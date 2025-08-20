תיק אישי
גיוס האג"ח הגדול ביותר מתחילת השנה בסדרת אג"ח אחת

 

 
גיוס האג״ח הגדול ביותר מתחילת השנה / תמונה: Dreamstimeגיוס האג״ח הגדול ביותר מתחילת השנה / תמונה: Dreamstime
 
אהוד ניר, כלכלן ביחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך
20/08/2025
בנק הפועלים מבצע את גיוס האג"ח הגדול ביותר מתחילת השנה - 3.6 מיליארד שקל בסדרת אג"ח אחת

אהוד ניר, כלכלן ביחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב: "בנק הפועלים גייס היום שלוש סדרות אג"ח בהיקף כולל של כ-5.4 מיליארד שקל. אחת מהסדרות היתה בהיקף של כ-3.6 מיליארד שקל - זהו גיוס החוב הגדול ביותר בבורסה מתחילת שנת 2025. הגיוס השני בגובהו השנה היה של בנק מזרחי טפחות בחודש ינואר, בהיקף של כ-2.7 מיליארד שקל.

"מתחילת השנה ועד היום, הבנקים גייסו בבורסה חוב בהיקף כולל של כ-38.5 מיליארד שקל, וזאת בהשוואה להיקף של כ-22.4 מיליארד שקל בכל שנת 2024. הרווחיות הגבוהה של הבנקים, שרק חלק ממנה משולם כדיבידנדים לבעלי המניות, מאפשרת להם להגדיל את היקף הגיוסים במטרה להעמיד אשראי לציבור".

