כפי שציין חבר הוועדה המנהל יואכים נגל: "הריבית הנוכחית נמצאת ברמה טובה מאוד". הבנק המרכזי האירופי יכול לעקוב אחרי ההתפתחויות הכלכליות ולפעול בגמישות במידת הצורך.

עיקרי הדברים: לאור חוסר הוודאות סביב מכסים, גיאופוליטיקה ומדיניות פיסקלית, עדיין לא ברור לאן מתפתח המחזור הכלכלי. לכן, הבנק המרכזי האירופי ממשיך לנקוט גישה גמישה ביחס לשינויים בריבית.

בריטניה: מיקוד במדדי סנטימנט

לאחר הורדת הריבית של הבנק המרכזי של אנגליה (BoE) ל־4.0% ב־7 באוגוסט, במטרה לעודד את הצמיחה הכלכלית ולהפחית את סיכוני הסטגפלציה, נקבל השבוע נתונים חדשים על התפתחויות אינפלציה, נתוני תקציב המדינה, ומדדי אמון עסקיים וצרכניים. מחירי הצרכן, הקמעונאות והדיור עלו כולם ביותר מ־3% בשנה לעומת התקופה המקבילה, וצפויים להישאר גבוהים ביולי. נתוני התקציב הציבורי ייבחנו בקפדנות כדי לראות האם הגירעון התקציבי התרחב עוד יותר.

בהסתכלות על מדדי מנהלי הרכש של S&P גלובל בבריטניה שיתפרסמו ביום חמישי, יהיה מעניין לראות האם הורדת הריבית של הבנק המרכזי תרמה לשיפור הסנטימנט במגזר הייצור וגם במגזר השירותים. מגזר השירותים, שתמך בכלכלה ברוב השנה, הראה לאחרונה חולשה מסוימת אם כי עדיין ברמות יציבות יחסית. תוצאות הנתונים יכוונו את ציפיות השוק לגבי הורדות נוספות של הריבית. נתוני הצמיחה החזקים מהצפוי ברבעון השני, שהתפרסמו בשבוע שעבר, כבר הפחיתו את ההסתברות בשוק להורדת ריבית נוספת בנובמבר אל מתחת ל־40%.

עיקרי הדברים: המשקיעים יתמקדו בשאלה האם מדדי השבוע יראו סימנים לשיפור בסנטימנט בעקבות הורדת הריבית האחרונה של הבנק המרכזי של אנגליה.

יפן: נתוני סחר חוץ במוקד

יפן תפרסם השבוע את נתוני הסחר לחודש יולי. עקב המכסים האמריקאיים, היצוא הכולל של יפן ירד כבר חודשיים רצופים. ביוני, היצוא הכולל ירד ב־0.5% לעומת השנה שעברה נתון גרוע מהצפוי. בפרט, היצוא של יפן לארה"ב צנח ב־11.4%. יצוא רכבים וחלקי חילוף רשם את הירידה הגדולה ביותר מכלל הקטגוריות, כתוצאה מהמכסים. בסוף יולי הודיעו ארה"ב ויפן על הסכם סחר, שכלל הפחתת המכס ההדדי ל־15% והתחייבות יפנית להשקעות בהיקף של 550 מיליארד דולר בארה"ב. הורדת המכס ל־15% עשויה להיות חיובית יחסית למגזר הרכב היפני, התלוי במידה רבה בשוק האמריקאי. עם זאת, נראה שהנתונים של יולי עדיין לא צפויים להראות שיפור.

עיקרי הדברים: תחזית היצוא של יפן נותרת לא ודאית, שכן ההשפעה השלילית של המכסים הגבוהים עלולה להימשך. אמנם שיעור המכס החדש נמוך מהציפיות המוקדמות של השוק, אך השפעתו על הכלכלה היפנית עדיין ניכרת. לפיכך, למרות לחצי אינפלציה גבוהים, ייתכן שבנק יפן ימשיך להסס לפני ביצוע העלאת ריבית נוספת.