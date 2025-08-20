רוני מזרחי יו"ר ובעלי קבוצת "מזרחי ובניו" ונשיא כבוד לשכת הקבלנים: "מה עוד צריך לקרות על מנת שהנגיד ישחרר את הפוביה שלו מאינפלציה דימיונית וינהג כפי שנוהגים הנגידים בארצות הברית ואירופה, שבמהלך השנה וחצי האחרונות הורידו את שער הריבית מספר פעמים ורק דברים טובים קרו ואינו חומל על מאות קבלנים שקרסו ומאות אלפי נוטלי משכנתאות שממוצע ההחזר שלהם זינק ל-11 אלפי שקלים!"

עידו שחם שמאי המקרקעין ועו"ד מומחה למיסוי נדל"ן והתחדשות עירונית: "מעבר לאחריות הרובצת על כתפיו של בנק ישראל שבוודאי מודע לנטל שהביאה הריבית במהלך השנתיים בקירוב של מלחמה, על יתר מקבלי ההחלטות ובמיוחד רשות מקרקעי ישראל לדאוג ולייצר היצע דיור הרבה יותר גבוה, זאת משום שברור שבריבית כזו או אחרת, מחירי הדיור הנוכחיים מאלצים את הישראלים לקחת משכנתאות בממוצע של 1.2 מיליון שקלים וזו הבעייה העיקרית!".

צאלה רוזנבלום-עמור, מנכ"לית קבוצת מ. אביב: "החלטת הנגיד בנושא הריבית הינה לטעמי בעיה משנית לעומת מה שקורה במהלך השנה האחרונה במכרזי רמ"י שבפועל נופלים בזה אחר זה, גם בגלל עימותים בין משרדי השיכון והאוצר וגם חוסר סנכרון בין הרשויות המקומיות והקבלנים, זאת על חשבון הרוכשים. עד כה יצאו ב-2025 מכרזים בהיקף של פחות מ-20 אלף יחידות דיור, זאת לעומת יותר מ-45 אלף בתקופה המקבילה אשתקד. לא פחות חמורה הינה העובדה שלמרות שהמלחמה נמשכת כמעט שנתיים, נושא ההתחדשות העירונית והמחסור בממ"דים לא טופל כמעט כלל, מלבד עיריית ירושלים שהתחילה לקדם את הנושא."

ניר בבג'ני, יועץ נדל"ן עסקי למוסדיים ובעלי nadlanir investments: "ההשתהות הלא מובנת של הנגיד, גרמה לצערי לרבבות ישראלים לתעדף במהלך השנה וחצי האחרונות, השקעה בנדל"ן בחו"ל, זאת משום שהמימון הנדרש לרכישת דירה הגיע לקרוב ממחצית ההכנסה של בית אב ממוצע וברור שבמקביל לצורך להוריד באופן משמעותי את שער הריבית, יהיה צורך בפעולות נוספות, אולם ייקח שנים עד שיהיו אפקטיביות!"

אמיר רוזנבלום, יועץ ניהול ואחזקת מבנים ונכסי משקיעים ובעלי עידן (ש.נ.י): "כך או אחרת, המשקיעים, רובם ככולם יהודים עם לב חם מהתפוצות, לצערי כבר ברחו מהשוק. לריבית הגבוהה נוספו מרכיבים דוגמת מע"מ, מס רכישה וגזירות דרקוניות נוספות שהבריחו את המשקיעים, לכן אני בספק רב אם הורדות ריבית כעת אינן בבחינת מעט מידי ומאוחר מידי!".