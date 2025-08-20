האפיקים הלא-סחירים הבולטים בתיקי הגופים המוסדיים

‏

תנועות סותרות מאפיינות בתקופה האחרונה את שוק ה-Private Capital, כפי שבאות לידי ביטוי גם ברבעון הראשון (1Q) של 2025. למעשה, בעוד נרשמה התמתנות מסוימת בהיקף הגיוסים הכולל בשוק, במבט פנימה ניכר כי הרוח עדיין מנשבת באסטרטגיות השקעה דומיננטיות, שממשיכות לצבור תאוצה ומסוגלות לתפקד כפתרונות השקעה יציבים גם בתנאי שוק משתנים.

תחום הסקונדרי (Secondary) וחוב מגובה נכסים Asset-Backed Lending)) בהחלט מתבססים ככאלו. ברמה הגלובלית, צמד תחומים אלו נהנו ממומנטום חיובי ורשמו עלייה דו-ספרתית בהיקפי גיוסי הון: קרנות הסקונדרי (בדגש על גידול משמעותי במגזר התשתיות והחוב) עם גיוסים של 26 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2025 – עלייה של כ-13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; קרנות אשראי מגובות נכסים רשמו קפיצה של 22% עם גיוסים בהיקף של 13 מיליארד דולר. במונחים שנתיים (YOY), אסטרטגיות ההשקעה בחוב וסקונדרי רשמו נכון לסוף רבעון ראשון של קפיצה של 18% ו-52%, בהתאמה.

גם במגזר התשתיות שמרו הקרנות על יציבות עם סך גיוסים של 21 מיליארד דולר ברבעון הראשון – שינוי מינורי בלבד מהתקופה המקבילה אשתקד, המעיד על המשך עניין בתחום בפרויקטים ארוכי טווח, בדגש על מגזר האנרגיה מתחדשת והטרנספורמציה בעולם לשימוש גובר באנרגיה נקייה, שמייצרים שוק עמוק ורווי הזדמנויות.





מגמה בולטת אחרת, שמתחברת לסביבה הדינאמית, מצביעה כל כך שגם מבחינת מבנה הקרנות ישנה מגמה של מעבר הדרגתי, אך עקבי, לכיוונם של פתרונות השקעתיים נזילים יותר כמו קרנות Evergreen, המעניקות מענה מותאם לתנאי שוק תנודתיים בעיקר עבור המשקיעים הפרטיים שהולכים ותופסים מקום מרכזי יותר כמנוע צמיחה בתחום. קרנות Evergreen חצו את רף ה-400 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים (AUM) אם כי הן רחוקות מאוד ממיצוי הפוטנציאל, שכן לפי Pitchbook סגמנט זה צפוי לצמוח בקצב שנתי ממוצע (CAGR) של 10.5% ולהגיע ל-4.4 טריליון דולר עד 2029.

ראוי לציין כי התלכדות המגמות, מבחינת מגזרי ההשקעה ומבנה הקרנות, משקפות היטב את החיפוש של משקיעים, מוסדיים ופרטיים כאחד, אחר יציבות ופוטנציאל לצמיחה מתונה ועקבית בהמשך השנה.

נכסים מנוהלים בשוק ה-Private Capital ופילוח מגמות בקרב המוסדיים

על פי תחזיות PitchBook שוק קרנות ההשקעה הפרטיות צפוי לצמוח בקצב שנתי ממוצע (CAGR) של 5.2% עד 2029 מ־18.7 ל־24.1 טריליון דולר כאשר קרנות הפרייבט אקוויטי ימשיכו להוביל את התחום, אך הצמיחה המהירה ביותר צפויה בתחום החוב הפרטי עם קצב צמיחה שנתי של 8.3% ועלייה חדה בהקמה של קרנות Evergreen במיוחד בקרב משקיעים פרטיים. תחום התשתיות שנהנה מביקוש גובר לאור מגמות גלובליות של טרנספורמציה, כאמור, בתחומי האנרגיה והדיגיטל – צפוי לצמוח בקצב של 5.4% מדי שנה.





אם נצלול לעומק תמהילי ההשקעה של הגופים המוסדיים בישראל, ההקצאה לקרנות ה-Private Capital נותרה יציבה ברבעון הראשון של 2025, ועמדה על כ־12% מסך התיק – בדומה לרבעון הקודם. עם זאת, במונחים אבסולוטיים נרשמה עלייה של כ־2 מיליארד דולר, מ-89 מיליארד ל-91 מיליארד דולר.

יש לציין כי השמירה על אחוז חשיפה קבוע לשוק הפרטי מצביעה על איזון בין המשך הקצאה מצד הגופים המוסדיים לבין ביצועי היתר של השוק הסחיר, שתרמו במידה רבה לצמיחת התיק במהלך 2024. במבט רחב יותר, במהלך העשור האחרון נרשמה צמיחה שנתית ממוצעת של 20% בתיקי החיסכון ארוך-הטווח של הגופים המוסדיים לעולם הלא-סחיר.









לסיכומו של עניין, ניתוח מעמיק של נוף ההשקעות בשוק ה-Private Capital מציג תנועות ומגמות של גיוסי הון ושינויים שמעצבים את השווקים המקומיים והעולמיים, ומספקים תובנות חדות וברורות עבור משקיעים להיכן הרוח נושבת בשוק הלא-סחיר. אלו מציירות תמונה שמדגימה כיצד דינמיקות גלובליות מחלחלות גם לשוק ההון הפרטי הישראלי, וצפויות לצבור תאוצה ולהשתקף בפורטפוליו ההשקעות של המשקיעים, פרטיים-כשירים ומוסדיים.

