פורמולה מערכות: דיבידנד ישולם במזומן לכל בעלי המניות של פורמולה ביום 14 באוקטובר, 2025 (המועד הקובע)

"מטריקס דיווחה על הרבעון השני הטוב ביותר בתולדותיה, עם תוצאות שיא שנרשמו בכל המדדים הפיננסיים המרכזיים: הכנסות, רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי ו- EBITDA. ההכנסות של מטריקס ברבעון השני צמחו בכ-8.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד,והגיעו לשיא רבעון שני של 1.45 מיליארד ש״ח. הרווח התפעולי ברבעון השני עלה בכ-13.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והגיע לשיא רבעון שני של 126.7 מיליון ש״ח. מטריקס פועלת בכל תחומי מגזר הטכנולוגיה ומציעה מגוון רחב של פתרונות טכנולוגיים, ובפרט באזורים בהם הביקוש גבוה, כגון ענן, סייבר, דיגיטל, דאטה ובינה מלאכותית. הצמיחה העקבית שמטריקס מציגה היא ביטוי מובהק של ההובלה של מטריקס את שוק ה-IT בישראל, וזאת במקביל לחוסנה הפיננסי של החברה. פעילותה של מטריקס מול מערכת הביטחון והתעשיות הביטחוניות ממשיכה להיות רחבת היקף ולצמוח באופן עקבי. אנו רואים המשך השקעות של לקוחות החברה בתחום הגנות מפני התקפות סייבר והצטיידות בשירותים ומוצרים להגנה והתאוששות ממתקפות, כמו גם בתשתיות ופתרונות שיאפשרו המשכיות עסקית והתאוששות מאסון. המיצוב המוביל של מטריקס ובפרט בטכנולוגיות ובפתרונות שבדרישת שוק גבוהה, המגוון הגדול של השירותים והפתרונות הטכנולוגיים, הפיזור הסקטוריאלי הרחב, הפעילות הענפה בארה"ב, כל אלה ועוד מאפשרים לה לשמר את החיוניות, הערך וההובלה שלה בכל התעשייה עבור לקוחותיה, שותפיה והמשקיעים שלה, כמו גם להמשיך ולהציג צמיחה גם בתקופות סוערות של אתגרים פוליטיים וביטחוניים."

"מג'יק מסכמת מחצית ראשונה מוצלחת של שנת 2025 עם רבעון נוסף של ביצועים מרשימים המשקפים צמיחה עקבית בכל המדדים הפיננסיים המרכזיים – הכנסות, רווח גולמי, רווח תפעולי, EBITDA ורווח נקי – תוך שמירה על תזרים מזומנים יציב והגעה לקצב הכנסות שנתי (Run-rate) של 600 מיליון דולר. הביקוש לפתרונות החדשניים של מג'יק בתחומי הדיגיטל, הבינה המלאכותית ושירותי הענן נותר חזק ומתמשך, לצד ביקוש חזק לשירותים בתחום הביטחוני, מה שמדגיש את אפקטיביות האסטרטגיה של מג'יק ואת מחויבותה ליצירת ערך ברור ומתמשך ללקוחותיה. בארצות הברית, תוצאות המחצית הראשונה משקפות צמיחה של כ-9% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הודות להסכמים שנחתמו בסוף 2024 ובתחילת 2025. יוזמות אלו, לצד הרחבת הפעילות עם לקוחות קיימים, מציבות את מג'יק בעמדה טובה להמשך צמיחה בשוק האמריקאי בשארית השנה. מג'יק עדכנה את תחזית ההכנסות השנתית לשנת 2025, והעלתה את הטווח הקודם של 593–603 מיליון דולר לטווח מתוקן של 600–610 מיליון דולר. תחזית זו משקפת את המומנטום התפעולי המתמשך ואת הצפי החיובי למחצית השנייה של השנה הפיסקלית, ומייצגת שיעור צמיחה שנתי צפוי של כ-8.6%–10.4% לעומת השנה הקודמת. אנו מאמינים במג'יק וביכולתה להמשיך וליצור ערך מתמשך לבעלי המניות שלה תוך שמירה על רווחיות ארוכת טווח."

