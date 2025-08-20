אתמול היה יום הכי גרוע לסקטור AI מאז חודש אפריל.
מאז 1996 היו רק שני מקרים נוספים שנרשמה עוצמת רוחב גבוהה יותר במדד S&P 500, בצירוף ירידה חדה יותר במדד.
דאו גיונס עשה ביצועים טובים יותר מהנסדק ב-4 ימי מסחר מ-5 האחרונים.
ב-5 ימי מסחר האחרונים 7 המופלאות ירדו 2.2 % , סאפ 500 בלי 7 המופלאות עלה 0.2%.
מניות המועדפות של לקוחות ריטיילס ירדו אתמול בחדות , ירידה הכי גדולה מאז 2 באפריל.
JPM momentum basket ירד כבר 7% מאז נתוני אינפלציה שבוע שעבר.
ולפי Goldman מאז 11 באוגוסט High Beta Momentum ירד בערך 13%.
אחרי כל זה Goldman Trading desk: ממליץ להתחיל לקנות ״מומנטום״, לפי נתונים היסטורים אחרי 5 ימים של ירידות שראינו עכשיו שבוע אחרי זה התאפיין בעליות של 4.5% בממוצע ומעל 11% חודש קדימה.
לפי JPM:
היום יהיה מבחן מאוד חשוב בשביל “dip buyers”.
מאז השפל שנרשם ב־8 באפריל, מדד S&P 500 עלה ב־30%. העלייה שנגרמה על ידי זינוק של 50% במניות 7 המופלאות , בעוד ששאר מרכיבי המדד הסתפקו בעלייה של 21%.
קצת פיקנטריה סופר מעניינת:
דווח כי Meta מצמצמת את חטיבת הבינה המלאכותית שלה.
סם אלטמן הצהיר כי קיימת “בועת בינה מלאכותית”.
דו”ח חדש של MIT קובע כי “למרות השקעות של 30–40 מיליארד דולר בבינה מלאכותית מצד ארגונים, 95% מהם אינם רואים כל תשואה”.
בינתיים:
TA-125: -0.5%.
Usdils : 3.4.
S&P 500 future : -0.1% .
*ריבית בנק ישראל ללא שינוי*