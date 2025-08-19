שיכון ובינוי אנרגיה נכנסת לרומניה ופותחת בפרוייקט סולארי ראשון במדינה

"ההשקה של פרויקט Satu Mare מסמנת את כניסתנו לפעילות מסחרית ברומניה ומהווה בסיס לצמיחה משמעותית בשוק האירופי". אומר יובל סקורניק מנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה. "אנו נמשיך להרחיב את פורטפוליו הפרויקטים שלנו באנרגיה מתחדשת ולחזק את מעמדנו כחברה מובילה בתחום."
שיכון ובינוי אנרגיה, בניהולו של יובל סקורניק, מודיעה על תחילת ההפעלה המסחרית של פרויקט Satu Mare - מתקן סולארי בהספק של 71 מגה־וואט בעיר סאטו מארה שברומניה.
החברה מעריכה כי ההכנסות השנתיות מהפרויקט יעמדו על 27-37 מיליון שקל, עם EBITDA שנתי של 23-31 מיליון שקל. החשמל יימכר בשוק המקומי באמצעות בורסת האנרגיה OPCOM.
זהו הפרויקט הראשון של החברה ברומניה שמגיע לשלב מסחרי. במקביל, שיכון ובינוי אנרגיה מקדמת במדינה פרויקטים נוספים בהיקף כולל של כ-1,196 מגה־וואט, הנמצאים בשלבי פיתוח שונים.
"ההשקה של פרויקט Satu Mare מסמנת את כניסתנו לפעילות מסחרית ברומניה ומהווה בסיס לצמיחה משמעותית בשוק האירופי". אומר יובל סקורניק מנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה. "אנו נמשיך להרחיב את פורטפוליו הפרויקטים שלנו באנרגיה מתחדשת ולחזק את מעמדנו כחברה מובילה בתחום."