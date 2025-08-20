דבורה ברוך, מנכ"לית שמואל ברוך: "הצלחנו להגדיל את בסיס ההון ולשפר את שורת הרווח"

‏

במהלך החציון זכתה החברה במכרז רשות מקרקעי ישראל להקמת פרויקט "עכו רמות ים" להקמת 590 יחידות דיור בעכו במשותף עם קבוצת שובל נחשון תמורת 77 מיליון שקל;

הרווח הגולמי בחציון הראשון זינק ביותר מפי 3 והגיעו לכ- 37 מיליון שקל;

הרווח נקי ברבעון השני של השנה זינק פי 3.5 לכ- 7.6 מיליון שקל;

ההון העצמי של החברה עומד על כ-78.4 מיליון שקל לעומת כ-41.6 מיליון שקל בסוף 2024;

ההכנסות ממכירת דירות וזכויות מקרקעין ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו בכ 91.5 מיליון שקל זינוק של פי 2.5 בהשוואה להכנסות של 37.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכמו בכ 183 מיליון שקל זינוק של פי 2.5 בהשוואה לכנסות של 72.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות בתקופת הדוח מיוחסות בעיקר לפרויקטים "אלעד רחביה", מגדל העמק ועכו קדמא – צפון ודרום. ומכירת חלקה של שמואל ברוך בפרויקט AKOYA.

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם כ- 18.6 מיליון שקל, פי 3 מהרווח הגולמי בתקופה המקבילה אשתקד שהסתכם בכ6 מיליון שקל. הרווח הגולמי בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכם בכ 37.3 מיליון שקל יותר מפי 3 מהרווח הגולמי של התקופה המקבילה שהסתכם בכ11.7 מיליון שקל.

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ13.5 מיליון שקל עלייה של כ- 186% בהשוואה לרווח תפעולי של כ- 4.7 בתקופה המקבילה אשתקד. בחציון הראשון של השנה הרווח התפעולי הסתכם 29.8 מיליון שקל יותר מפי 3 בהשוואה לרווח תפעולי של כ- 9.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ- 7.6 מיליון שקל זינוק של פי 3.5 בהשוואה לרווח נקי של 2.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בחציון הראשון של שנת 2025 הרווח הנקי הסתכם בכ- 16.8 מיליון שקל פי 4 בהשוואה לרווח נקי של כ 4.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-78.4 מיליון שקל לעומת כ-34 מיליון שקל בסוף התקופה המקבילה וכ-41.6 מיליון שקל בסוף 2024.

בסוף שנת 2024 השלימה החברה גיוס איגרות חוב בהיקף של כ-70 מיליון שקל. שבועיים לאחר השלמת הגיוס גייסה החברה משקיע אסטרטגי לחברה - קבוצת שובל נחשון, שהשקיעה בחברה כ-20 מיליון שקל תמורת כ-21% ממניות שמואל ברוך, לפי שווי של 75 מיליון שקל לפני הכסף, ובנוסף רכשה מניות ממייסדי החברה, ומחזיקה כעת בכ-33.3% ממניות שמואל ברוך. לשובל נחשון ניתנה אופציה לרכוש מניות נוספות ולהגיע לאחזקה של כ-50% בחברה לפי שווי של כ-135 מיליון שקל.

התפתחויות עסקיות

דצמבר 2024 - החברה השלימה הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') בהיקף של כ-70 מיליון ש"ח ערך נקוב, בתמורה נטו של כ-68.36 מיליון ש"ח, והפכה לתאגיד מדווח. שבועיים לאחר השלמת ההנפקה, נכנסה קבוצת שובל נחשון כמשקיע אסטרטגי בחברה, בהשקעה של כ-20 מיליון ש"ח תמורת כ-21% ממניות שמואל ברוך, לפי שווי של 75 מיליון ש"ח לפני הכסף. בנוסף רכשה שובל נחשון מניות ממייסדי החברה ומחזיקה כיום בכ-33.3% ממניות שמואל ברוך, עם אופציה להגדיל את אחזקתה לכ-50% לפי שווי של כ-135 מיליון ש"ח.

