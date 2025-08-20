מתן מנדלבאום, מנכ"ל Pomvom: "מסכמים את המחצית עם קיטון חד בהפסד"

החברה תעבור למתכונת דיווח רבעונית החל מתקופת הדיווח המתחילה ב- 1.7.2025

(Pomvom Ltd. (TASE:PMVM ("Pomvom" או או "החברה"), חברת טכנולוגיה המפתחת ומספקת תוכן חוויתי מותאם אישית למבקרים בפארקי שעשועים ואטרקציות ברחבי העולם, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה לשנת 2025 וכן נתוני הנהלה לא מבוקרים ולא סקורים לרבעון השני של השנה.

נקודות עיקריות למחצית הראשונה ולרבעון השני לשנת 2025 והתפתחויות עיקריות לאחר תאריך המאזן:

הכנסות המחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכמו בסך של כ- 97.7 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

קיטון חד של כ- 61% בהפסד התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2025 שהסתכם בכ- 7.4 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ- 18.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה מתוכנית ההתייעלות.

הכנסות הרבעון השני לשנת 2025 הסתכמו בכ- 64.1 מיליון ש"ח, גידול של כ- 1.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2025 גדל בכ- 3.7% והסתכם בכ- 11 מיליון ש"ח, עם שיפור קל בשיעור הרווח הגולמי ל- 17.1% בהשוואה ל- 16.8% ברבעון המקביל אשתקד, בין היתר כתוצאה משיפור ההסכם עם Six Flags.

ההפסד הנקי לתקופה ברבעון השני לשנת 2025 הסתכם בכ- 1 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 76% בהשוואה להפסד כולל של כ- 5.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

לראשונה ברבעון השני של השנה, החברה עברה לתזרים מזומנים חיובי, נטו מפעילות שוטפת בסך כ- 2.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים, נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 5.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

מעבר ל- Adjusted EBITDA חיובית ברבעון השני לשנת 2025 שהסתכמה בכ- 1.4 מיליון ש"ח, לעומתAdjusted EBITDA שלילית בסך 1.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

נכון ל- 30.6.2025 לחברה מזומנים ושווי מזומנים, כולל פקדון משועבד, בסך של כ- 23.6 מיליון ש"ח.

בתחילת החודש דיווחה החברה על הסכם ראשון עם ענקית הבידור והשעשועיםUNIVERSAL למתן שירותי תיעוד חוויתי באתר חדש בלאס וגאס, והחלה לפעול בו עם פתיחתו למבקרים בשבוע שעבר.

שיפור תנאים מסחריים מול שותפים קיימים: בנוסף לתיקון להסכם שנחתם ביוני עם Six Flags ל- 3 שנים, החברה התקשרה עם Warner Bros. בהסכם לשיפור חלקה בהכנסות בחנות הדגל של Harry Potter בניו-יורק לתקופה של חצי שנה מתחילת יולי ועד סוף דצמבר 2025.

סיכום תוצאות המחצית הראשונה בתוספת נתוני הנהלה (לא מבוקרים ולא סקורים) לרבעון השני לשנת 2025

סך ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכמו בסך של כ- 97.7 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 3% בהשוואה להכנסות בסך כ- 100.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הרבעון השני לשנת 2025 הסתכמו בכ- 64.1 מיליון ש"ח, גידול של כ- 1.7% בהשוואה להכנסות בסך כ- 63.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והיוו כ- 65.6% מסך הכנסות המחצית הראשונה כולה. נוסף להשפעת העונתיות על הכנסות החברה במחצית הראשונה, לאור סגירת חלק מהאתרים בהם היא פועלת בחודשי החורף (נובמבר-מרץ) ופתיחתם עם תחילת עונת התיירות (אפריל-אוקטובר), הירידה בהכנסות המחצית הראשונה לשנת 2025 נבעה הן מירידה גלובאלית במספר המבקרים בפארקים והן מסגירה נקודתית של מספר אתרים הפועלים בחודשי החורף, עקב שריפות שאירעו בחוף המערבי בארה"ב ברבעון הראשון של 2025. פתיחתם מחדש של אתרים אלה במהלך הרבעון השני של 2025, לצד מהלכי התייעלות תפעולית שביצעה החברה, מיתנו את השפעת הירידה במספר המבקרים, הביאו לירידה מתונה יחסית בהכנסות המחצית הראשונה כולה, ולחזרה לצמיחה בהכנסות ברבעון השני של השנה.

