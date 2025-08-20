קופות גמל ביולי, ליגת FUNDER גמל - מיטב גמל מנצחים ב-2 מסלולים תלויי גיל

מימין למעלה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי.



נתוני FUNDER, לתשואות בגופים השונים. מודל קופות הגמל מתנהל בהתאם לחתך הגילאים (מה שמכונה המודל הצ'יליאני), ומיושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.



תובנות ונתונים כלליים

1. תשואות חזקות במסלול ה-S&P500. המסלול עבר לתשואה חיובית לראשונה מתחילת השנה.

2. עדיין בתשואה מתחילת השנה, וגם בתשואה בשנה האחרונה, כל המסלולים – עד גיל 50, בין 50-60, מעל גיל 60 ומסלול המניות בתשואה גבוהה יותר ממסלול המחקה את מדד ה-S&P500.

3. במסלול המניות ישנם גופים שעוברים בתשואה ל-3 שנים את התשואה במסלולים המחקים S&P500.

4. מיטב מציגים תשואה במסלול המחקה S&P500, ישנם שני גופים שהתשואה שהם מציגים במסלול המניות גבוהה יותר מהתשואה הזו.

5. מאבק על ההובלה בתשואה ל-5 שנים במסלול עד גיל 50 בין אנליסט למור.

6. מאבק על התשואה ל-3 שנים במסלול 50-60 בין ילין לפידות לאנליסט.

7. כמות הגופים בתשואה מעל 100% במסלול המניות, ירדה ל-4 גופים.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מור עוברים להוביל בתשואה ל-5 שנים

במסלול לגילאי 50 ומטה, המסלול החשוף יותר לסיכון, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.16% לעומת 3.62% בחודש שעבר. טווח התשואות נע החודש בין 0.89% (הראל) ל-1.34% (אנליסט). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 8.79%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 15.78%. התשואה המצטברת בממוצע בין הגופים ל-3 שנים ירדה ל-31.44%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 שנים ירדה ל-57.63%.

אנליסט מנצחים החודש (חודש שני ברציפות) עם 1.34%. מיטב וילין לפידות חולקים את המקום השני עם 1.33%. מור (1.22% החודש) מובילים מתחילת השנה עם9.75%. אנליסט מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 18.98%, וגם מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 38.48%. מור חזרו להוביל בתשואה ל-5 שנים על חשבון אנליסט. נציין את התשואה של אינפיניטי החודש, שמובילים על שאר הגופים, אולם לא מופיעים בטבלאות הדירוג בשל היקף נכסים נמוך.



קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה שם קופה תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה אנליסט 1.34% 9.63% 18.98% 38.48% 65.56% 5,608 9730 מיטב 1.33% 8.74% 16.29% 33.13% 60.37% 3,723 7215 ילין לפידות 1.33% 7.83% 13.51% 34.16% 59.91% 4,245 9939 הפניקס 1.31% 9.12% 17.42% 31.17% 61.72% 9,554 9916 מור 1.22% 9.75% 16.79% 33.63% 66.36% 6,203 12532 מנורה מבטחים 1.12% 8.80% 15.41% 29.70% 54.89% 4,147 9793 כלל 1.04% 9.11% 16.19% 27.90% 57.11% 2,363 9651 אלטשולר שחם 0.99% 8.24% 13.49% 29.12% 42.70% 5,190 9950 מגדל 0.97% 8.76% 15.69% 30.96% 55.42% 1,819 9779 הראל 0.89% 7.96% 14.08% 26.14% 52.28% 2,340 9744 אינפיניטי (*) 1.51% 9.17% 17.33% 36.02% 62.30% 92 7231 ממוצע 1.16% 8.79% 15.78% 31.44% 57.63%

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב מנצחים במסלול

במסלול לגילאי 50 עד 60, המסלול בעל ההיקפים המשמעותיים יותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.99% לעומת 3.11% בחודש שעבר. טווח התשואות החודש נע בין 0.8% (אלטשולר שחם) ל-1.19% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-7.57%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 13.6%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-27.42%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-49.53%.

