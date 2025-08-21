מכה כפולה: ריבית עקשנית וביטול העסקה החלקית - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

המטוטלת ממשיכה להיות התכונה העיקרית של שוק המניות שלנו. ביום רביעי (20-08) ירידות, וכך הגיבו קרנות הנאמנות: חיוב יומי: דולר ואג"ח דולרי, חיוב חודשי: דולר וביטוח (!), חיוב שנתי: בנקים וביטוח (ללא שינוי). בצד השלילי ראינו ברמה היומית: ת"א 35 ות"א 125, ברמה החודשית: בינוי והנדסה, וברמה השנתית: דולר וקונצרני דולרי.

ארה"ב: יום המסחר בוול-סטריט נפתח בירידות חזקות ומהירות למדי. הסיבה? השמועה אומרת שהיו "בעיות" בחזית האג"ח הממשלתי למרות שבסיום היום איננו רואים משהו מיוחד בתשואות או במחירי האג"ח. ייתכן שהייתה בעיית נזילות רגעית... בכל אופן, שום נתון מקרו או דיבור בעייתי לא הביא את הירידות הראשוניות ואולי אלו היו המשך של מה שקרה אתמול. בכל אופן, בהמשך, וזה ברוב היום, השוק עשה Comeback יפה כדי לסגור עם המספרים מטה.

מעניין לציין שמה שעודד רבים היה פרוטוקולי הישיבה האחרונה של הפד בהם ראינו , מצד אחד, דאגה לאינפלציה עתידית כהסבר לאי הורדת הריבית כרגע, אבל, מצד שני, צפי שהאינפלציה ההיא תהיה מוכלת בקלות על ידי היצרנים והצרכנים כאחד. מה מביא את נגידי הפד לחשוב כך? מופלא מבינתנו... כאמור, המדד העיקרי הצליח לסגור את רוב השלילה מתחילת המסחר וזאת על ידי אוסף של מדרגות בין אזורי הפיבוט ואזורי המיצוע הלוגי של המחזורים. בסה"כ, תצוגה מופלאה של חיוב רקע שממשיך לשכון במוחם של רוב המשקיעים בזירה הזו. סיום היום:





תל-אביב: שוק המניות הישראלי סבל היום (20-08) ממכה כפולה: הקטנה משמעותית של הסיכויים לביצוע עסקת חטופים חלקית (שנתפסה כחיובית בגלל הפסקת האש הארוכה שהיא הכילה), ותעלול חוזר חדש מצד בנק ישראל: עמידה במקום בריבית! נזכיר כאן את הלא ייאמן: כפי שכתוב בדף הראשי של הבנק, האינפלציה עומדת כרגע על 3.1% והריבית על 4.5%. דהיינו, ריבית ריאלית של 1.4% במשק במלחמה, עם גידול משמעותי בגרעון, צריכה יורדת ומגזרים שלמים בהשבתה מעשית (למשל: תיירות).

כמו כן, שוק הנדל"ן למגורים ממשיך לסבול קשות מן המימון הקשוח וכבר ראינו את מחירי הדיור יורדים כתוצאה מכך ומגורמים אחרים כמו חוסר בכוח אדם בבנייה. בכל מקרה, המכה הכפולה הזו יצרה את הבלתי נמנע: יום של ירידות, חלקן די חריפות: ת"א 35: 0.95%-, ת"א 90: 0.66%-, מניות קטנות: 1.18%-, נדל"ן: 0.91%-, בנקים: 0.34%-, וטכנולוגיה: 1.35%- (בגלל הירידות של וול-סטריט). נקווה להמשך שבוע יותר טוב...





בימים אלו של הכרעה בזירה העזתית, ובמיוחד בימים אלו של התחמשות באירופה, בגלל מה שקרא באוקראינה ובכלל, מניות הציוד הביטחוני שומרות על גובה רב. אלביט מערכות היא מנייה כזו כאשר מעניין לציין את הקנייה המוסדית הענקית שקרתה בשיא, סביב 163000. הגרף עדיין חיובי אבל מראה סימני עייפות החומר ולא נתפלא שהמנייה תנסה שוב את התמיכה סביב 135000, לפני שתנסה להגיע לגבהים חדשים.

עבור ה-19-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): עוד יום של "פיצוץ" במחזורים הכלליים. עבור כל מניות מדד ת"א 35, קיבלנו מחזור כללי של 2.37 מיליארדי שקלים, מול ה-1.5 הנורמטיביים. יש לומר מיד שביום שלישי היו עליות יפות, כנגד המגמה בעולם, וזה יכול להסביר את השכנוע העצמי של המשקיעים. בצד המחזור הכללי הגדול, גם המוסדיים "תפסו עמדה" אחרי ימים שלמים של עמידה על הגדר. הנה הפעילות המוסדית: קניות: 836.6, מכירות: 711.0, ולכן נטו חיובי של 125.6. מושלם כסממן חיובי. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נציין את עזריאלי קבוצה (12.9-), ולאומי (46.7-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו: מזרחי טפחות (36.2) ופועלים (41.2).

