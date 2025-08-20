תיק אישי
סקירת השווקים היומית של UBS: לזהב יש עוד מקום לעלייה

 

 
UBS Global Wealth Management
20/08/2025

הזהב נסחר בטווח צר בשבועות האחרונים, כאשר מחירו של מטיל זהב אינו מצליח לחצות את הרף של 3,450 דולר לאונקיה, לנוכח עליית הביטחון של המשקיעים שהחלק הקשה של אי-הוודאות סביב המכסים בארה"ב ככל הנראה כבר חלף.

עם זאת, להערכתנו, הזהב עשוי לחדש את העלייה שלו בשנה הבאה, וכעת אנו מצפים שמחירו של מטיל זהב יגיע ל-3,700 דולר לאונקיה עד יוני 2026 - עלייה מהתחזית הקודמת שלנו ל-3,500 דולר לאונקיה.

ירידת התשואות הריאליות וחולשת הדולר האמריקאי צפויים להערכתנו לדחוף את מחירי הזהב למעלה. 

הביקוש החזק להשקעה בזהב צפוי לתמוך בעלייה. 

אי-הוודאות הכלכלית והגיאופוליטית מדגישה את החשיבות של גידור תיק ההשקעות.

מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי ב-UBS Global Wealth Management, מציין כי "למשקיעים בעלי חיבה לזהב, אנו חוזרים ומציעים לשקול אפשרות הקצאה של אחוזים בודדים מתיק, בטווח חד-ספרתי ממוצע-בינוני".

לסקירת ה-CIO היומית של UBS Global Wealth Management לחצו כאן

