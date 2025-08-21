דיפלומט ההכנסות ברבעון צמחו בכ-11% לכ-958 מיליון שקל

קבוצת דיפלומט אחזקות דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2025 המלמדות על צמיחה בהיקפי הפעילות הן בישראל והן בחו"ל.
עיקרי התוצאות לרבעון השני של שנת 2025:
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 צמחו בכ-11% לכ-958 מיליון שקל, בהשוואה לכ-863 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות מיוחסת הן לפעילות בישראל והן לפעילות בחו"ל. להלן חלוקת ההכנסות בפילוח גיאוגרפי:
ההכנסות בישראל ברבעון צמחו בכ-11% לכ-552 מיליון שקל, בהשוואה לכ-499 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, תודות לגידול אורגני בהיקפי המכירות ומכירת מותגים חדשים.
ההכנסות מפעילות בחו"ל - דרום אפריקה, גיאורגיה, ניו זילנד, קפריסין ויוון – ברבעון צמחו בכ-12% לכ-406 מיליון שקל, בהשוואה לכ-364 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, תודות לגידול אורגני ומכירת מותגים חדשים בחלק מהמדינות, שקוזז חלקית עם השפעה שלילית של הפרשי שע"ח בסך של כ-11 מיליון שקל.
הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-14% לכ-208 מיליון שקל, בהשוואה לכ-183 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נובעת מהגידול האמור בהיקף המכירות, לצד שיפור בשיעור הרווחיות הגולמית ברבעון שעלה לכ-21.7% לעומת כ-21.2% ברבעון המקביל אשתקד כתוצאה מהשיפור בתמהיל המכירות, לרבות התרומה החיובית של כניסת המותגים החדשים בישראל ובחו"ל.
הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-41 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-83 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם בכ-55 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-58 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
השפעת אירועים חד פעמיים על רווחיות החברה – ברבעון השני של 2024 הכירה החברה ברווח הון של כ-48 מיליון שקל בגין מכירת הקרקע בטירת הכרמל. ברבעון השני של 2025 הכירה החברה בהכנסות מימון של כ-29 מיליון שקל בגין מימוש האופציה לרכישת יתרת המניות בחברת נווה פארמה. בנטרול האירועים הנ"ל רווחיותה התפעולית של החברה ברבעון השני לשנת 2024 הייתה מסתכמת בכ-35 מיליון שקל המהווים 4.1% ממחזור המכירות בהשוואה לכ-41.3 מיליון שקל (4.3%) ברבעון השני של 2025. הרווח הנקי של החברה ברבעון השני של שנת 2025 היה מסתכם בכ-25 מיליון שקל (2.7%) בהשוואה לכ-20 מיליון שקל (2.3%) ברבעון המקביל ב-2024.
עיקרי התוצאות למחצית הראשונה של שנת 2025:
ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2025 צמחו בכ-8% לכ-1.84 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.69 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות מיוחסת הן לפעילות בישראל והן לפעילות בחו"ל. להלן חלוקת ההכנסות בפילוח גיאוגרפי:
ההכנסות בישראל במחצית צמחו בכ-8% לכ-1.1 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.02 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, תודות לגידול אורגני בהיקפי המכירות ומכירת מותגים חדשים.
ההכנסות מהפעילות בחו"ל - דרום אפריקה, גיאורגיה, ניו זילנד, קפריסין ויוון – במחצית צמחו בכ-10% לכ-731 מיליון שקל, בהשוואה לכ-668 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, כתוצאה מצמיחה אורגנית ומכירת מותגים חדשים בחלק מהמדינות שקוזזו חלקית עם השפעה שלילית של הפרשי שע"ח בסך של כ-21 מיליון שקל.
הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-12% לכ-402 מיליון שקל, בהשוואה לכ-359 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הגולמי נובעת מהצמיחה האמורה בהכנסות ומשיפור ברווחיות הגולמית שעלתה במחצית לכ-21.9% לעומת כ-21.2% בתקופה המקבילה אשתקד – בעיקר כתוצאה מהשיפור בתמהיל המכירות, לרבות התרומה החיובית של כניסת מותגים חדשים.
הרווח התפעולי בחציון הראשון של 2025 הסתכם בכ-75 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-102 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם בכ-72 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-64 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
השפעת אירועים חד פעמיים על רווחיות החברה – בנוסף לאירועים החד פעמיים המיוחסים לרבעון השני הן ב-2024 והן ב-2025, ברבעון הראשון של 2024 שילמה החברה עיצום כספי מוסכם לרשות התחרות בסך של כ-9 מיליון שקל. בנטרול האירועים הנ"ל רווחיותה התפעולית של החברה בחציון הראשון של 2024 הייתה מסתכמת בכ-63 מיליון שקל המהווים 3.7% ממחזור המכירות בהשוואה לכ-75 מיליון שקל (4.1%) בחציון הראשון של 2025. הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה של שנת-2025 היה מסתכם בכ-43 מיליון שקל (2.3%) בהשוואה לכ-35 מיליון שקל (2.0%) בחציון המקביל ב 2024.
נתוני מאזן ליום ה-30 ביוני 2025:
לחברה יתרת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-194 מיליון שקל והחוב הפיננסי, נטו הסתכם בכ-279 מיליון שקל.
לאחר תאריך המאזן, ביצעה החברה הנפקת מניות פרטית לגופים מוסדיים מובילים – מור בית השקעות, מיטב וילין לפידות - בהיקף של כ-100 מיליון שקל, לפי שער מניה של כ-46.5 שקל.
במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-12 מיליון שקל שישולם בחודש הבא. הכרזה זו מתווספת לחלוקות דיבידנד נוספת מתחילת השנה בסכום כולל של כ-30 מיליון שקל.
בחודש מאי 2025, קבוצת דיפלומט התקשרה בהסכם לרכישת 75% מהון המניות של חברה בניו זילנד בשם Canterbury Biltong Limited הפועלת בתחום חטיפי בשר מיובשים, בתמורה לכ-9 מיליון שקל (בתוספת תשלום בגין ביצועים במהלך השנים הבאות). רכישה זו הינה כחלק מאסטרטגיית החברה להרחבת היקפי פעילותה במדינות בהן היא פועלת בדרך של הוספת מותגים בבעלות החברה.
יוזמת דיפלומט למענק סיוע לעסקים קטנים שנפגעו במלחמת "עם כלביא" - השבוע הכריזה חברת דיפלומט על יוזמת סיוע לעסקים קטנים בתחומי המזון והטואלטיקה שנפגעו פיזית במהלך המערכה עם איראן ועדיין לא הצליחו לשוב לפעילות מלאה. המהלך נועד לסייע לעסקים לחזור למעגל העשייה ולחזק את החוסן הכלכלי של בעלי עסקים וקהילות שנפגעו. במסגרת היוזמה, תעניק דיפלומט מענק סיוע לעסקים קטנים שנפגעו באופן ישיר, ביניהם מכולות וחנויות מזון עצמאיות, חנויות טואלטיקה ופארם שכונתיות, במטרה לחזק אותן ולסייע להן. בתי העסק יוכלו להגיש בקשה באתר ייעודי והעסקים שייבחרו יהיו זכאים למענק שינוע בין 10,000 שקל ל-20,000 שקל לכל מטרה.
67 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 62.25 מיליון בדיפלומט אחזקות
