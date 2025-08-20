קרנות פנסיה יולי 25: מור פנסיה מנצחים במסלולי גיל ובמניות - ליגת FUNDER לקרנות הפנסיה

מימין למעלה: יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר. באמצע מימין: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; רו״ח אמיר אייל, יו״ר קבוצת אינפיניטי-אילים, צילום: יח״צ



כמו בכל חודש, FUNDER מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

אנחנו מציגים גם את מסלול המניות, וגם את המסלול המחקה S&P500.



תובנות עיקריות

1. מאבק על התשואה מתחילת השנה בין מור לכלל במסלול עד גיל 50.

2. שינוי בהובלה ל-3 שנים במסלול 50-60.

3. מסלול ה-S&P500 עבר לחיובי מתחילת השנה.

4. כל המסלולים עדיין מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה על מסלול ה-S&P500.

5. מאבק על ההובלה בתשואה מתחילת השנה במסלול עד גיל 50.

6. בתשואה ל-3 שנים, המסלול המחקה S&P500 עדיין בתשואה עודפת על פני שאר המסלולים.

7. שינויים בהובלה בתשואה ל-3 שנים במסלול 50-60, מסלול מעל גיל 60.

8. שינויים בהובלה מתחילת השנה במסלול עד 50 ובמסלול 50-60.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מור חזרו להוביל בתשואה מתחילת השנה

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר בהפרש מהאפיקים האחרים. ההשקעות באפיק זה נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.28% לעומת 3.34% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.03% (הראל, חודש שלישי) ל-1.83% (מור). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-9.14%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 15.93%. התשואה הממוצעת ל-3 שנים ירדה ל-37.09%, והתשואה הממוצעת ל-5 שנים ירדה ל-67.65%.

מור מנצחים החודש עם 1.83%, מיטב במקום שני עם 1.47%. מור חזרו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 9.86% על חשבון כלל (1.14% החודש). הפניקס (1.43% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 17.64%, וכן בתשואה ל-5 שנים עם 76.97%. מור מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 48.55%.



קרנות פנסיה עד גיל 50 שם קופה תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מור 1.83% 9.86% 16.43% 48.55% --- 4,828 13909 מיטב 1.47% 8.95% 16.35% 38.13% 71.50% 27,000 2155 הפניקס 1.43% 9.33% 17.64% 38.25% 76.97% 56,088 9974 מנורה מבטחים 1.18% 9.38% 16.18% 35.85% 72.38% 12,401 2184 כלל 1.14% 9.49% 16.31% 33.87% 70.87% 34,899 9654 מגדל 1.10% 9.04% 15.86% 34.93% 65.39% 32,086 8801 אלטשולר שחם 1.09% 8.86% 14.42% 37.31% 55.80% 18,689 9757 הראל 1.03% 8.25% 14.23% 29.85% 60.67% 39,281 9823 אינפיניטי (*) 1.56% 9.63% 17.82% 39.23% --- 429 14037 ממוצע 1.28% 9.14% 15.93% 37.09% 67.65%

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מור עברו להוביל ב-3 השנים האחרונות

המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.12% לעומת 2.89% בחודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 0.88% (הראל, חודש שלישי) ל-1.57% (מור). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-8.16%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.35%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה ל-33.98%. התשואה המצטברת הממוצעת ל-5 שנים ירדה ל-29.98%.

מור מנצחים החודש במסלול עם 1.57%, מיטב במקום שני עם 1.27%. הפניקס עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 8.67% על חשבון כלל (1% החודש). הפניקס מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 16.17%. מור עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 43.12% על חשבון אלטשולר שחם (0.99% החודש). מיטב מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 67.61%.



קרנות פנסיה גילאי 50-60 שם קרן תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מור 1.57% 8.48% 14.52% 43.12% --- 2,333 13910 מיטב 1.27% 8.12% 14.83% 34.72% 67.61% 11,159 9967 הפניקס 1.26% 8.67% 16.17% 35.66% 65.23% 12,715 9975 מנורה מבטחים 1.04% 8.19% 14.22% 31.87% 64.31% 17,990 2015 כלל 1.00% 8.41% 14.83% 31.17% 62.01% 15,645 9655 אלטשולר שחם 0.99% 8.00% 13.11% 35.22% 48.84% 4,975 9758 מגדל 0.98% 8.15% 14.56% 32.16% 57.65% 12,811 8802 הראל 0.88% 7.23% 12.60% 27.92% 54.20% 12,255 9827 אינפיניטי (*) 1.09% 7.90% 15.08% 35.59% --- 137 14038 ממוצע 1.12% 8.16% 14.35% 33.98% 59.98%

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מיטב עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים

מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.79% לעומת 1.98% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.51% (אלטשולר שחם) ל-1.02% (מור). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-6.05%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 11.01%. התשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-3 השנים האחרונות דומה לחודש שעבר על 26.08%, והתשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-43.88%.

מור מנצחים החודש עם 1.02%, הפניקס ומיטב אחריהם במקום שני עם 0.92%. הפניקס מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 6.53%, וגם מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 12.23%. מור עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 33.5% על חשבון מיטב. מנורה מבטחים (0.76% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 50.47%.



