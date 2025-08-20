סקירת השווקים היומית של UBS: לזהב יש עוד מקום לעלייה

הזהב נסחר בטווח צר בשבועות האחרונים, כאשר מחירו של מטיל זהב אינו מצליח לחצות את הרף של 3,450 דולר לאונקיה, לנוכח עליית הביטחון של המשקיעים שהחלק הקשה של אי-הוודאות סביב המכסים בארה"ב ככל הנראה כבר חלף.
עם זאת, להערכתנו, הזהב עשוי לחדש את העלייה שלו בשנה הבאה, וכעת אנו מצפים שמחירו של מטיל זהב יגיע ל-3,700 דולר לאונקיה עד יוני 2026 - עלייה מהתחזית הקודמת שלנו ל-3,500 דולר לאונקיה.
ירידת התשואות הריאליות וחולשת הדולר האמריקאי צפויים להערכתנו לדחוף את מחירי הזהב למעלה.
הביקוש החזק להשקעה בזהב צפוי לתמוך בעלייה.
אי-הוודאות הכלכלית והגיאופוליטית מדגישה את החשיבות של גידור תיק ההשקעות.
מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי ב-UBS Global Wealth Management, מציין כי "למשקיעים בעלי חיבה לזהב, אנו חוזרים ומציעים לשקול אפשרות הקצאה של אחוזים בודדים מתיק, בטווח חד-ספרתי ממוצע-בינוני".
