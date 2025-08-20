צורי דבוש, יו"ר ובעל השליטה בקליל: "קליל עדיין לא חזרה להיקפי הפעילות מלפני המלחמה."

הרווח הנקי במחצית הסתכם בכ-1.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-4.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – הושפע מעלייה בהוצאות התפעול בשל ההיערכות לצמיחה בהיקפי הפעילות בשנים הבאות, לצד ירידה בהכנסות מימון.

לחברה עודף מזומנים, נטו בסך של כ-107 מיליון שקל – תומך ביכולת החברה לנצל הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישות ומיזוגים.

ברבעון השני של השנה רשמה החברה עלייה של כ-18.6% בהכנסות לכ-81 מיליון שקל לצד הפסד של כמיליון שקל בהמשך לעלייה האמורה בהוצאות התפעול כחלק מההערכות לשנים הקרובות.

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה של שנת 2025:

ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2025 צמחו ב-23.8% ל-178.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-143.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, כתוצאה מעלייה בכמויות המכירה.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה ב-19% ל-28.8 מיליון שקל, בהשוואה ל-24.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נבעה מהצמיחה האמורה בהכנסות בקיזוז חלקי עם ההתמתנות הקלה ברווחיות הגולמית ל-16.2% מההכנסות לעומת כ-16.8% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד התפעולי במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם ב-0.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של 0.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר להפסד תפעולי, למרות העלייה האמורה ברווח הגולמי, נבע בעיקר מהעלייה בסך הוצאות התפעול במסגרת היערכות החברה להגדלת היקפי פעילותה בשנים הבאות, בהתאם לתכנית האסטרטגית.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם ב-1.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של 4.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווחים נבעה בעיקר מההפסד התפעולי ומכך שבתקופה המקבילה אשתקד הכירה החברה בהכנסות מימון, נטו שהיו גבוהות יותר והסתכמו בכ-4.3 מיליון שקל לעומת כ-1.9 מיליון שקל במחצית הראשונה של שנת 2025, זאת בגין שינויים בשווי תיק ניירות ערך, משערוך אופציות רכב ומכר נטו בחברת בת ומשינויים בשערי חליפין.

עיקרי התוצאות לרבעון השני של שנת 2025:

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 צמחו ב-18.6% ל-81 מיליון שקל, בהשוואה ל-68.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מעלייה בכמויות המכירה.

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2025 עלה ב-11.2% ל-11.9 מיליון שקל, בהשוואה ל-10.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נבעה מהצמיחה האמורה בהכנסות בקיזוז חלקי עם ההתמתנות ברווחיות הגולמית ל-14.7% מההכנסות לעומת כ-15.7% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד התפעולי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם ב-3.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי של 1.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהפסד התפעולי, למרות העלייה האמורה ברווח הגולמי, נבע בעיקר מהעלייה בסך הוצאות התפעול במסגרת היערכות החברה להגדלת היקפי פעילותה בשנים הבאות, בהתאם לתכנית האסטרטגית.

החברה סיימה את הרבעון השני של שנת 2025 עם הפסד בסך של 1.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של 1.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח להפסד נבע בעיקר מהגידול בהפסד התפעולי בשל היערכות לעלייה הצפויה בהיקפי הפעילות בשנים הבאות ומכך שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בהכנסות מימון, נטו שהיו מעט גבוהות יותר ביחס לרבעון השני של שנת 2025 בגין שינויים בשווי תיק ניירות ערך, משערוך אופציות רכש ומכר נטו בחברת בת ומשינויים בשערי חליפין.

נכון לסוף רבעון שני 2025, לחברה יתרת מזומנים, פיקדונות והשקעות בניירות ערך סחירים בהיקף כולל של 107 מיליון שקל. לחברה אין התחייבויות פיננסיות.

בחודש מאי 2025, קבע הממונה על היטלי הסחר במשרד הכלכלה והתעשייה מר דני טל כי קיים צורך במתן ערובה זמנית על ייבוא פרופילים אלומיניום מסין בטווח של 61%-146%, למשך תקופה של כחצי שנה, זאת במטרה להגן על התעשייה המקומית שכן המוצרים מיובאים במחירי היצף. הממונה על היטלי הסחר החליט על דחיית כניסה לתוקפת של הערובה הזמנית עד ליום ה-27.09.2025.

בחודש מאי 2025, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר קובי לוי למנכ"ל החברה ובחודש יולי אסיפת בעלי המניות אישרה את חבילת התגמול שלו. במהלך 20 השנים האחרונות קובי היה 'דירקטור מומחה' בחברת קליל והעניק שירותי ייעוץ לחברה והיה מעורב באופן ישיר בבניית התכנית האסטרטגית.

בחודש אפריל 2025, חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה במזומן בסך של 4.5 מיליון שקל.

צורי דבוש, יו"ר ובעל השליטה בקליל: "קליל עדיין לא חזרה להיקפי הפעילות מלפני המלחמה. בשל תחרות לא הוגנת כתוצאה מייבוא מסין במחירי היצף, מחסור בכוח אדם באתרי הבניה שלא מאפשרים התקנת חלונות בהיקף הרצוי. אך מזה רבעון קליל שוקדת על יישום האסטרטגיה שכוללת התקרבות ללקוח הסופי כדי לאפשר חוויית רכישה פשוטה וברורה, בשקיפות לגבי המחיר וההבדלים בערך בין תתי המותגים. תמיכה במתקינים המורשים שבאה לידי ביטוי בסיוע בהתמודדות עם מחסור בכוח אדם ומתן מענה גם בייצור מוצרים מוגמרים כדי שיוכלו להתרכז בהתקנה ובשירות. מותג הדגל 'באוהאוס' חזר לצמיחה דו-ספרתית, ומותגים נוספים, בהן FINE, ממשיך להציג מגמת עלייה.

מגמת הביקושים בחציון הייתה מעורבת, כאשר אנו מזהים התאוששות מסוימת בשוק, לצד סביבה עסקית מאתגרת, הכוללת אינפלציה וריבית גבוהה, עליית מע"מ, הקשחת תנאי האשראי ליזמים וקבלנים, ומחסור בעובדים בקרב לקוחותינו. במקביל השקענו בקמפיין נרחב לחיזוק המותג והפעלנו מוקד חירום, במסגרת מבצע 'עם כלביא', כדי לסייע לנפגעים בתיקון חלונות. בתוך כך, במהלך הרבעון השני חלו שינויים בהנהלת קליל ובראשם מינויו של קובי לוי למנכ"ל. קובי מביא עמו ניסיון עשיר בניהול חברות והיכרות עמוקה עם קליל והסביבה העסקית בה היא פועלת, לאחר שבמשך שני העשורים האחרונים שימש כדירקטור מומחה שייעץ לחברה, היה שותף מלא בבניית התכנית האסטרטגית וכעת עבר לעמדת המיישם. אני סמוך ובטוח כי בהובלתו תדע ההנהלה להתמודד עם האתגרים, להמשיך בשיפור מגמת הצמיחה, לחזק את מיצובה של קליל כמובילת שוק ולהשיא ערך לכל מחזיקי העניין."





קליל - המפעל ופארק הפרפרים הסמוך לו, צילום: אילן גרין סויסא



לגרף קליל לחצו כאן

36 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 18.93 מיליון בקליל

קרנות נאמנות שמחזיקות את קליל. לרשימה המלאה