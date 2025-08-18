אייל גרינברג, מנכ"ל קבוצת גולף: "סגירת החנויות הובילה לאובדן הכנסות של כ-20 מיליון ש"ח"

מכירות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ-222 מיליון ש"ח, לעומת כ-220 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד חרף מבצע "עם כלביא", שגרם לסגירת חנויות החברה במהלך המבצע ולאובדן הכנסות בהיקף מוערך של כ-20 מיליון ש"ח
הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-6 מיליון ש"ח, לעומת כ-26 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מסגירת החנויות בימי מבצע "עם כלביא" ומשערוך שלילי של עסקאות גידור מט"ח
החברה תחלק דיבידנד של כ-10 מיליון ש"ח בגין רווחי הרבעון השני, בהמשך לחלוקת דיבידנדים בהיקף כולל של כ-30 מיליון ש"ח בשני הרבעונים הקודמים
החברה חתמה על הסכם לקבלת זיכיון בלעדי להפעלת החנויות של רשת סבון בישראל ולהפעלת אתר האינטרנט של סבון, וזאת בתמורה לסכום כולל של כ-6.5 מיליון ש"ח
הסכם לקבלת זיכיון בלעדי להפעלת החנויות ואתר האינטרנט של רשת סבון:
החברה מדווחת כי התקשרה בהסכם עם חברת סבון גלובל, המפעילה את רשת החנויות ואתר האינטרנט SABON. במסגרת ההסכם, תקבל קבוצת גולף זיכיון בלעדי להפעלת החנויות ואתר האינטרנט של רשת סבון, וכן פעילות סיטונאית (B2B) וכן הסכם לרכישת נכסים.
בהתאם להסכם, יוענק לחברה זיכיון בלעדי להפעלת רשת החנויות, אתר האינטרנט של סבון, וכן תרכוש נכסים המשמשים את רשת סבון בישראל. בתמורה, תשלם החברה לסבון סכום של כ-6.5 מיליון ש"ח במועד השלמת העסקה, בהתאם למנגנונים והתאמות שנקבעו בהסכם. התחייבויות בגין מועדון הלקוחות ותביעות עבר יוותרו באחריות המוכרת. ההסכם כולל סעיפים נוספים המקובלים בהסכמים מסוג זה לרבות מנגנוני תשלום, מצגים והתחייבויות, הוראות ביחס לעובדים (כולל הצעה לעובדי סבון להיקלט כעובדי החברה), והוראות שונות נוספות.
השפעת מבצע "עם כלביא":
מבצע "עם כלביא" נמשך כ-12 ימים במהלך חודש יוני. במהלך תקופה זו נאלצה החברה לסגור את החנויות, המשרדים והמרלו"ג בהתאם להוראות פיקוד העורף. כך, שכמעט כל פעילות החברה הייתה מושבתת, למעט פעילות אתרי האינטרנט.
להערכת החברה, אובדן ההכנסות בתקופת המבצע נאמד בסך של כ-20 מיליון ש"ח. החברה נקטה במהלכים לצמצום הוצאות התפעול בתקופת המבצע, שקיזזו חלקית את השפעת הירידה בהכנסות בתקופת מבצע "עם כלביא".
תמצית נתוני הרבעון השני לשנת 2025:
מכירות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ-221.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-220.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-1%. העלייה במכירות נבעה בעיקר מגידול בביקוש למוצרי החברה בשל הצעות ערך אטרקטיביות שניתנו ללקוחות בחנויות ובאתרי הסחר של החברה. העלייה קוזזה ברובה בשל השפעת מבצע "עם כלביא", כאמור לעיל.
הפדיון הממוצע למ"ר בחנויות זהות ברבעון השני הסתכם בכ-1,298 ש"ח, לעומת כ-1,412 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
מכירות מגזר אופנת ההלבשה ברבעון השני הסתכמו בכ-100.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-102.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח במגזר אופנת ההלבשה ברבעון השני הסתכם בכ-9.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-16.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
מכירות מגזר אופנת הבית ברבעון השני הסתכמו בכ-121.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-117.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח במגזר אופנת הבית ברבעון השני הסתכם בכ-13.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-15 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-139.6 מיליון ש"ח (כ-62.9% מהמכירות), לעומת כ-142.7 מיליון ש"ח (כ-64.7% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מגידול בשיעור ההנחות ופעילות מוגברת במכירות האון ליין.
הרווח התפעולי השוטף (לפני הכנסות והוצאות אחרות) ברבעון השני הסתכם בכ-21.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-31.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
ה-EBITDA המתואם ברבעון השני הסתכם בכ-18.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-30.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המימון, נטו ברבעון השני הסתכמו בכ-16.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-5.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר משערוך שלילי של עסקאות גידור מט"ח ומעלייה בהוצאות ריבית חכירת המרכז הלוגיסטי החדש בקיסריה, שהחל לפעול בתחילת השנה.
הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-5.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-26.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מסגירת החנויות בימי מבצע "עם כלביא" ומשערוך שלילי של עסקאות גידור מט"ח כמפורט לעיל.
דיבידנד – החברה מדווחת על חלוקת דיבידנד של כ-10 מיליון ש"ח לבעלי המניות, בהמשך לדיבידנדים של כ-30 מיליון ש"ח שהוכרזו וחולקו במחצית הראשונה של 2025.
תמצית נתוני המחצית הראשונה לשנת 2025:
מכירות הקבוצה במחצית הראשונה הסתכמו בכ-452.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-420.9 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של כ-7.4%.
ה-EBITDA המתואם במחצית הראשונה הסתכם בכ-31.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-40.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם בכ-11.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-32 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
אייל גרינברג, מנכ"ל קבוצת גולף ומנהל העסקים הראשי שלה מסר: "אנו מסכמים את הרבעון השני לשנת 2025, במסגרתו נאלצנו לסגור בחודש יוני את חנויות הרשת למשך 12 ימי מבצע "עם כלביא". סגירת החנויות הובילה להערכתנו לאובדן הכנסות של כ-20 מיליון ש"ח ולפגיעה ברווחיות הקבוצה. למרות זאת, סיימנו את הרבעון השני עם גידול של כ-1% בהכנסות וזאת בזכות העלייה בביקוש למוצרי החברה.
אנו מאמינים כי חזרת הקבוצה לפעילות רגילה אחרי מבצע "עם כלביא", תאפשר לגולף להמשיך בתכנית העבודה ובשיפור ביצועי החברה. כמו-כן, הכרזנו היום על חלוקת דיבידנד של כ-10 מיליון ש"ח לבעלי המניות, וזאת בהתאם למדיניות החברה וכחלק מפעילותה השוטפת לשיתוף בעלי המניות ברווחיה.
בנוסף, דיווחנו היום על חתימת הסכם לקבלת זיכיון בלעדי להפעלת החנויות ואתר האינטרנט של רשת סבון בישראל. אנו מאמינים כי השילוב המנצח בין מוצרי האיכות של סבון למומחיות הקמעונאית של קבוצת גולף, יתרמו לפיתוח והרחבה של פעילות הקבוצה".
15 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 14.28 מיליון בגולף
קרנות נאמנות שמחזיקות את גולף. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
2.51%
|
5439592
|
1.48%
|
4773645.43
|
0.95%
|
1288988.54
|
0.74%
|
144712.62
|
0.73%
|
616405.94
|
0.53%
|
1665614.2
|
0.36%
|
73260.59
|
0.3%
|
24519.9
|
0.3%
|
70853.82
|
0.18%
|
143850.08