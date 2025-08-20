תיק אישי
קרנות פנסיה יולי 25: מור פנסיה מנצחים במסלולי גיל ובמניות - ליגת FUNDER לקרנות הפנסיה

תשואות קרנות הפנסיה: מאבק על התשואה מתחילת השנה במסלול עד 50 ובין 50-60 | שינויים בהובלה בתשואה ל-3 שנים במסלול 50-60 ובמסלול מעל 60 | כמעט בכל המסלולים השתנתה ההובלה מתחילת השנה | כל המסלולים עוקפים את מסלול המחקה S&P500 בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה | ליגת FUNDER לקרנות הפנסיה ביוני – מסלולים תלויי גיל, מסלול מניות ומסלול S&P500

 

 
קרנות פנסיה / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstimeקרנות פנסיה / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstime
 
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
20/08/2025

מימין למעלה: יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר. באמצע מימין: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; רו״ח אמיר אייל, יו״ר קבוצת אינפיניטי-אילים, צילום: יח״צ
 

כמו בכל חודש, FUNDER מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

אנחנו מציגים גם את מסלול המניות, וגם את המסלול המחקה S&P500.
 

תובנות עיקריות

1. מאבק על התשואה מתחילת השנה בין מור לכלל במסלול עד גיל 50.

2. שינוי בהובלה ל-3 שנים במסלול 50-60.

3. מסלול ה-S&P500 עבר לחיובי מתחילת השנה.

4. כל המסלולים עדיין מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה על מסלול ה-S&P500.

5. מאבק על ההובלה בתשואה מתחילת השנה במסלול עד גיל 50.

6. בתשואה ל-3 שנים, המסלול המחקה S&P500 עדיין בתשואה עודפת על פני שאר המסלולים.

7. שינויים בהובלה בתשואה ל-3 שנים במסלול 50-60, מסלול מעל גיל 60.

8. שינויים בהובלה מתחילת השנה במסלול עד 50 ובמסלול 50-60.

 

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מור חזרו להוביל בתשואה מתחילת השנה

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר בהפרש מהאפיקים האחרים. ההשקעות באפיק זה נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.28% לעומת 3.34% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.03% (הראל, חודש שלישי) ל-1.83% (מור). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-9.14%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 15.93%. התשואה הממוצעת ל-3 שנים ירדה ל-37.09%, והתשואה הממוצעת ל-5 שנים ירדה ל-67.65%.

מור מנצחים החודש עם 1.83%, מיטב במקום שני עם 1.47%. מור חזרו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 9.86% על חשבון כלל (1.14% החודש). הפניקס (1.43% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 17.64%, וכן בתשואה ל-5 שנים עם 76.97%. מור מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 48.55%.
 

קרנות פנסיה עד גיל 50

שם קופה

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מור

1.83%

9.86%

16.43%

48.55%

---

4,828

13909

מיטב

1.47%

8.95%

16.35%

38.13%

71.50%

27,000

2155

הפניקס

1.43%

9.33%

17.64%

38.25%

76.97%

56,088

9974

מנורה מבטחים

1.18%

9.38%

16.18%

35.85%

72.38%

12,401

2184

כלל

1.14%

9.49%

16.31%

33.87%

70.87%

34,899

9654

מגדל

1.10%

9.04%

15.86%

34.93%

65.39%

32,086

8801

אלטשולר שחם

1.09%

8.86%

14.42%

37.31%

55.80%

18,689

9757

הראל

1.03%

8.25%

14.23%

29.85%

60.67%

39,281

9823

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

1.56%

9.63%

17.82%

39.23%

---

429

14037

ממוצע

1.28%

9.14%

15.93%

37.09%

67.65%

 

 

 

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מור עברו להוביל ב-3 השנים האחרונות

המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.12% לעומת 2.89% בחודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 0.88% (הראל, חודש שלישי) ל-1.57% (מור). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-8.16%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.35%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה ל-33.98%. התשואה המצטברת הממוצעת ל-5 שנים ירדה ל-29.98%.

מור מנצחים החודש במסלול עם 1.57%, מיטב במקום שני עם 1.27%. הפניקס עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 8.67% על חשבון כלל (1% החודש). הפניקס מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 16.17%. מור עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 43.12% על חשבון אלטשולר שחם (0.99% החודש). מיטב מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 67.61%.
 

קרנות פנסיה גילאי 50-60

שם קרן

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מור

1.57%

8.48%

14.52%

43.12%

---

2,333

13910

מיטב

1.27%

8.12%

14.83%

34.72%

67.61%

11,159

9967

הפניקס

1.26%

8.67%

16.17%

35.66%

65.23%

12,715

9975

מנורה מבטחים

1.04%

8.19%

14.22%

31.87%

64.31%

17,990

2015

כלל

1.00%

8.41%

14.83%

31.17%

62.01%

15,645

9655

אלטשולר שחם

0.99%

8.00%

13.11%

35.22%

48.84%

4,975

9758

מגדל

0.98%

8.15%

14.56%

32.16%

57.65%

12,811

8802

הראל

0.88%

7.23%

12.60%

27.92%

54.20%

12,255

9827

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

1.09%

7.90%

15.08%

35.59%

---

137

14038

ממוצע

1.12%

8.16%

14.35%

33.98%

59.98%

 

 

 

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מיטב עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים

מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.79% לעומת 1.98% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.51% (אלטשולר שחם) ל-1.02% (מור). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-6.05%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 11.01%. התשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-3 השנים האחרונות דומה לחודש שעבר על 26.08%, והתשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-43.88%.

