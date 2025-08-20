יונתן כץ מלידר שוקי הון: צפויה יציבות בריבית, אך תתכן גם הפתעה

כל החזאים (כולל אנחנו) צופים אי שינוי בריבית מחר בריבית, אך קיים סיכוי לא מבוטל להורדה. מדוע הריבית תשאר על כנה? מחירי השכירות ושירותים אחרים מאיצים, שוק העבודה עדיין הדוק, המדיניות הפיסקאלית מרחיבה, ואי הוודאות הגיאופוליטית נמשכת (הסלמה מתוכננת בעזה). למה להוריד? מחירי השירותים למעט מחירי הטיסות מאיטים, מחירי הסחורות ליבה מאיטים, ציפיות האינפלציה ירדו (גם בקרב החזאים ל- 2.2% מ- 2.4% לפני חודשיים), השקל נותר חזק יחסית, פרמיית הסיכון של ישראל ממשיכה לרדת, וכנראה הפד יוריד את הריבית בחודש הבא. סך הכול האינפלציה (3.1% שנה אחורה) נושקת ליעד ויש סימני סדקים בשוק הנדל"ן. ריבית של 4.25% עדין משקפת מדיניות מרסנת. בסופו של דבר, כנראה לא צפוי שינוי בריבית על רקע האופי הניצי של הוועדה המוניטארית, אך לא נופתע אם הריבית תרד ב- 0.25%.