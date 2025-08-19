מחכים לנס בכנס Jackson Hole... - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום שני (18-08) לא היה כיוון כללי אלא ענפי. וזה מה שהגדיר את המיקומים היחסיים בקרנות הנאמנות: חיוב יומי: טכנולוגיה בבלעדיות, חיוב חודשי: ביטוח ושירותים פיננסיים יחד עם אשראי חוץ בנקאי. חיוב שנתי: בנקים וביטוח. בחלק השלילי היומי של התמונה נמצא: ברמה היומית: בנקים בבלעדיות (!), בחלק החודשי: מניות הבנייה בבלעדיות, ובחלק השנית: דולר והאג"ח הדולרי.

ארה"ב: מחכים לכנס Jackson Hole... למעשה, מחכים לראות אם ראש הפד וחבר נגידי הבנק המרכזי האמריקאי יתחילו סוף סוף להקל על העסקים ומשקי הבית בנושא הריבית. דבר שהממשל והנשיא החדשים לוחצים עליו לעשות כבר די הרבה זמן. בגדול, השבוע התחיל בדשדוש תוך יומי ארוך ומייגע כאשר המדד נע בין פלוס קטן ומינוס מזערי. ראו סיכום יומי מטה. חוץ מן האירוע שיתחיל ביום שישי, יש לנו השבוע אוסף קטן של נתוני מקרו אבל לא אלו ישפיעו אלא ניתוח העונה האחרונה של הדוחות. ניתוח נכון ואמיתי של אותן תוצאות עסקיות יצביע על האטה בעסקים למרות המשך מכירות סבירות. זה נגרם מן המיסוי, הרגולציה, אבל, בעיקר, מן התחרות הגדולה שקיימת כרגע בגלל ההאטה במשק. חלק נכבד מן העליות במחירי התשומות "נבלעו" על ידי היצרנים וזה בהחלט פגע ברווחיות. השאלה שנותרה לשאול: האם ההאטה הנוכחית מובנית במחיר המניות או שכל הסבל עוד לפנינו?... בכל מקרה, הנה סיום המסחר היום:





תל-אביב: אם היינו מספרים לכם שמדד הבנקים ירד היום ב-2.02%-, ומדד הפיננסים ירד ב-1.23%- הייתם בטוחים שלפנינו יום של ירידות מאסיביות במדד המניות העיקרי וגם במשני. והנה, זה לא מה שקרה... ת"א 35 סגר היום עם ירידה קטנה של 0.1%- בלבד כאשר מדד ת"א 90 יורד רק ב-0.38%-, דומה מאוד למדד הנדל"ן: 0.37%-. מה קרה? מי תמך בשוק? למרבה הפלא היו כמה סקטורים שהיו טובים למדי היום (18-08): טכנולוגיה: 0.99%, תעשייה: 0.82%, אנרגיה: 0.65%. וזה מראה לנו שהשוק אינו מונע מגורם אחד של השפעה אלא חוזר להיות תחומי ואף ספציפי-מנייתי. ברקע, שני זרמי חדשות: הכרעה צבאית או עסקה חלקית. לכן, חזרה קצת חוסר הוודאות וזה פחות טוב למרות שלא ניתן לומר שביום שני זה ראינו פחד. חוץ מאשר סקטור הבנקים שתמיד מהווה סנונית ראשונה. נראה אם וול-סטריט תיתן את הדחיפה הכיוונית שהשוק שלנו צריך עכשיו.





אחד מן הסקטורים שנחתך קשות בתיקון של אפריל היה סקטור הביומד בו נמצאות חברות מבוססות מאוד, כמו טבע, אבל גם חברות שמנסות להמציא תרופות וכלים רפואיים מהפכניים ונמצאות בתחילת דרכן המקצועית והפיננסי. עולם הביומד מאוד תנודתי כי מספיק לא לקבל אישור מרגולאטור מדינתי וכל העבודה הלכה לטמיון... בכל אופן, אחרי התלבטות סביב 115, המחיר החליט לנוע כבר כמה ימים לכיוון השיא שהיה סביב 130 והגיע לקרבתו. מה עכשיו? האם יש לסקטור כוח לפרוץ הלאה? או שמה חוזרים לבדוק את 115 לפני שננסה את הפריצה המקווה הזו?

עבור ה-17-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום הראשון של השבוע (17-08), ראינו תופעה שכבר הרבה זמן לא ראינו: מחזורים כלליים גדולים מהרגיל (גם עבור יום מסחר מקוצר) כאשר המוסדיים נחבאים אל הכלים ממש. וזה משנה את תפיסתנו לגבי ה"גדולים": חשבנו שהם כבר חזרו להאמין בשוק, וכנראה שזה לא כל כך פשוט.. בכל אופן: עבור כל מנות ת"א 35 קיבלנו מחזור כללי של 689.5 מיליוני שקלים כאשר המוסדיים קנו ב-165.7 בלבד ומכרו ב-91.8. נטו חיובי של 91.8 וזה תמיד טוב. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: מליסרון (3.3-) ואלביט מערכות (6.9-). המניות שנקנו הכי הרבה היו: פועלים (12.7) וטבע (24.9) שממשיכה להיות קנויה בכמויות מכובדות.

