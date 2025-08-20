הצד הנסתר של המסחר: מה באמת קורה מאחורי הקלעים בשוק הנגזרים?

כשאנו חושבים על מסחר בנגזרים - אופציות, חוזים עתידיים, נכסי בסיס כגון ת"א 35 ושער שקל-דולר - התמונה שעולה היא של גרפים, החלטות מהירות, רווחים או הפסדים. אבל מאחורי כל עסקה בשוק הנגזרים, פועלת מערכת מורכבת, שקטה ובלתי נראית, שמוודאת שהכל מתבצע בצורה חלקה ובטוחה. הכירו את מסלקת מעו"ף - השחקנית המרכזית שמאפשרת את קיומו של שוק הנגזרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

מהי מסלקת מעו"ף? במילים פשוטות, מסלקת מעו"ף היא הגוף שמבצע בפועל את העסקאות בשוק הנגזרים. היא נכנסת בין הקונה למוכר, והופכת לצד נגדי עבור כל אחד מהם: עבור הקונה היא מתנהגת כמוכרת, ועבור המוכר - כקונה. כך מובטחת העברת הכספים והנגזרים בצורה בטוחה, גם אם אחד הצדדים לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו.

למה זה כל כך חשוב? דמיינו מצב מורכב שבו בעקבות תנודה חריגה מאוד בשווקים מוכר אופציה לא מצליח לשלם את ההתחייבות שלו במועד סליקת פקיעה. ללא מסלקת מעו"ף, הקונה לא היה מקבל את הרווח שלו והיה נותר עם הפסד כבד או גרוע מכך, עם חור פיננסי שעלול לערער את יציבותו. המסלקה נועדה למנוע בדיוק את התרחישים האלה. היא דורשת ביטחונות, מחשבת סיכונים בזמן אמת, ומפעילה מנגנונים שמבטיחים את היציבות הפיננסית של שוק הנגזרים בבורסה.

פעילות מאחורי הקלעים - חישוב, ניטור והגנה

בזמן שמשקיעים מתמקדים באסטרטגיות ובגרפים, מסלקת מעו"ף פועלת ברקע:

מחשבת ביטחונות לפי מודלים סטטיסטיים מתקדמים.

מנטרת בזמן אמת חשיפות וסיכונים של כל חבר מסלקת מעו"ף.

סולקת כספים ונגזרים בפועל בין הצדדים.

שומרת על האיתנות הפיננסית של כל מערכת הנגזרים בבורסה.

כמה נתונים מעניינים:

מתחילת 2025 נסלקו באמצעות מסלקת מעו"ף עסקאות נגזרים בהיקף כולל של כ-47.6 מיליארדי ש"ח שמהווים כ- 5.9 טריליון ש"ח במונחי נכס בסיס.

מסלקת מעו"ף סולקת נגזרים על המדדים מובילים ת"א-35, ת"א-90, ת"א-125 ות"א-בנקים, וכן על שערי חליפין שקל-אירו ושקל-דולר, ובנוסף 32 אופציות על מניות בודדות.

כיום פועלים במסלקת מעו"ף 9 חברים - שמונה בנקים וחבר אחד שהוא ברוקר.

כמו בהצגת תיאטרון מרשימה, גם בשוק ההון יש מי שדואג שההצגה תעלה חלק - בלי תקלות. מסלקת מעו״ף אולי לא מופיעה בקדמת הבמה, אך היא זו שמאפשרת לכל המערכת לפעול בביטחון ובאמינות. אז בפעם הבאה שאתם מתבוננים בגרפים, מזינים פקודות או בוחנים אסטרטגיה חדשה - דעו שמתחת לפני השטח, מישהו כבר וידא שהכל יתבצע כראוי.