סאפיינס ממשיכה ביישום של מהלכים אסטרטגיים לרבות חתימה על עסקאות חדשות וחיזוק קשרי לקוחות בתחומי הפעילות המרכזיים – ביטוח חיים, ביטוח אלמנטרי וביטוחי משנה. הפלטפורמה של סאפיינס תומכת בקידום טרנספורמציה דיגיטלית, שיפור יעילות תפעולית ואימוץ חדשנות בתחום הבינה המלאכותית. במהלך הרבעון השני השלימה סאפיינס את רכישתן של Candella ו-AdvantageGo – במטרה לחזק את מגמת הצמיחה בתחום ביטוחי החיים והאלמנטרי. סאפיינס מחויבת לשמירה על חדשנות טכנולוגית, מכירת מוצרים נוספים ללקוחות קיימים, האצת מעבר לקוחותיה לענן והמשך התרחבות בתחום ביטוחי החיים ברמה הגלבואלית. כל אלה, יתמכו ביכולתה להאיץ את הצמיחה בשנת 2026.

לצד הדיווח על ביצועיה העסקיים של סאפיינס ברבעון הנוכחי, אנו שמחים גם על חתימתה של סאפיינס על הסכם סופי לרכישתה על ידי Advent, קבוצת השקעות פרייבט אקוויטי גלובלית, תמורת 43.50 דולר למניה רגילה, בעסקת מזומן המשקפת לסאפיינס שווי של כ-2.5 מיליארד דולר ומייצגת פרמיה של כ-64% ביחס למחיר הסגירה של מניית סאפיינס שעמד על 26.52 דולר ב-8 באוגוסט 2025, ופרמיה של כ-51% על המחיר הממוצע של סאפיינס ב-30 יום ו-60 יום האחרונים, נכון ל-8 באוגוסט 2025. שילוב אסטרטגי זה מסמן אבן דרך משמעותית במסע של סאפיינס, המאפשר לחברה להאיץ את מפת הדרכים לחדשנות ולהרחיב את פריסתה הגלובלית. המומחיות והמשאבים של Advent יעצימו את יכולתה של סאפיינס לספק ערך רב אף יותר ללקוחותיה, לעובדיה ולשותפיה. יחד, סאפיינס ו-Advent יניעו טרנספורמציה דיגיטלית בתחום טכנולוגיית הביטוח, תוך מינוף הטכנולוגיה החזקה של סאפיינס והמומחיות התפעולית של Advent כדי ליצור פתרונות חדשים ולשפר את ביצועי הלקוחות.

פורמולה תישאר בעלת מניות בסאפיינס לאחר שתמכור כ-72% מהחזקותיה באופן שבו לאחר השלמת העסקה תישאר פורמולה בעלת מניות בשיעור משמעותי של כ-18% בסאפיינס. אנחנו נרגשים משיתוף הפעולה הצפוי עם Advent במטרה להאיץ את המעבר של סאפיינס לבינה מלאכותית ול-SaaS, ולספק את הדור הבא של פתרונות הביטוח. שותפות זו בנויה על מחויבותה ארוכת השנים של פורמולה לחדשנות תוך כדי הבאה של המומחיות והמשאבים הגלובליים של Advent. הלקוחות יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי מערכות היחסים המהימנות, איכות השירות והמעמד המוביל בתעשייה עליהם הסתמכו עד כה - יישמרו, ואף יתהדקו ויתחזקו על ידי חזון משותף להנעת עתיד טכנולוגיית הביטוח.

העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2025 או ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים, לרבות אישור בעלי המניות של סאפיינס וקבלת אישורים רגולטוריים. בכפוף להשלמת העסקה צפויה פורמולה לרשום רווח הון בדוחותיה הכספיים המאוחדים בהיקף של 775 מיליון דולר לפני עלויות עסקה ומס חברות."