מיטב הם המנצחים החודש עם 1.19%, הפניקס במקום שני עם 1.16%. מור (1.04% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 8.25%. הפניקס מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 15.53%. ילין לפידות חזרו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 30.51% על חשבון אנליסט (1.09% החודש). מיטב ממשיכים להוביל בתשואה ל-5 שנים עם 56.33%. ראוי לשים לב לתשואה של אינפיניטי גם במסלול זה, החודש, מתחילת השנה, 3 שנים ו-5 שנים, אולם הם לא נכללו בטבלה הכללית.



קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60 שם קופה תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מיטב 1.19% 7.68% 14.50% 30.37% 56.33% 17,884 103 הפניקס 1.16% 8.06% 15.53% 29.61% 51.98% 6,131 9529 ילין לפידות 1.12% 7.27% 12.53% 30.51% 52.93% 13,583 9940 אנליסט 1.09% 7.92% 14.70% 30.43% 50.46% 6,027 9731 מור 1.04% 8.25% 13.88% 28.92% 53.70% 15,705 12533 מנורה מבטחים 0.95% 7.26% 12.67% 24.70% 47.67% 4,535 9792 כלל 0.88% 8.01% 14.69% 25.43% 48.76% 3,754 9652 מגדל 0.84% 7.68% 13.82% 27.15% 49.29% 3,627 9780 הראל 0.81% 6.72% 12.21% 23.22% 47.46% 6,287 9742 אלטשולר שחם 0.80% 6.89% 11.45% 23.91% 36.74% 29,134 9951 אינפיניטי (*) 1.34% 8.27% 15.34% 34.72% 59.19% 313 7232 ממוצע 0.99% 7.57% 13.60% 27.42% 49.53%

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מיטב מנצחים החודש במסלול

קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, הקופות במסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.62% לעומת 2.23% בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 0.41% (אלטשולר שחם) ל-0.8% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-5.43%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 10.09%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-19.58%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-32.71%.

מיטב מנצחים החודש במסלול עם 0.8%. אנליסט במקום שני עם 0.77%. הפניקס (0.76% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 5.91%, וגם מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 11.79%. מיטב מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 22.39%, וכן מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 39.36%. גם במסלול זה ראוי לשים לב לתשואה של אינפיניטי בחתכי הזמן השונים, אולם הם לא נכללו בטבלה הכללית.



קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה שם קופה תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מיטב 0.80% 5.73% 11.13% 22.39% 39.36% 13,578 551 אנליסט 0.77% 5.91% 10.77% 21.06% 30.68% 1,918 9732 הפניקס 0.76% 5.91% 11.79% 21.21% 38.09% 8,975 401 ילין לפידות 0.72% 5.47% 9.28% 20.86% 31.55% 7,735 9941 מור 0.69% 5.25% 9.17% 22.02% 36.73% 10,083 12534 כלל 0.58% 5.56% 10.59% 17.13% 33.69% 11,228 9653 מגדל 0.50% 5.60% 10.73% 19.69% 32.45% 2,209 9781 מנורה מבטחים 0.50% 5.53% 10.53% 18.77% 30.09% 2,795 9794 הראל 0.46% 4.60% 8.74% 15.10% 29.22% 13,612 9745 אלטשולר שחם 0.41% 4.72% 8.21% 17.55% 25.27% 11,429 9952 אינפיניטי (*) 0.94% 7.09% 13.96% 25.33% 39.48% 122 7233 ממוצע 0.62% 5.43% 10.09% 19.58% 32.71%

תשואות מסלול מניות –אינפינטי מנצחים במסלול

מסלול המניות, המסלול שצובר לאחרונה תאוצה בקרב המשקיעים, ובמקביל חווה גידול בהיקף הנכסים. התשואה מן הסתם במסלול תנודתית מחודש לחודש. התשואה החודשית הממוצעת עומדת על 1.93% לעומת 5.69% בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 1.55% (הראל) ל-2.42% (אינפיניטי). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-12.93%. ממוצע התשואה השנתית דומה לחודש שעבר על 22.99%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-50.24%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-96.65%.