ההכנסות ממוצרים דיגיטליים במחצית הראשונה לשנת 2025 צמחו בכ- 46.2% והסתכמו לסך של כ- 41.7 מיליון ש"ח (כ- 42.7% מסך ההכנסות), בהשוואה לכ- 28.5 מיליון ש"ח (כ- 28.5% מסך הכנסות החברה) בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הכנסות גבוה זה ממכירות מוצרים דיגיטליים צפוי להישמר, כאשר החברה סבורה כי חלוקה שווה בין הכנסות ממכירות מוצרים דיגיטליים לבין מכירות מוצרי פרינט משקפת תמהיל הכנסות אופטימלי.

ההכנסות מערוצי מכירה אונליין במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכמו בכ- 12.9 מיליון ש״ח (כ- 13.2% מסך ההכנסות), בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. בעוד שחלק מאתרי החברה (בעיקר אטרקציות) אינם תומכים במודל מכירה אונליין בשל מאפייני הפעלה, באתרים אחרים, בעיקר פארקי שעשועים, ערוץ מכירה אונליין הינו מנוע משמעותי לשיפור הרווחיות הגולמית. זאת בשל תלות נמוכה בכוח אדם ויכולת להציע חבילות ומחירים מותאמים בזמן אמת תוך שמירה על תמהיל נכון בין מכירה אונליין למכירה מיידית בנקודת המכירה. החברה פועלת לגיבוש תכנית פעולה להאצת הצמיחה בערוץ זה כולל, בין היתר, שיפור חוויית המשתמש והנראות בשטח ופיתוח הצעות ערך בלעדיות לכל ערוץ מכירה.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ- 14.1 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 14.4% מההכנסות), קיטון של כ- 4% בהשוואה לרווח גולמי בסך כ- 14.7 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 14.6% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2025 נובע, בין היתר, מירידה בהכנסות החברה בתקופה זו. עם זאת, הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2025 גדל בכ- 3.7% והסתכם בכ- 11 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 17.1% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של כ- 10.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 16.8% מההכנסות). הגידול ברווח וברווחיות הגולמית ברבעון נובע מגידול בהכנסות החברה ברבעון, מהתייעלות תפעולית וכן מעדכון מבנה חלוקת ההכנסות בין החברה לבין Six Flags שנכנס לתוקף רטרואקטיבי החל ממרץ 2025. הרווח הגולמי ברבעון מהווה כ- 77.8% מהרווח הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2025 כולה.

ההפסד התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2025 הצטמצם בכ- 61% והסתכם בכ- 7.4 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ- 18.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהפסד התפעולי נובע בעיקר מקיצוץ בהוצאות התפעוליות של החברה במסגרת תוכנית ההתייעלות הרוחבית אותה החלה החברה ליישם במחצית השנייה של שנת 2024, שבאה לידי ביטוי בעיקר בקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות ובהוצאות מו"פ, בין היתר בצמצום מצבת כוח האדם, מעבר למודל העסקת קבלני משנה, והטמעת כלי AI לשיפור פרודוקטיביות הפיתוח תוך שימור הידע בחברה.

ההפסד הנקי לתקופה במחצית הראשונה לשנת 2025 הצטמצם בכ- 56% והסתכם בכ- 8.8 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד לתקופה בסך כ- 20.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הנקי לתקופה ברבעון השני לשנת 2025 הצטמצם בכ- 76% והסתכם בכ- 1.0 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד כולל של כ- 5.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

EBITDA במחצית הראשונה לשנת 2025 הינה שלילית, אך הצטמצמה בכ- 73% לסך של כ- 4.1 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- EBITDA שלילית בסך של כ- 15.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההתאמות ל-EBITDA במחצית הראשונה לשנת 2025 ו-2024 כוללות נטרול פחת והפחתות בסך של כ-3.3 וכ- 3.6 מיליון ש״ח בהתאמה.

ברבעון השני לשנת 2025 עברה החברה להציג EBITDA חיובית בסך 0.5 מיליון ש"ח, לעומת EBITDA שלילית בסך 3.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

Adjusted EBITDA במחצית הראשונה לשנת 2025 היתה שלילית אך הצטמצמה בכ- 73% לסך של כ- 2.8 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- Adjusted EBITDA שלילית בסך של כ- 10.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השני לשנת 2025 עברה החברה להציג Adjusted EBITDA חיובית בסך 1.4 מיליון ש"ח, לעומתAdjusted EBITDA שלילית בסך 1.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההתאמות בתקופת הדוח נובעות מהוצאות שאינן תזרימיות במהלך תקופת הדוח, שנגרמו כתוצאה מרישום הוצאות בגין הענקת אופציות ויחידות מניה חסומות (RSU) לעובדים, יועצים ודירקטורים בחברה.

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת במחצית הראשונה לשנת 2025 ירד בכ- 73.4% והסתכם בסך של כ- 5.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים, נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 19.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השני לשנת 2025 עברה החברה לתזרים מזומנים, נטו שנבע מפעילות שוטפת בסך כ- 2.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים, נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 5.6 מיליון ש"ח. השיפור נובע מהתייעלות תפעולית ושיפור בהון החוזר של החברה.