"מיכפל טכנולוגיות (להלן "קבוצת מיכפל") מקדמת נכון למועד הדוח הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה (IPO) במטרה להשלימה, בכפוף לתנאי השוק הקיימים, לאישורים רגולטוריים ולתנאים מקובלים לסגירה. למועד זה אין כל ודאות לגבי לוחות הזמנים, התמחור או תנאי ההנפקה הסופיים, ואין וודאות לכך שההנפקה תושלם בהתאם ללוחות הזמנים הצפויים או בכלל.

קבוצת מיכפל עוסקת בתחום פתרונות שכר, גיוס, נוכחות, פנסיה ומשאבי אנוש וכן בתחום של מערכות ופתרונות טכנולוגיים לתהליכים עסקיים-פיננסים. במסגרת פעילותה מפתחת הקבוצה ומציעה סל רחב של שירותים מוצרים ופתרונות טכנולוגיים בכל הקשת של ניהול המשאב האנושי בארגון (תוך הטמעת טכנולוגיות המשלבות פתרונות ענן, בינה מלאכותית וכלי אוטומציה), לצד פתרונות טכנולוגיים לניהול תהליכים עסקיים מורכבים (דיגיטליים בחלקם) למגוון שימושים. החברה הינה מהחברות הוותיקות בשוק המקומי בתחומי פתרונות השכר והפנסיה, בעלת מוניטין מוכח וניסיון משמעותי, ונמנית על החברות המובילות בישראל בתחום פתרונות השכר והמשאב האנושי. כמו-כן, קבוצת מיכפל הינה בעלת וותק ומוניטין במגוון פעילויות ופתרונות טכנולוגיים, המאפשרים להציע סל פתרונות מקיף וחדשני, המאפשר, בין היתר, סינרגיה בין מערכות השכר והמשאב האנושי לבין המערכות הפיננסיות והתפעוליות בארגונים.

קבוצת מיכפל מסכמת את המחצית הראשונה של 2025 עם הכנסות של כ-97.2 מיליון ש"ח המשקפות צמיחה של כ-29.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מיכפל ממשיכה להשקיע באופן אורגני ואנ-אורגני בפעילותה העסקית ורואה ביכולות החדשניות שהיא מפתחת את המנוע שלה להמשך צמיחה ארוכת טווח בהכנסות וברווחים".

"טיאסג'י מסכמת את הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2025 עם תוצאות שיא וצמיחה דו ספרתית בכל המדדים הפיננסיים המרכזיים – הכנסות, רווח גולמי, רווח תפעולי, EBITDA ורווח נקי. ההכנסות ברבעון השני של 2025 עלו בכ-35.3% והגיעו לרמת שיא של כ104.6 מיליון שקל, לעומת כ-77.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי עלה ברבעון השני של 2025 בכ-46% לכ-25.7 מיליון שקל, לעומת כ-17.6 מיליון שקל ברבעון השני של 2024. שיעור הרווח הגולמי הסתכם לכ-24.6% מסך ההכנסות, לעומת כ-22.8% ברבעון השני אשתקד. התוצאות הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2025 משקפות את המומנטום העסקי החזק של טיאסג'י, את הביקוש הגובר לפתרונות המתקדמים שלה וממשיכות לחזק את מעמדה הן בשוק המקומי בישראל והן בשווקים בינלאומיים, שם פועלת באינטנסיביות למיצובה כשחקנית משמעותית בתחום המערכות והפתרונות הביטחוניים. טיאסג'י תמשיך להשקיע בחדשנות, בשיתופי פעולה אסטרטגיים ובפיתוח יכולותיה, כדי להבטיח המשך צמיחה והתפתחות בתחומי פעילותה".