אינפיניטי מנצחים החודש (חודש שני ברציפות) עם 2.42%. מיטב במקום שני עם 2.34%. מור (1.86% החודש) מובילים מתחילת השנה עם 14.6%. אינפיניטי מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן, שנה, 3 ו-5 שנים.



קופות גמל מסלול מניות שם קופה תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה אינפיניטי 2.42% 14.59% 26.19% 83.06% 114.74% 428 1536 מיטב 2.34% 13.47% 24.49% 48.90% 97.01% 1,981 877 ילין לפידות 2.15% 11.38% 20.00% 53.06% 110.10% 5,879 1036 אנליסט 2.07% 10.85% 20.81% 52.91% 100.09% 5,995 814 הפניקס 1.87% 13.34% 25.62% 46.31% 101.20% 1,646 961 מור 1.86% 14.60% 23.60% 45.40% 103.35% 4,838 12531 מנורה מבטחים 1.79% 12.78% 22.29% 45.73% 93.85% 377 1364 כלל 1.78% 13.50% 23.89% 40.96% 91.97% 1,005 127 מגדל 1.73% 13.21% 24.49% 49.15% 92.43% 799 863 אלטשולר שחם 1.65% 11.82% 18.81% 45.09% 66.28% 3,144 1375 הראל 1.55% 12.65% 22.65% 42.09% 92.18% 1,155 761 ממוצע 1.93% 12.93% 22.99% 50.24% 96.65%

תשואות מסלול מחקה S&P500 אלטשולר שחם מנצחים במסלול

אנחנו מסקרים את קופות הגמל במסלול מחקה S&P500, מכמה סיבות. ראשית, העניין הגובר סביב מסלולים אלה; שנית, השוואה שתמיד מעניינת בין המסלול הזה למסלולים האחרים (בעיקר מסלול עד גיל 50, שנחשב לכללי יותר); ושלישית, כדי להשוות בתשואה בין הגופים השונים, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד. ראוי לשים לב להבדלים בין הגופים השונים למרות שמדובר במסלול מחקה מדד. כמו-כן ראוי לשים לב לתנודתיות בין חודש לחודש. ראוי גם להשוות את תשואת הגופים לתשואת המדד עצמו.

התשואה הממוצעת בין הגופים השונים עומדת החודש על 3.25% לעומת 0.82% בחודש שעבר. מתחילת השנה עומדת התשואה הממוצעת עברה לראשונה לחיובי על 0.8%. תשואה ממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-4.92%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-60.15%. מיטב היחידים שמציגים תשואה ל-5 שנים.

אלטשולר שחם מנצחים במסלול עם 3.53%, אנליסט במקום שני עם 3.5%. אלטשולר שחם מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 0.98%, אנליסט מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 5.13%. מנורה מבטחים עברו להוביל בתשואה ב-3 השנים האחרונות עם 60.85%. רק מיטב מציגים תשואה ל-5 שנים במסלול.



קופות גמל מסלול מחקה S&P500 שם קופה תשואה יולי מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה אלטשולר שחם 3.53% 0.98% 5.09% --- --- 597 14858 אנליסט 3.50% 0.91% 5.13% --- --- 712 13855 כלל 3.41% 0.68% 4.65% 58.90% --- 1,861 13343 מגדל 3.40% 0.78% 5.04% 60.66% --- 1,919 13565 מנורה מבטחים 3.18% 0.77% 4.98% 60.85% --- 908 13946 הראל 3.12% 0.71% 4.90% 60.28% --- 3,456 13501 מיטב 2.99% 0.76% 4.93% 59.78% 104.78% 2,322 13246 הפניקס 2.86% 0.83% 4.66% 60.43% --- 6,058 13263 ממוצע 3.25% 0.80% 4.92% 60.15% ---

(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.