מור מנצחים החודש עם 1.02%, הפניקס ומיטב אחריהם במקום שני עם 0.92%. הפניקס מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 6.53%, וגם מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 12.23%. מור עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 33.5% על חשבון מיטב. מנורה מבטחים (0.76% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 50.47%.
 

קרנות פנסיה מעל גיל 60

שם קרן

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מור

1.02%

6.14%

11.33%

33.50%

---

759

13911

הפניקס

0.92%

6.53%

12.23%

26.95%

46.95%

5,240

9976

מיטב

0.92%

6.33%

11.78%

28.18%

46.14%

5,020

9968

מנורה מבטחים

0.76%

6.13%

10.98%

25.05%

50.47%

9,505

2013

הראל

0.75%

5.84%

10.36%

21.36%

39.66%

5,475

9829

כלל

0.73%

6.28%

11.30%

23.54%

46.05%

6,169

9656

מגדל

0.69%

6.02%

11.10%

24.42%

43.11%

5,933

8803

אלטשולר שחם

0.51%

5.12%

9.03%

25.65%

34.80%

2,211

9759

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

1.11%

6.73%

12.46%

26.85%

---

92

14039

ממוצע

0.79%

6.05%

11.01%

26.08%

43.88%

 

 

 

תשואות מסלול מניות – מור עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים

כצפוי המסלול נמצא בסיכון גבוה יותר, ולכן התשואות בהתאם, הפערים בין הגופים השונים גדול יותר, כשהפערים בתשואה מתבטאים באופן המשמעותי ביותר בטווחים הארוכים.

התשואה הממוצעת החודש במסלול המניות עומדת על 1.63% לעומת 4.06% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.34% (אלטשולר שחם), ל-2.43% (מור). מתחילת השנה, התשואה הממוצעת בין הגופים עלתה ל-10.74%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 18.74%. התשואה ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-43.45%, והתשואה המצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-80.71%.

מור מנצחים החודש במסלול עם 2.43%, מיטב במקום השני עם 1.97%. מור מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 12.13%, וגם מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 56.64%. הפניקס (1.59% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 20.5%. מנורה מבטחים (1.51% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 87.21%.
 

קרנות פנסיה מסלול מניות

שם קרן

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מור

2.43%

12.13%

19.49%

56.64%

---

3,124

13912

מיטב

1.97%

10.75%

19.09%

43.12%

81.52%

2,534

2105

הפניקס

1.59%

11.14%

20.50%

41.40%

86.63%

11,820

2187

מנורה מבטחים

1.51%

10.53%

18.46%

43.13%

87.21%

8,251

2063

מגדל

1.46%

10.71%

19.48%

43.42%

79.83%

9,817

2142

כלל

1.44%

10.46%

18.52%

37.92%

79.42%

7,698

9647

הראל

1.34%

10.10%

18.10%

39.29%

79.53%

10,306

2175

אלטשולר שחם

1.34%

10.06%

16.29%

42.65%

70.84%

3,929

12419

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.63%

10.74%

18.74%

43.45%

80.71%

 

 

 

תשואות מסלול S&P500 כלל מנצחים במסלול

אנחנו מסקרים גם את קופות הגמל במסלול מחקה S&P500, מכמה סיבות. ראשית, העניין הגובר סביב מסלולים אלה; שנית, השוואה שתמיד מעניינת בין המסלול הזה למסלולים האחרים (בעיקר מסלול עד גיל 50, שנחשב לכללי יותר); ושלישית, כדי להשוות בתשואה בין הגופים השונים, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד.

התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.79% מול 0.72% בחודש שעבר. מתחילת השנה התשואה עברה לראשונה לחיובי ועלתה ל-1.93%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-5.86%. התשואה ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-50.92%.

כלל מנצחים החודש עם 2.68%, אחריהם מגדל עם 2.66%. מיטב מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 2.01%. מגדל עברו להוביל בתשואה בשנה האחרונה עם 6.06% על חשבון מיטב, וגם עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 51.57% על חשבון הראל. אף גוף לא מציג תשואה ל-5 שנים במסלול. נציין את התשואה של אינפיניטי החודש, וכן מתחילת השנה ובשנה האחרונה, אולם הם אינם מופיעים בטבלאות הראשיות בשל היקף נכסים.
 

קרנות פנסיה מסלול S&P500

שם קרן

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

כלל

2.68%

1.86%

5.72%

50.73%

---

16,145

13347

מגדל

2.66%

1.92%

6.06%

51.57%

---

19,380

13572

מנורה מבטחים

2.54%

1.93%

5.94%

---

---

16,500

13887

אלטשולר שחם

2.49%

1.98%

5.88%

---

---

2,136

14850

הראל

2.46%

1.86%

5.88%

51.19%

---

29,369

13415

מיטב

2.35%

2.01%

5.91%

50.38%

---

8,273

13260

הפניקס

2.29%

1.93%

5.64%

50.75%

---

20,886

13335

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי

2.79%

3.69%

7.32%

49.46%

---

62

 

ממוצע

2.50%

1.93%

5.86%

50.92%

---

 

 

(*) קופות/קרנות מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) Funder מזכירים למשקיעים כי נתוני התשואה המופיעים בכתבה הם לפני ניכוי דמי ניהול.
 


x