"במהלך התקופה האחרונה, קבוצת זאפ, קבוצת אתרי הצרכנות הגדולה בישראל, הפגינה גמישות תוך התאמת פעילותה העסקית לשינויים בשוק הצרכנות והשיקה פלטפורמה E-Commerce Marketplace פורצת דרך המביאה לשינוי מהותי במודל העסקי של החברה. התפתחות זו מאפשרת חיזוק של הממשק מול העסקים הקטנים והבינוניים, הנהנים מהיקף רכישות גדל, אך בעיקר חיזוק הקשר עם הלקוחות המקבלים מענה הוליסטי של 360 מעלות, כולל ניהול קשר ישיר עמו המאפשר לקיים מערכת יחסים פרסונלית, לקדם החלטות עסקיות מבוססות אנליזה ולייצר מסעות לקוח אפקטיביים. בשנת פעילותה הראשונה, הפלטפורמה הציגה תוצאות מרשימות, עם עשרות אלפי עסקאות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. כיום, מעל 400 חנויות מציעות למעלה מ-100,000 מוצרים, נתון המשקף אימוץ מוצלח והצלחה משמעותית של הפלטפורמה. הפלטפורמה מאפשרת לעסקים לתקשר ישירות עם הצרכנים, לטפח קשרים אישיים, לנצל תובנות מבוססות נתונים ולנהל באופן אפקטיבי את מסע הלקוח. חידוש זה ממקם את קבוצת זאפ בחזית הכלכלה הדיגיטלית של ישראל".

"בתגובה לאתגרים פוליטיים, ביטחוניים וכפועל יוצא גם כלכליים רחבים יותר מאז אוקטובר 2023, קבוצת זאפ אימצה גישה זהירה יותר להשקעות ותפעול. תוך התמקדות בייעול תפעולי ובאופטימיזציה של עלויות ונותרת מחויבת לצמיחה. עם המשך הרחבת הפלטפורמות הדיגיטליות שלה, הגברת מעורבות הלקוחות ושיפור ניהול הנתונים, קבוצת זאפ ממוצבת היטב לספק ללקוחותיה חוויות מסחר אלקטרוני חלקות וממוקדות ערך".

קבוצת פורמולה מערכות מדווחת תוצאות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2025:

הרבעון השני של 2025:

ההכנסות ברבעון השני של 2025 עלו בכ-11.3% לשיא לרבעון השני של כ-743.4 מיליון דולר, לעומת כ-667.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 עלה בכ-4.4% לשיא לרבעון השני של כ-67.9 מיליון דולר, לעומת כ-65.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השני של 2024 כלל הכנסה חד-פעמית בהיקף של כ-2.9 מיליון דולר, הקשורה להחזר רטרואקטיבי מהמוסד לביטוח לאומי בגין עובדי חברות הבנות של פורמולה שגויסו לשירות מילואים במהלך הרבעון הרביעי של 2023 וברבעון הראשון של 2024. בניכוי השפעת אותה הכנסה חד-פעמית, הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 משקף גידול שנתי של 8.9%.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של 2025 ירד בכ-20.1% לסך של כ 15.1 מיליון דולר או 0.95 דולר למניה בדילול מלא לעומת סך של כ- 18.8 מיליון דולר או 1.20 דולר למניה בדילול מלא ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי המיוחס לבעלי מניות פורמולה נבעה בעיקר מהוצאות מימון גבוהות יותר, שהסתכמו בכ-10.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2025, לעומת כ-3.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהוצאות המימון נבעה בעיקר מהפרשי שער, כתוצאה מהתחזקות השקל מול הדולר. במהלך הרבעון השני של 2025 השקל התחזק ב-9.3% ביחס לדולר, מה שהקטין את השווי הדולרי של נכסי החברה המוניטריים, ובראשם מזומנים ושווי מזומנים ולקוחות, הנקובים בדולר ארה"ב.

