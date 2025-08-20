שתי קרנות הון סיכון ישראליות נבחרו לרשימת מגזין טיים לקרנות המובילות באמריקה לשנת 2025

שתי קרנות הון סיכון ישראליות - גרופ 11 של המשקיע הישראלי-אמריקאי דובי פרנסס וקרן NFX של גיגי לוי-וייס - נבחרו כחלק מקרנות ההון סיכון המובילות באמריקה לשנת 2025 על ידי המגזין האמריקני טיים (TIME). הרשימה הראשונה מסוגה, בשיתוף חברת המידע הבינלאומית Statista, חקרה מעל 10,000 קרנות הון סיכון והעריכה אותן על פני שלושה עמודי ביצוע מרכזיים: חוזק גיוס הון (35%), יכולת השקעה ופעילות (35%), וביצועי יציאות וקרנות (30%). כאשר הרשימה הסופית כוללת את 350 הקרנות המובילות.
קרן גרופ 11, שנוסדה ב-2012, השקיעה מעל 700 מיליון דולר ומנהלת השקעות בשווי הוגן של מעל 1.4 מיליארד דולר. הקרן השקיעה בשבעה יוניקורנים, והפורטפוליו שלה, הישראלי ברובו, כולל חברות כמו Navan (לשעבר TripActions), שהנפקתה מתוכננת לרבעון הרביעי השנה, Next Insurance, שנמכרה ב-2.6 מיליארד דולר ל-MunichRe מוקדם יותר השנה, Dream Security, HomeLight, Sunbit, Masterschool, Tipalti, Venn City, AeroPay, Healthee, ו-BridgeWise. דירוג מגזין טיים מגיע לאחר שב-2024 דורגה הקרן מקום ראשון בארה"ב על ידי PREQIN בקטגוריית מנהל קרן הון הסיכון המצטיין ביותר, ומקום שלישי בעולם ב-2023 בדירוג הביצועים העולמי של HEC Paris-Dow Jones.
"זהו כבוד גדול לקרן ולתעשיית ההייטק הישראלית" אמר דובי פרנסס, שותף מייסד של Group 11. "במשך למעלה מעשור, גרופ 11 התבלטה בזה שהיא זריזה, רודפת אחר הזדמנויות נועזות, ומשקיעה בעוצמה וללא מורא ביזמים ויזמות ישראלים. הדירוג הזה מסמן את השנה השלישית ברציפות בה גרופ 11 זוכה להכרה יוקרתית מגורמי הערכה עולמיים מהשורה הראשונה. הכרה הן בתוצאות המרשימות שהקרן מביאה למשקיעיה והן בגישה הייחודית שלנו לחברות הפורטפוליו - מעורבות עמוקה, הכרויות אסטרטגיות וידע תפעולי שעוזרים להן להוביל את הקטגוריות שלהן."