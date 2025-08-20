תיק אישי
קופות גמל ביולי, ליגת FUNDER גמל - מיטב גמל מנצחים ב-2 מסלולים תלויי גיל

קופות גמל יולי 2025 – ליגת FUNDER גמל: אנליסט מנצחים במסלול תלוי גיל אחד | אינפיניטי במניות | מאבק על התשואה ל-5 שנים במסלול עד גיל 50 | מאבק על התשואה ל-3 שנים מסלול בין 50 ל-60 בין אנליסט לילין לפידות | תשואות חזקות במסלול ה-S&P500 החודש | למרות זאת עדיין כל המסלולים עוקפים את מסלול ה-S&P500 בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה | ארבעה גופים במסלול המניות עם תשואה מעל 100% | ליגת FUNDER לקופות הגמל בחתך המסלולים השונים

 

 
קופות הגמל ביולי / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstimeקופות הגמל ביולי / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstime
 
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
20/08/2025

מימין למעלה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי.
 

נתוני FUNDER, לתשואות בגופים השונים. מודל קופות הגמל מתנהל בהתאם לחתך הגילאים (מה שמכונה המודל הצ'יליאני), ומיושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.
 

תובנות ונתונים כלליים

1. תשואות חזקות במסלול ה-S&P500. המסלול עבר לתשואה חיובית לראשונה מתחילת השנה.

2. עדיין בתשואה מתחילת השנה, וגם בתשואה בשנה האחרונה, כל המסלולים – עד גיל 50, בין 50-60, מעל גיל 60 ומסלול המניות בתשואה גבוהה יותר ממסלול המחקה את מדד ה-S&P500.

3. במסלול המניות ישנם גופים שעוברים בתשואה ל-3 שנים את התשואה במסלולים המחקים S&P500.

4. מיטב מציגים תשואה במסלול המחקה S&P500, ישנם שני גופים שהתשואה שהם מציגים במסלול המניות גבוהה יותר מהתשואה הזו.

5. מאבק על ההובלה בתשואה ל-5 שנים במסלול עד גיל 50 בין אנליסט למור.

6. מאבק על התשואה ל-3 שנים במסלול 50-60 בין ילין לפידות לאנליסט.

7. כמות הגופים בתשואה מעל 100% במסלול המניות, ירדה ל-4 גופים.

 

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מור עוברים להוביל בתשואה ל-5 שנים

במסלול לגילאי 50 ומטה, המסלול החשוף יותר לסיכון, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.16% לעומת 3.62% בחודש שעבר. טווח התשואות נע החודש בין 0.89% (הראל) ל-1.34% (אנליסט). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 8.79%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 15.78%. התשואה המצטברת בממוצע בין הגופים ל-3 שנים ירדה ל-31.44%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 שנים ירדה ל-57.63%.

אנליסט מנצחים החודש (חודש שני ברציפות) עם 1.34%. מיטב וילין לפידות חולקים את המקום השני עם 1.33%. מור (1.22% החודש) מובילים מתחילת השנה עם9.75%. אנליסט מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 18.98%, וגם מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 38.48%. מור חזרו להוביל בתשואה ל-5 שנים על חשבון אנליסט. נציין את התשואה של אינפיניטי החודש, שמובילים על שאר הגופים, אולם לא מופיעים בטבלאות הדירוג בשל היקף נכסים נמוך.
 

קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה

שם קופה

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אנליסט

1.34%

9.63%

18.98%

38.48%

65.56%

5,608

9730

מיטב

1.33%

8.74%

16.29%

33.13%

60.37%

3,723

7215

ילין לפידות

1.33%

7.83%

13.51%

34.16%

59.91%

4,245

9939

הפניקס

1.31%

9.12%

17.42%

31.17%

61.72%

9,554

9916

מור

1.22%

9.75%

16.79%

33.63%

66.36%

6,203

12532

מנורה מבטחים

1.12%

8.80%

15.41%

29.70%

54.89%

4,147

9793

כלל

1.04%

9.11%

16.19%

27.90%

57.11%

2,363

9651

אלטשולר שחם

0.99%

8.24%

13.49%

29.12%

42.70%

5,190

9950

מגדל

0.97%

8.76%

15.69%

30.96%

55.42%

1,819

9779

הראל

0.89%

7.96%

14.08%

26.14%

52.28%

2,340

9744

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

1.51%

9.17%

17.33%

36.02%

62.30%

92

7231

ממוצע

1.16%

8.79%

15.78%

31.44%

57.63%

 

 

 

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב מנצחים במסלול

במסלול לגילאי 50 עד 60, המסלול בעל ההיקפים המשמעותיים יותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.99% לעומת 3.11% בחודש שעבר. טווח התשואות החודש נע בין 0.8% (אלטשולר שחם) ל-1.19% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-7.57%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 13.6%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-27.42%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-49.53%.

