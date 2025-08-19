מדדים חדשים בבורסה: הבנקים והביטוח מקבלים מדדים בגרסת משקל שווה

הבורסה לניירות ערך בתל אביב מרחיבה את היצע מוצרי ההשקעה ומודיעה על השקתם של שני מדדי מניות חדשים ממשפחת מדדי המשקל השווה. המדדים הינם: מדד ת"א בנקים-5 משקל שווה ומדד ת"א-בנקים וביטוח משקל שווה. השקת המדדים החדשים נועדה לספק לציבור המשקיעים מגוון רחב יותר של מוצרי השקעה, להגביר את התחרותיות בשוק ההון ולהגדיל את הנזילות והסחירות בבורסה. המדדים בגרסת משקל שווה מאפשרים למשקיע פיזור רחב יותר בין ניירות המדד ובכך ניתן להקטין את הסיכון מריכוזיות של מניות ספציפיות.
שני המדדים החדשים מצטרפים לרשימת מדדי המשקל השווה הוותיקים בבורסה, הכוללת את ת"א-125 משקל שווה, ת"א-90 מודל רווחיות משקל שווה, ת"א-SME60 מודל רווחיות משקל שווה ומדד תל דיב, שאף הוא מחושב בפורמט משקל שווה.
מדדי משקל שווה הם מדדים שהמניות הנכללות בהם מקבלות משקל אחיד. הרחבת מדדי המשקל השווה בתחומי הבנקים והביטוח מתבצעת לאור העניין הרב שמגלים המשקיעים במדדים הקיימים בתחומים אלה. מדדי המניות, ת"א-בנקים ות"א-ביטוח, נמנים ברשימת חמשת המדדים המובילים של הבורסה מבחינת היקף הנכסים המנוהלים, יחד עם מדדי הדגל ת"א-35, ת"א-125 ות"א-90. במדד ת"א-ביטוח מנוהלים כיום בשוק כ-3 מיליארד שקל, ובמדד ת"א-בנקים מנוהלים כ-2 מיליארד שקל.
הבורסה מיישרת קו עם השקת גרסאות מדדי משקל שווה למדדים מובילים בעולם, כדוגמא מדד S&P 500 Equal Weight, שורה של מדדי Russell Equal Weight ומדדים רבים אחרים.
יניב פגוט, סמנכ"ל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים בבורסה, מציין כי "השקת מדדים חדשים הינה מהלך משמעותי עבור שוק ההון הישראלי, הצמא למוצרים חדשים ולהגברת התחרות. פיתוח מדדים חדשים מאפשר ליצרני המוצרים העוקבים להציע לציבור מגוון רחב ואיכותי יותר של מוצרי השקעה פאסיביים. בורסה חזקה ויעילה נחשבת כאינטרס לאומי והגדלת הפעילות בה תורמת לחיזוק הכלכלה הישראלית, במיוחד בעת הנוכחית. נכון להיום, שוק הקרנות עוקבות מדדים עומד על כ-300 מיליארד שקל, מתוכם כ- 120 מיליארד ש"ח עוקבים אחר מדדי הבורסה".
עם השקת המדדים החדשים, צפויים יצרני מוצרים עוקבים, כגון בתי השקעות וחברות ביטוח, לפתח ולהציע לציבור מוצרי השקעה ייחודיים שיעקבו אחר מדדי המשקל השווה. פיתוח מוצרים אלה מאפשר לציבור הרחב מגוון רחב יותר של אפשרויות השקעה.
הוספת מדדי המשקל השווה החדשים מסמנת צעד נוסף בהתפתחות שוק ההון המקומי ומאפשרת למשקיעים גיוון איכותי יותר במוצרי השקעה פאסיביים.