ינואר 2025 - זכייה במכרז רמ"י לרכישת זכויות חכירה מהוונות בשכונת שערי עכו מזרח בעיר עכו, בייעוד בנייה רוויה למגורים. התמורה: כ-77 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ והוצאות פיתוח של כ-47 מיליון ש"ח. שטח המקרקעין: 9,326 מ"ר, עם זכויות בנייה לכ-590 יח"ד – מהן 177 במסגרת "דירה בהנחה" ו-413 בשוק החופשי.

פברואר 2025 - הועברה מלוא תמורת ההנפקה מחשבון הנאמנות לידי החברה, והושלמו כלל התנאים והפעולות הנדרשות בשטר הנאמנות. באותו חודש התקשרה החברה עם בנק לאומי בתוספת שנייה להסכם הליווי לפרויקטים "עכו קדמא- דרום" ו"עכו קדמא–צפון", במסגרתה הוגדלה מסגרת האשראי מ-44 מיליון ש"ח ל-55 מיליון ש"ח. בנוסף, בחודש פברואר זכתה החברה במכרז להקמת פרויקט "עכו רמות ים" כ – 590 יחידות דיור במשותף עם קבוצת שובל נחשון תמורת 77 מיליון שקל.

מרץ 2025 - התקבל היתר חפירה ודיפון לפרויקט מגדל העמק, והחברה החלה בשלב ההקמה. בנוסף, התקשרה החברה עם קרוויל עכו לוגיסטיק שותפה בחלקים שווים בפרויקט "AKOYA" בעכו למכירת זכויותיה והתחייבויותיה בפרויקט בתמורה לכ-20 מיליון ש"ח.

אפריל 2025 - התקשרות בתוספת שלישית להסכם הליווי לפרויקטי "עכו קדמא–דרום" ו"עכו קדמא–צפון" עם בנק לאומי, להגדלת מסגרת האשראי מ-55 מיליון ש"ח ל-80 מיליון ש"ח.

מאי 2025 - ניתן היתר בנייה מלא לפרויקט מגדל העמק . במהלך חודש מאי 2025 נמסרה הקרקע בפרויקט "AKOYA" בעכו לרוכשת, קרוויל עכו לוגיסטיק. עד למועד הדוח העבירה הרוכשת לחברה כ-18 מיליון ש"ח מתוך התמורה, מתוכה כ-8 מיליון ש"ח שולמו ישירות לחברה, כ-1.5 מיליון ש"ח הופקדו בנאמנות עד לקבלת אישור מס שבח, וכ-8.5 מיליון ש"ח שולמו באמצעות סילוק התחייבויות החברה בהלוואת הבנק המשותף. יתרת התמורה תשולם לחברה בתשלומים בתוך 18 חודשים ממועד המסירה.

יולי 2025 - השלמת הקצאה פרטית של 10 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') בדרך של הרחבת הסדרה, בתמורה נטו של כ-10 מיליון ש"ח.

דבורה ברוך, מנכ"לית שמואל ברוך, מסרה: "התוצאות הכספיות לרבעון השני ולחציון הראשון של 2025 משקפות צמיחה חדה ומשמעותית - בהכנסות, ברווחיות ובהון העצמי. הצלחנו להגדיל את בסיס ההון ולשפר את שורת הרווח, גם בתקופה מאתגרת למשק. הזכייה בפרויקט 'עכו רמות ים', לצד קצב המכירות בפרויקטים בעכו ובמגדל העמק, מדגישה את יכולות הביצוע של החברה ומסמנת את הדרך לצמיחה של החברה בשנים הקרובות. לצד הערך שאנו מייצרים למשקיעים, אנו גאים להיות שחקן מרכזי בפיתוח הצפון והפריפריה, ולהביא בשורה אמיתית של דיור איכותי לציבור".