קרנות פנסיה מעל גיל 60 שם קרן תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מור 1.02% 6.14% 11.33% 33.50% --- 759 13911 הפניקס 0.92% 6.53% 12.23% 26.95% 46.95% 5,240 9976 מיטב 0.92% 6.33% 11.78% 28.18% 46.14% 5,020 9968 מנורה מבטחים 0.76% 6.13% 10.98% 25.05% 50.47% 9,505 2013 הראל 0.75% 5.84% 10.36% 21.36% 39.66% 5,475 9829 כלל 0.73% 6.28% 11.30% 23.54% 46.05% 6,169 9656 מגדל 0.69% 6.02% 11.10% 24.42% 43.11% 5,933 8803 אלטשולר שחם 0.51% 5.12% 9.03% 25.65% 34.80% 2,211 9759 אינפיניטי (*) 1.11% 6.73% 12.46% 26.85% --- 92 14039 ממוצע 0.79% 6.05% 11.01% 26.08% 43.88%

תשואות מסלול מניות – מור עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים

כצפוי המסלול נמצא בסיכון גבוה יותר, ולכן התשואות בהתאם, הפערים בין הגופים השונים גדול יותר, כשהפערים בתשואה מתבטאים באופן המשמעותי ביותר בטווחים הארוכים.

התשואה הממוצעת החודש במסלול המניות עומדת על 1.63% לעומת 4.06% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.34% (אלטשולר שחם), ל-2.43% (מור). מתחילת השנה, התשואה הממוצעת בין הגופים עלתה ל-10.74%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 18.74%. התשואה ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-43.45%, והתשואה המצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-80.71%.

מור מנצחים החודש במסלול עם 2.43%, מיטב במקום השני עם 1.97%. מור מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 12.13%, וגם מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 56.64%. הפניקס (1.59% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 20.5%. מנורה מבטחים (1.51% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 87.21%.



קרנות פנסיה מסלול מניות שם קרן תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מור 2.43% 12.13% 19.49% 56.64% --- 3,124 13912 מיטב 1.97% 10.75% 19.09% 43.12% 81.52% 2,534 2105 הפניקס 1.59% 11.14% 20.50% 41.40% 86.63% 11,820 2187 מנורה מבטחים 1.51% 10.53% 18.46% 43.13% 87.21% 8,251 2063 מגדל 1.46% 10.71% 19.48% 43.42% 79.83% 9,817 2142 כלל 1.44% 10.46% 18.52% 37.92% 79.42% 7,698 9647 הראל 1.34% 10.10% 18.10% 39.29% 79.53% 10,306 2175 אלטשולר שחם 1.34% 10.06% 16.29% 42.65% 70.84% 3,929 12419 ממוצע 1.63% 10.74% 18.74% 43.45% 80.71%

תשואות מסלול S&P500 – כלל מנצחים במסלול

אנחנו מסקרים גם את קופות הגמל במסלול מחקה S&P500, מכמה סיבות. ראשית, העניין הגובר סביב מסלולים אלה; שנית, השוואה שתמיד מעניינת בין המסלול הזה למסלולים האחרים (בעיקר מסלול עד גיל 50, שנחשב לכללי יותר); ושלישית, כדי להשוות בתשואה בין הגופים השונים, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד.

התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.79% מול 0.72% בחודש שעבר. מתחילת השנה התשואה עברה לראשונה לחיובי ועלתה ל-1.93%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-5.86%. התשואה ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-50.92%.

כלל מנצחים החודש עם 2.68%, אחריהם מגדל עם 2.66%. מיטב מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 2.01%. מגדל עברו להוביל בתשואה בשנה האחרונה עם 6.06% על חשבון מיטב, וגם עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 51.57% על חשבון הראל. אף גוף לא מציג תשואה ל-5 שנים במסלול. נציין את התשואה של אינפיניטי החודש, וכן מתחילת השנה ובשנה האחרונה, אולם הם אינם מופיעים בטבלאות הראשיות בשל היקף נכסים.



קרנות פנסיה מסלול S&P500 שם קרן תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה כלל 2.68% 1.86% 5.72% 50.73% --- 16,145 13347 מגדל 2.66% 1.92% 6.06% 51.57% --- 19,380 13572 מנורה מבטחים 2.54% 1.93% 5.94% --- --- 16,500 13887 אלטשולר שחם 2.49% 1.98% 5.88% --- --- 2,136 14850 הראל 2.46% 1.86% 5.88% 51.19% --- 29,369 13415 מיטב 2.35% 2.01% 5.91% 50.38% --- 8,273 13260 הפניקס 2.29% 1.93% 5.64% 50.75% --- 20,886 13335 אינפיניטי 2.79% 3.69% 7.32% 49.46% --- 62 ממוצע 2.50% 1.93% 5.86% 50.92% ---

(*) קופות/קרנות מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) Funder מזכירים למשקיעים כי נתוני התשואה המופיעים בכתבה הם לפני ניכוי דמי ניהול.





