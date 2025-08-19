נובולוג החליטה על חלוקת דיבידנד

ההכנסות בחציון הראשון של 2025 עלו בכ-2% לכ-948.5 מיליון שקל, החברה תחלק לבעלי המניות דיבידנד בסך 10 מיליון שקל.
הרווח הגולמי בחציון הראשון הסתכם בכ-67.1 מיליון שקל.
ה-Adjusted EBITDA עמד על כ-63.4 מיליון שקל.
החברה סיימה את החציון ברווח נקי בסך 5.8 מיליון שקל.
נובולוג, קבוצת שירותי בריאות מובילה המפתחת ומספקת שירותים ופתרונות לצרכים רפואיים בשלוש חטיבות (לוגיסטיקה, בריאות ודיגיטל), מדווחת על תוצאותיה הכספיות לחציון הראשון ולרבעון השני של 2025:
עיקרי התוצאות:
הכנסות הקבוצה בחציון הראשון של 2025 הסתכמו בכ-948.5 מיליון שקל לעומת כ-931.7 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד – עלייה של כ-1.8%. העלייה נובעת בעיקר מגידול בהכנסות בחטיבת הלוגיסטיקה, וכן מגידול במכר לשוק פרטי אל מול השוק המוסדי. הכנסות הקבוצה ברבעון השני של 2025 הסתכמו בכ-441.7 מיליון שקל, לעומת כ-477.4 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. השינוי נובע בעיקר משינוי בתמהיל המכירות למגזר הפרטי במגזר הלוגיסטיקה.
הרווח הגולמי בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-67.1 מיליון שקל, לעומת כ-91.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה. השינוי נובע בעיקר מהוצאות חד פעמיות בסך של כ-14 מיליון שקל שנרשמו בשל קשיים בהתייצבות מערכת ה-SAP שהטמיעה החברה במסגרת התוכנית האסטרטגית לצורך שדרוג פעילותה במגזר הלוגיסטיקה. הרווח הגולמי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-35.6 מיליון שקל, לעומת כ-43.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר מהוצאות חד פעמיות בסך של כ-1.8 מיליון שקל הקשורות לאירוע ה-SAP וגידול בהוצאות הפחת.
הרווח התפעולי בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-13.9 מיליון שקל, לעומת כ-37.7 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-10.5 מיליון שקל, לעומת כ-17.2 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2024.
ה-Adjusted EBITDA בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-63.4 מיליון שקל, לעומת כ-73.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-Adjusted EBITDA ברבעון השני של 2025 עמד על כ-29.6 מיליון שקל, לעומת כ-34.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024.
הרווח לתקופה בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-5.8 מיליון שקל, לעומת כ-26.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-4.7 מיליון שקל, לעומת כ-13.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024.
הונה העצמי של החברה, ליום 30 ביוני 2025, הסתכם בכ-390.1 מיליון שקל, לעומת 394.7 מיליון שקל ליום 30 ביוני 2024.
יתרת המזומנים של הקבוצה בסוף הרבעון השני של 2025 עומדת על כ-218.5 מיליון שקל. פעילות החברה מלווה בשינויים משמעותיים ביתרת המזומנים בהתאם ליום בהם נחתמים הדו"חות.
מר אביעד בוסי, מנכ"ל נובולוג: "נובולוג סיימה את החציון הראשון של 2025 עם גידול בהכנסות, Adjusted EBITDA בסך של כ-63.4 מיליון שקל וברווח נקי, למרות האתגרים המשמעותיים שיצר אירוע הטמעת מערכת ה-SAP. בתחילת הרבעון השני, לאחר ייצוב המערכת, חזרנו לרמת שירות רגילה.
מערכת ה-SAP, אשר פותחה במשך תקופה ארוכה, הינה המערכת המובילה בתחום הפארמה. הטמעת המערכת בוצעה כחלק מהתוכנית האסטרטגית להרחבת הצעת הערך והגדלת סל השירותים והחברה ממוצבת טוב יותר למתן מענה לצרכים הקיימים והעתידיים של הלקוחות. החברה פועלת להרחבת בסיס הלקוחות ולהטמעת מצוינות תפעולית והתייעלות במערך הלוגיסטיקה.
דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של כ-10 מיליון שקל כחלק ממחויבותה של הנהלת החברה להשיא ערך לבעלי המניות, על בסיס העקרונות בתוכנית האסטרטגית שלנו: מיקוד בלקוחות ויצירת מנועי צמיחה, תוך הבטחת יעילות תפעולית".
101 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 63.15 מיליון בנובולוג
קרנות נאמנות שמחזיקות את נובולוג. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
2.45%
|
2452896.4
|
2.19%
|
3652721.29
|
2.01%
|
1606844.91
|
1.86%
|
206472.35
|
1.83%
|
1449380.39
|
1.59%
|
178948.39
|
1.52%
|
510487.72
|
1.3%
|
375876.94
|
1.16%
|
1505557.75
|
1.07%
|
269556.82