מגדל ביטוח ופיננסים מודיעה על שינוי ארגוני

המהלך כולל איחוד בין ערוצי ההפצה לבין כל אחת מהחטיבות העסקיות, חטיבת ביטוח כללי וחטיבת חיסכון ארוך טווח ובריאות, וכן, מהלכים לשיפור האפקטיביות של הפעילות.

מיכל גור-כגן, מנהלת חטיבת חא"ט ובריאות ומנכל"ית מקפת פנסיה וגמל, פורשת מתפקידיה.

מגדל ביטוח ופיננסים הודיעה היום (ה') על שינוי מבני-ארגוני שמטרתו לחזק את פעילויות הליבה שלה, להניע צמיחה רווחית ולשפר את יכולת התגובה שלה בשוק הביטוח והפיננסים התחרותי, שלב נוסף ביישום התוכנית האסטרטגית עליה הכריזה החברה לפני כשנה וחצי.

במהלך השנתיים וחצי האחרונות, מגדל ביצעה פעולות רבות לשיפור הצמיחה והרווחיות בכל תחומי העסקים. מודל ההפעלה החדש, המתבסס על ניהול ורטיקלי, נועד להשיג את קפיצת המדרגה הבאה בצמיחה רווחית על ידי התאמה לאתגרים העומדים בפני החברה כעת.

המבנה החדש מתמקד בהענקת אחריות מקצה לקצה של מנהל אחד לכל קו עסקים, לרבות מכירות, חיתום ורווחיות, במקביל לסמכות ניהולית על רוב שרשרת הערך. במודל החדש, מתבצעת התאמה של כל קו עסקים לצרכים הייחודיים ויצירת מינימום תלות בין התחומים.

שינויים בתחום חיסכון ארוך טווח ובריאות על פי מודל הניהול הורטיקלי החדש, ערוצי הלקוחות וההפצה של חא"ט ובריאות ינוהלו ישירות בתוך הקו העסקי. בראש החטיבה החדשה יעמוד ירון שמאי.

חטיבת תפעול ותביעות חא"ט ובריאות, תישאר ללא שינוי בניהולה של סנדרה אורן.

שינויים בתחום ביטוח כללי

בדומה לשינוי בחטיבת חא"ט ובריאות, גם בחטיבת ביטוח כללי, בהובלתה של אדוה שלנגר-מאירי, ערוצי הלקוחות וההפצה ינוהלו ישירות בתוך הקו העסקי תוך ביסוס מודל של "ראש אחד" השולט על הליך המכירה, החיתום והתביעה, הן מול גורמים פנימיים והן מול גורמים חיצוניים.

רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים, מסר: "טרנספורמציה ארגונית זו מסמלת את מחויבותנו לצמיחה רווחית ולמובילות בשוק כחלק מהמשך יישום התוכנית האסטרטגית והמעבר לשלב הבא. באמצעות המעבר למודל ניהול ורטיקלי, אנו מעניקים למנהלי קווי העסקים שלנו סמכות ואחריות מלאה, מקצה לקצה, החל מפיתוח המוצר דרך הלקוח ועד התוצאה העסקית. מיקוד אסטרטגי זה ישפר את גמישותנו, יעמיק את קשרינו עם הלקוחות ויפתח הזדמנויות משמעותיות לחדשנות ולצמיחה רווחית ומתמשכת. אין לי ספק כי מסגרת ארגונית זו תאיץ את ההגעה ליעדינו האסטרטגיים, ותבטיח פעילות ממוקדת, יעילה ובעלת ערך רב יותר ללקוחותינו ובעלי העניין בחברה.

בהזדמנות זו, אני מבקש להודות למיכל גור-כגן על תרומתה המשמעותית לחברה בשנים האחרונות והובלת תהליכים רבים בעולמות ניהול סיכונים, חא"ט ובריאות. אני מאחל לה הצלחה רבה בהמשך דרכה המקצועית."

מיכל גור- כגן, מנהלת חטיבת חאט ובריאות, מסרה: "לאחר 9 שנים עשירות בעשייה ומלאות סיפוק כחברת הנהלה במגדל, הן כמנהלת הסיכונים הראשית של החברה, שנים בהן הובלתי אבני דרך משמעותיות בעיצוב משטר הסולבנסי 2 בישראל והטמעתו בחברה, והן כמנהלת חטיבת חסכון ארוך טווח ובריאות ומנכ״לית קרן הפנסיה מגדל מקפת בשנתיים האחרונות, בהן הובלתי מהלכים משמעותיים, הטמעת תשתית לשיפור הרווחיות החיתומית בתחומי ביטוח החיים והבריאות, מובילות וחדשנות בתחום הפיננסים, הטמעת רפורמת הבריאות , שיתוף פעולה אסטרטגי עם קופת חולים מכבי בתחום הנסיעות לחול ועוד, אני פורשת מתפקידי מלאת סיפוק , עם ציפייה גדולה לאתגר הבא.

אני מאחלת הצלחה רבה להנהלת החברה , והמנכ״ל רונן אגסי, בהובלת האתגרים הבאים."