מיטב הם המנצחים החודש עם 1.19%, הפניקס במקום שני עם 1.16%. מור (1.04% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 8.25%. הפניקס מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 15.53%. ילין לפידות חזרו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 30.51% על חשבון אנליסט (1.09% החודש). מיטב ממשיכים להוביל בתשואה ל-5 שנים עם 56.33%. ראוי לשים לב לתשואה של אינפיניטי גם במסלול זה, החודש, מתחילת השנה, 3 שנים ו-5 שנים, אולם הם לא נכללו בטבלה הכללית.
 

קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60

שם קופה

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב

1.19%

7.68%

14.50%

30.37%

56.33%

17,884

103

הפניקס

1.16%

8.06%

15.53%

29.61%

51.98%

6,131

9529

ילין לפידות

1.12%

7.27%

12.53%

30.51%

52.93%

13,583

9940

אנליסט

1.09%

7.92%

14.70%

30.43%

50.46%

6,027

9731

מור

1.04%

8.25%

13.88%

28.92%

53.70%

15,705

12533

מנורה מבטחים

0.95%

7.26%

12.67%

24.70%

47.67%

4,535

9792

כלל

0.88%

8.01%

14.69%

25.43%

48.76%

3,754

9652

מגדל

0.84%

7.68%

13.82%

27.15%

49.29%

3,627

9780

הראל

0.81%

6.72%

12.21%

23.22%

47.46%

6,287

9742

אלטשולר שחם

0.80%

6.89%

11.45%

23.91%

36.74%

29,134

9951

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

1.34%

8.27%

15.34%

34.72%

59.19%

313

7232

ממוצע

0.99%

7.57%

13.60%

27.42%

49.53%

 

 

 

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מיטב מנצחים החודש במסלול

קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, הקופות במסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.62% לעומת 2.23% בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 0.41% (אלטשולר שחם) ל-0.8% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-5.43%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 10.09%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-19.58%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-32.71%.

מיטב מנצחים החודש במסלול עם 0.8%. אנליסט במקום שני עם 0.77%. הפניקס (0.76% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 5.91%, וגם מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 11.79%. מיטב מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 22.39%, וכן מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 39.36%. גם במסלול זה ראוי לשים לב לתשואה של אינפיניטי בחתכי הזמן השונים, אולם הם לא נכללו בטבלה הכללית.
 

קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

שם קופה

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב

0.80%

5.73%

11.13%

22.39%

39.36%

13,578

551

אנליסט

0.77%

5.91%

10.77%

21.06%

30.68%

1,918

9732

הפניקס

0.76%

5.91%

11.79%

21.21%

38.09%

8,975

401

ילין לפידות

0.72%

5.47%

9.28%

20.86%

31.55%

7,735

9941

מור

0.69%

5.25%

9.17%

22.02%

36.73%

10,083

12534

כלל

0.58%

5.56%

10.59%

17.13%

33.69%

11,228

9653

מגדל

0.50%

5.60%

10.73%

19.69%

32.45%

2,209

9781

מנורה מבטחים

0.50%

5.53%

10.53%

18.77%

30.09%

2,795

9794

הראל

0.46%

4.60%

8.74%

15.10%

29.22%

13,612

9745

אלטשולר שחם

0.41%

4.72%

8.21%

17.55%

25.27%

11,429

9952

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

0.94%

7.09%

13.96%

25.33%

39.48%

122

7233

ממוצע

0.62%

5.43%

10.09%

19.58%

32.71%

 

 

 

תשואות מסלול מניות –אינפינטי מנצחים במסלול

מסלול המניות, המסלול שצובר לאחרונה תאוצה בקרב המשקיעים, ובמקביל חווה גידול בהיקף הנכסים. התשואה מן הסתם במסלול תנודתית מחודש לחודש. התשואה החודשית הממוצעת עומדת על 1.93% לעומת 5.69% בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 1.55% (הראל) ל-2.42% (אינפיניטי). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-12.93%. ממוצע התשואה השנתית דומה לחודש שעבר על 22.99%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-50.24%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-96.65%.

