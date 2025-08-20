קרן אלומה תשקיע כ- 15 מיליון ש״ח תמורת 30% מחברת שילוני מיחזור אורגני

קרן אלומה המתמחה בהשקעות בתחום התשתיות וחברת שילוני מיחזור אורגני חתמו על הסכם השקעה בהיקף של כ-15 מיליון ₪. עם השלמת ההסכם תחזיק הקרן ב-30% מהון המניות של החברה. ההסכם גובש ביוזמת קבוצת גלעד, קבוצת הייעוץ המובילה בעולמות הציבוריים וביוזמות עסקיות.
חברת שילוני הינה חברה פרטית העוסקת במיחזור פסולת אורגנית, ייצור ושיווק קומפוסט לדישון לחקלאות ונוי ומפעילה שלושה אתרי ייצור קומפוסט בעוטף עזה.
לקרן הוענקה אופציה לרכוש מניות נוספות אשר יגדילו את החזקותיה לכ - 51% מהון המניות המונפק של חברת שילוני. האופציה תהיה בתוקף לתקופה של 24 חודשים שתחילתם בחלוף שלוש שנים ממועד השלמת העסקה. תמורת המימוש תיקבע על בסיס הביצועים של חברת שילוני, כפי שיוצגו בדוח השנתי המבוקר האחרון באותו מועד.
יאיר הירש, מנכ"ל קרן אלומה, מסר: "עסקה זו מהווה צעד נוסף באסטרטגיה של קרן אלומה להשקיע בחברות תשתית איכותיות בתחומי איכות הסביבה, החקלאות והאנרגיה, תוך שותפות פעילה עם גורמים עסקיים מובילים. עבור קרן אלומה זוהי ההשקעה השלישית בתחום מיחזור הפסולת ואנו מתכוונים להרחיב את פעילות שילוני כמובילה בישראל בתחום מיחזור פסולת אורגנית וייצור ושיווק קומפוסט לדישון לחקלאות. אנו מאמינים כי בשילוב הידע והניסיון של קרן אלומה, נוכל לייצר ערך משמעותי למשקיעים ולשוק."
אלעד שילוני, בעל השליטה של שילוני מיחזור אורגני, מסר: "חברת שילוני מיחזור אורגני היא חברה משפחתית המגלמת ניסיון וידע של שלושה דורות בעסקי מיחזור הפסולת האורגנית וייצור קומפוסט לחקלאות. אבי - יואב, אחי - מתן ואני, מודים לקרן אלומה על האמון שהקרן ומנהליה נותנים בפעילות הצומחת של החברה. ההשקעה של קרן אלומה בפעילות שלנו משתלבת עם האסטרטגיה של חברת שילוני לצמיחה באמצעות רכישה והקמת פעילויות נוספות אשר בוצעו בשנים האחרונות וזאת בהסתמך על הידע המקצועי הרב אשר נצבר בחברת שילוני, המאפשר את צמיחתה העקבית. השקעת הקרן תאפשר לחברת שילוני להמשיך ולצמוח בשנים הקרובות בתוך שוק דינאמי ומגוון ובשילוב הידע והיכולות של קרן אלומה להתפתח לפעילויות נוספות בתחום המיחזור האורגני ולהרחיב את פעילות החברה בצורה משמעותית."
אמיר גלעד, יו"ר קבוצת גלעד, מסר: "אנחנו גאים על החיבור והעסקה בין קרן אלומה לשילוני מיחזור אורגני ומאמינים ששותפות זו תסלול דרך לצמיחה משמעותית. אנו מאחלים הצלחה רבה לשני הצדדים בדרכם המשותפת."