המחצית הראשונה של 2025:

ההכנסות במחצית הראשונה של 2025 עלו בכ- 9.7% לשיא של כ-1.5 מיליארד דולר, לעומת כ-1.37 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2025 עלה בכ- 8.5% לסך של כ-138.4 מיליון דולר, לעומת כ-127.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה של 2025 ירד בכ-4.5% לסך של כ- 34.4 מיליון דולר או 2.20 דולר למניה בדילול מלא, לעומת סך של כ- 36.0 מיליון דולר או 2.31 דולר למניה בדילול מלא בתקופה המקבילה אשתקד. שינוי זה נבע מאותה מגמה של גידול בהוצאות המימון, אשר השפיעה על הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון שהסתיים ביום 30 ביוני 2025, כפי שתואר לעיל.

נכון ליום ה-30 ביוני 2025, מחזיקה פורמולה מערכות במניות מטריקס (48.13%), סאפיינס (43.50%), מג'יק (46.71%),מיכפל (100%),טיאסג'י (42.34%), Insync Staffing Solutions(90.1%), אופק צילומי אוויר (80%), קבוצת זאפ גרופ (100%) שמרד אלקטרוניקה (100%) והשחר טלקום וחשמל (51%).

סך המזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בדוח על המצב הכספי המאוחד של הקבוצה ליום 30 ביוני 2025 הינו 406.2 מיליון דולר, לעומת 563.2 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2024.

סך ההון העצמי של הקבוצה בדוח על המצב הכספי המאוחד של הקבוצה נכון ליום 30 ביוני 2025, הינו 1.46 מיליארד דולר (המהווים כ-45.8% מסך המאזן המאוחד), לעומת 1.39 מיליארד דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2024 (המהווים כ-46.1% מסך המאזן המאוחד).

נכון ליום 30 ביוני 2025, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות החלות עליה בקשר עם סדרות אגרות החוב שלה לציבור.

דיבידנד לבעלי מניות פורמולה בגין הרבעון השני לשנת 2025

פורמולה מערכות מדווחת היום כי דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בגובה 1.69 ש"ח למניה (כ-50 סנט למניה) ובהיקף כספי כולל של כ-25.9 מיליון ש"ח (כ-7.7 מיליון דולר).

הדיבידנד ישולם במזומן ביום ה-28 באוקטובר, 2025 לכל בעלי המניות של פורמולה נכון לסגירת יום המסחר בנאסד"ק (או בבורסה בת"א, לפי העניין) ביום 14 באוקטובר, 2025 (המועד הקובע). הדיבידנד ישולם בשקלים לבעלי המניות הרגילות של פורמולה הרשומות למסחר בבורסה בתל-אביב, ולמחזיקיAmerican Depositary Receipts של פורמולה הרשומות למסחר בנאסד"ק.

על פי חוקי המס בישראל, תשלום הדיבידנד ייעשה בניכוי מס בשיעור של 30% (לבעל מניות שהינו או שהיה במהלך 12 החודשים לפני חלוקת הדיבידנד בעל עניין מהותי כהגדרתו בסעיף 88 בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961) או 25% (לבעלי מניות אחרים) מהדיבידנד המשולם, בכפוף לפטור מניכוי במקרים הרלבנטיים.

גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה מערכות: "קבוצת פורמולה ממשיכה להציג ביצועים חזקים ועקביים, ורושמת במחצית הראשונה שיאים בכל המדדים הכספיים והתפעוליים המרכזיים כולל הכנסות, רווח גולמי, רווח תפעולי וEBITDA -. הישגים אלו משקפים את המיקוד המתמשך שלנו בקידום צמיחה ברת-קיימא ומצוינות תפעולית בכל מגזרי העסקים שלנו. אנו ממשיכים להעצים את מעמד חברות הקבוצה כמובילות בתחומן, תוך יישום וקידום טכנולוגיות צומחות כגון ענן, סייבר, דיגיטל, נתונים, DevOps, InsureTech ובינה מלאכותית. טכנולוגיות אלו מאפשרות לנו ליצור ערך משמעותי עבור לקוחותינו, באמצעות סיוע בניהול, ייעול, האצה והרחבת פעילותם העסקית".