סך המזומנים ושווי מזומנים נכון ל- 30 ביוני 2025 הסתכם בכ- 20.3 מיליון ש"ח, בהשוואה למזומנים ושווי מזומנים בסך כ- 15.4 מיליון ש״ח נכון ל- 31 בדצמבר 2024. הגידול ביתרת המזומנים בתקופת הדוח נובע, בין היתר, מגיוס הון שביצעה החברה במהלך חודש פברואר 2025 בסך כ- 19.3 נטו בנטרול הוצאות הנפקה, בקיזוז החזרי הלוואה בנקאית (קרן+ריבית) בסך כ- 8.2 מיליון ש"ח, השקעות בציוד ורכוש קבוע בין היתר לצורך כניסה לפעילות באתרים חדשים, בסך של כ- 2.0 מיליון ש"ח, ומזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך כ- 5.1 מיליון ש"ח. בנוסף, לחברה מזומן בפיקדון מוגבל בסך כ- 3.4 מיליון ש"ח כחלק מתנאי ההלוואה הבנקאית.

מתן מנדלבאום, מנכ"ל Pomvom, מסר: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה והרבעון השני של השנה עם קיטון חד בהפסד התפעולי והנקי, בזכות התייעלות מתמשכת ומהלכים עסקיים נוספים שביצענו לשיפור הרווחיות. כמו כן, לראשונה ברבעון השני של השנה אנו מציגים מעבר לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, כמו גם מעבר ל- EBITDA ו- EBITDA Adjusted חיוביים."

"במחצית הראשונה של השנה שמרנו על יציבות הפעילות העסקית, על אף ירידה גלובאלית במספר המבקרים בפארקים ואתגרי מאקרו נוספים, כגון סגירת אתרים ברבעון הראשון של השנה עקב שריפות בארה"ב. זאת, הודות למהלכים שביצענו להפחתת התלות במספר המבקרים, כולל ניהול יעיל של כח האדם באתרים וגמישות בתמחור ובמגוון חבילות ושירותים. מהלכים אלה וחזרת האתרים לפעילות הדרגתית ברבעון השני הביאו לירידה מתונה בלבד בסך הכנסות המחצית הראשונה של השנה ולגידול בהכנסות ושיפור ברווח וברווחיות הגולמית ברבעון השני של השנה."

"החברה ממשיכה לפעול באופן שוטף לשיפור הרווחיות הגולמית, בין היתר על ידי שיפור תנאי מסחריים עם שותפים קיימים. שיפור תנאי ההסכם עם Six Flags, עליו הודענו בחודש מאי, תרם לשיפור ברווחיות הגולמית ברבעון השני. הישג נוסף הוא שיפור תנאי ההסכם עם Warner Bros. והגדלת חלקנו בהכנסות משירותי תיעוד חוויתי בחנות הדגל הרשמית של Harry Potter בניו יורק, התקף למחצית השנייה של 2025."



מנדלבאום סיכם: "כיום אנו פועלים ב-47 פארקים ואטרקציות המשרתים כ-55 מיליון מבקרים בשנה, ביניהם חמישה אתרים שהתווספו לפורטפוליו שלנו לאחרונה - ארבעה אתרים של רשת PRS הסקנדינבית, והחמישי, אתר ראשון וחדש של ענקית הבידור UNIVERSAL שהתחלנו לפעול בו עם פתיחתו בשבוע שעבר. אנו ממשיכים לפעול להגדלת הפעילות ולחדירה לפארקים נוספים, לצד הקפדה על מבנה עלויות יעיל ורזה, אשר יחד סוללים את הדרך למעבר לתזרים מזומנים ו- Adjusted EBITDA חיוביים ברמה השנתית, תוך שמירה על יציבות ואיתנות פיננסית."

הערכות החברה ביחס להשפעת תכניותיה העתידיות על הצמיחה בפעילותה ועל תוצאות פעילותה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. אין וודאות בדבר התממשותו של המידע האמור, והוא עשוי להתממש, או שלא להתממש כלל, חלקו או כולו, באופן שונה, ואף מהותית, מהאמור לעיל. זאת, בין היתר, כתוצאה מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ו/או אשר אינם בשליטתה של החברה, אשר עלולות לעכב ו/או לפגוע ביכולת החברה ליישם את תוכניותיה ותחזיותיה, וכן מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה כאמור בדוח השנתי של החברה.

לגרף פוםוום לחצו כאן

30 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 5.61 מיליון בפוםוום

קרנות נאמנות שמחזיקות את פוםוום. לרשימה המלאה