אינפיניטי מנצחים החודש (חודש שני ברציפות) עם 2.42%. מיטב במקום שני עם 2.34%. מור (1.86% החודש) מובילים מתחילת השנה עם 14.6%. אינפיניטי מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן, שנה, 3 ו-5 שנים.
 

קופות גמל מסלול מניות

שם קופה

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אינפיניטי

2.42%

14.59%

26.19%

83.06%

114.74%

428

1536

מיטב

2.34%

13.47%

24.49%

48.90%

97.01%

1,981

877

ילין לפידות

2.15%

11.38%

20.00%

53.06%

110.10%

5,879

1036

אנליסט

2.07%

10.85%

20.81%

52.91%

100.09%

5,995

814

הפניקס

1.87%

13.34%

25.62%

46.31%

101.20%

1,646

961

מור

1.86%

14.60%

23.60%

45.40%

103.35%

4,838

12531

מנורה מבטחים

1.79%

12.78%

22.29%

45.73%

93.85%

377

1364

כלל

1.78%

13.50%

23.89%

40.96%

91.97%

1,005

127

מגדל

1.73%

13.21%

24.49%

49.15%

92.43%

799

863

אלטשולר שחם

1.65%

11.82%

18.81%

45.09%

66.28%

3,144

1375

הראל

1.55%

12.65%

22.65%

42.09%

92.18%

1,155

761

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.93%

12.93%

22.99%

50.24%

96.65%

 

 

 

תשואות מסלול מחקה S&P500  אלטשולר שחם מנצחים במסלול

אנחנו מסקרים את קופות הגמל במסלול מחקה S&P500, מכמה סיבות. ראשית, העניין הגובר סביב מסלולים אלה; שנית, השוואה שתמיד מעניינת בין המסלול הזה למסלולים האחרים (בעיקר מסלול עד גיל 50, שנחשב לכללי יותר); ושלישית, כדי להשוות בתשואה בין הגופים השונים, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד. ראוי לשים לב להבדלים בין הגופים השונים למרות שמדובר במסלול מחקה מדד. כמו-כן ראוי לשים לב לתנודתיות בין חודש לחודש. ראוי גם להשוות את תשואת הגופים לתשואת המדד עצמו.

התשואה הממוצעת בין הגופים השונים עומדת החודש על 3.25% לעומת 0.82% בחודש שעבר. מתחילת השנה עומדת התשואה הממוצעת עברה לראשונה לחיובי על 0.8%. תשואה ממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-4.92%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-60.15%. מיטב היחידים שמציגים תשואה ל-5 שנים.

אלטשולר שחם מנצחים במסלול עם 3.53%, אנליסט במקום שני עם 3.5%. אלטשולר שחם מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 0.98%, אנליסט מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 5.13%. מנורה מבטחים עברו להוביל בתשואה ב-3 השנים האחרונות עם 60.85%. רק מיטב מציגים תשואה ל-5 שנים במסלול.
 

קופות גמל מסלול מחקה S&P500

שם קופה

תשואה יולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם

3.53%

0.98%

5.09%

---

---

597

14858

אנליסט

3.50%

0.91%

5.13%

---

---

712

13855

כלל

3.41%

0.68%

4.65%

58.90%

---

1,861

13343

מגדל

3.40%

0.78%

5.04%

60.66%

---

1,919

13565

מנורה מבטחים

3.18%

0.77%

4.98%

60.85%

---

908

13946

הראל

3.12%

0.71%

4.90%

60.28%

---

3,456

13501

מיטב

2.99%

0.76%

4.93%

59.78%

104.78%

2,322

13246

הפניקס

2.86%

0.83%

4.66%

60.43%

---

6,058

13263

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

3.25%

0.80%

4.92%

60.15%

---

 

 

(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.



x