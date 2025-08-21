מתווה הורדת הריבית יושפע במידה רבה מההתפתחויות הגיאופוליטיות

כצפוי, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 4.5% ומדגיש את אי הוודאות הגיאופוליטית הגבוהה.

הפעילות הריאלית במשק התאוששה במהירות לאחר מלחמת "עם כלביא", וכך גם שוק העבודה.

האינפלציה התמתנה מעט, אולם תוך רמה גבוהה של תנודתיות.

להערכתנו, מתווה הורדת הריבית תלוי במידה רבה בהתפתחויות הגיאופוליטיות, זאת לנוכח החשיבות הגבוהה שמייחסת לכך הועדה המוניטרית.

כצפוי, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 4.5%, ומדגיש את אי הודאות הגיאופוליטית הגבוהה, וכי מגוון האפשרויות להתפתחויות הביטחוניות רחב. לדברי הועדה המוניטרית, כפי שצוין בתחזית חטיבת המחקר מיולי 2025, ככל שהמלחמה תתעצם ותתארך, קיים סיכון שמגבלות ההיצע יוסיפו להעיב על התאוששות הפעילות, שהצמיחה תהיה מתונה יותר, ושהגרעון בתקציב והאינפלציה יהיו גבוהים יותר.

חשוב לציין, כי בהודעת הריבית הקודמת (בראשית יולי), ציין הנגיד, כי השווקים משקפים הערכה כי חל שיפור במצב הגיאופוליטי של ישראל, ובנוסף, ציין כי תחזית חטיבת המחקר מאופיינת באי-ודאות גבוהה, כאשר אי-הוודאות היא לשני הכיוונים: עם סיכונים לתחזית כלפי מעלה וכלפי מטה.

באשר לפעילות הריאלית, בניכוי השפעות מלחמת "עם כלביא" הצמיחה במשק חיובית, על אף שנמוכה מפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח. יתרה מכך, האינדיקטורים השוטפים למצב הפעילות הכלכלית במשק ביולי מצביעים על חזרה מהירה של המשק לרמת פעילות הדומה לזו טרם מבצע "עם כלביא". כך, לדוגמא, נתוני ההוצאות בכרטיסי אשראי מצביעים על התאוששות מיידית בתום מבצע "עם כלביא", ובנתוני הקצה הם גבוהים מהרמה טרם המבצע, וגיוסי ההון במגזר ההייטק דומים לרמתם טרם מלחמת "חרבות ברזל". שוק העבודה עודנו הדוק וחזר בקירוב למצבו טרם מבצע "עם כלביא", והשכר בסקטור העסקי עולה בקצב שנתי של 5% בהשוואה לתקופה של לפני מלחמת "חרבות ברזל".

באשר לאינפלציה, קצב האינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים ירד ועמד ביולי על 3.1%, מעט מעל לגבול העליון של היעד. עם זאת, קיימת תנודתיות גבוהה באינפלציה, קצב הבלתי סחירים נותר גבוה והאינפלציה השנתית בסעיף הדיור במדד המחירים לצרכן עלתה מעט בחודש יולי.

בהתייחס למדיניות התקציב, מציין בנק ישראל את העלאת תקרת הגירעון מ-4.9% תוצר ל-5.2% תוצר.

להערכת הוועדה קיימים מספר סיכונים להאצה אפשרית באינפלציה או לאי התכנסותה ליעד: ההתפתחויות הגיאופוליטיות והשפעותיהן על הפעילות במשק, עלייה בביקושים לצד מגבלות היצע והרעה בתנאי הסחר העולמיים.

