מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי הבר: ״ביטוח ישיר מסכמת רבעון שיא נוסף"

עיקרי תוצאות הרבעון השני לשנת 2025 (הכול במונחי תקן IFRS17):

הפרמיות ברוטו ברבעון הסתכמו בכ-924.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-871.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6%. בנטרול השפעת מכרזי חשכ"ל, הצמיחה בפרמיות ברוטו עומדת על כ-6% לכ-920.8 מיליון ש"ח. הגידול בפרמיות ברוטו נובע מעלייה בהיקף הפעילות בכל הענפים בהם פועלת החברה, אשר בא לידי ביטוי בעיקר בעלייה בכמות הלקוחות ובהגדלת היקף הפעילות עם הלקוחות. יש לציין כי רובה המכריע של השפעת מכרז חשכ"ל על הפרמיות ברוטו הינה ברבעון הראשון.

הפרמיות ברוטו בביטוח כללי ברבעון הסתכמו בכ-757 מיליון ש"ח, לעומת כ-712 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6%. הפרמיות ברוטו בביטוח כללי, ללא חשכ"ל, צמחו ברבעון השני בכ-7% לכ-753.3 מיליון ש"ח. הצמיחה נובעת בעיקר מעלייה במספר הלקוחות.

הפרמיות ברוטו במגזר ביטוח חיים ברבעון הסתכמו בכ-92.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-88.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-5%.

הפרמיות ברוטו בתחום ביטוח בריאות ברבעון הסתכמו בכ-74.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-70.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול של כ-6% נובע מחד, מצמיחה של כ-16% במוצרי מחלות קשות והוצאות רפואיות, ומנגד, מהחלטה עסקית של מכירה בהיקף נמוך מאוד של מוצר תאונות אישיות החדש, בעקבות הרפורמה של רשות הפיקוח במוצר זה, אשר השפיעה לרעה על הכדאיות הכלכלית של המוצר.

רווחים מהשקעות נטו, לרבות רווח כולל אחר (לפני מס) והכנסות מימון ברבעון הסתכמו בכ-76.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-40.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מתוכם, רווחים מהשקעות שאינם מיוחסים לפוליסות משתתפות ברווחים ברבעון הסתכמו בכ-60.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-40.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מההשקעות ברבעון השני כוללות הפסד משערוך נדל"ן של כ-16.7 מיליון ש"ח.

הוצאות מימון, נטו הנובעות מחוזי ביטוח ברבעון הסתכמו בכ-12.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-59.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקרו מהשפעת שינוי עקום הריבית על הנכסים וההתחייבויות הביטוחיות. ברבעון השני עקום הריבית ירד בממוצע בשיעור של כ-0.2%, לעומת עלייה בשיעור ממוצע של כ-0.6% שרשם העקום ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות תפעוליות אחרות ברבעון הסתכמו בכ-21.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-17.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מהשפעות מאקרו כלכליות, ובעיקרן עליית מדד המחירים לצרכן, העלאת שיעור המע"מ והתפתחות הוצאות השכר במשק, וכן מהצמיחה בהיקף הפעילות.

רווח משירותי ביטוח בניכוי הוצאות תפעוליות (ממגזרי פעילות) הסתכם בכ-116.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-102.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-13%. העלייה נובעת משיפור בפעילות העסקית והרווחיות במרבית מגזרי הפעילות.

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח כללי ברבעון הסתכם בכ-68.0 מיליון ש"ח, לעומת כ-83.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מקיטון ברווח בענף רכב חובה והיא קוזזה בחלקה משיפור ברווחיות בענף רכב רכוש.

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים ברבעון הסתכם בכ-27.3 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ-13.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת הן מגידול ברווח משירותי ביטוח, כתוצאה משיפור ביחס התביעות שהיה גבוה מהרגיל בתקופה מקבילה אשתקד, והן מרישום הכנסות מימון הנובעות מחוזי ביטוח לעומת הוצאות בתקופה מקבילה, כתוצאה מהשפעת השינוי בעקום הריבית לעומת אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות ברבעון הסתכם בכ-48.2 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ-1.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת הן משיפור ברווח משירותי ביטוח, כתוצאה מגידול בהיקף הפעילות ומשיפור ברווחיות החיתומית, אשר הושפעה גם מהתפתחות חיובית של תקופות קודמות, והן מרישום הכנסות מימון הנובעות מחוזי ביטוח לעומת הוצאות מימון בתקופה מקבילה, כתוצאה מהשפעת השינוי בעקום הריבית לעומת אשתקד.

הרווח הכולל ברבעון הסתכם בכ-101.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-52.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-92%. הגידול נובע מעלייה ברווח משירותי ביטוח בכל הענפים, למעט רכב חובה, מירידה בהוצאות מימון הנובעות מחוזי ביטוח, ומעלייה בהכנסות מהשקעות.

דיבידנד

ביום 20 באוגוסט 2025 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-60 מיליון ש"ח, אשר מצטרף לדיבידנד בסך של כ-55 מיליון ש"ח, אשר חולק בגין רווחי הרבעון הראשון של 2025 וביחד מהווים כ-60% מרווחי שנת 2025 וזאת בהתבסס על תוכנית ניהול ההון של החברה.

כושר פירעון

בהתאם לדרישות הפיקוח הציגה החברה יחס כושר פירעון גבוה של כ-134% ליום 31 בדצמבר 2024, ללא התחשבות בהוראות המעבר לתקופת הפריסה.

תשואה להון

ברבעון השני מציגה החברה תשואה להון של כ-35% במונחים שנתיים. במחצית הראשונה של 2025 מציגה החברה תשואה להון של כ-33%.

מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי הבר: ״ביטוח ישיר מסכמת רבעון שיא נוסף, עם צמיחה בכל הענפים והמשך השיפור בפעילות העסקית, הודות ליישום מהלכים אסטרטגיים שאנו מובילים בשנים האחרונות. ברבעון השני המשכנו לצמוח ולחזק את כלל ערוצי ההפצה גם באמצעות שיתופי פעולה עסקיים והמשכנו לשמור על מדיניות חיתום קפדנית ותמחור דיפרנציאלי.

בענף רכב רכוש השגנו צמיחה נאה בפרמיות (בנטרול השפעות מכרזי החשב הכללי), ואנו ממשיכים להוביל את הענף במונחי נתח שוק. בנוסף, נרשמה עלייה בפרמיות גם בענפי הדירות, החיים והבריאות, לצד שיפור בפרמטרים העסקיים המרכזיים. אנו ממשיכים להציג יעילות תפעולית גבוהה, ופועלים באמצעות הכלים הטכנולוגיים הטובים והחדשניים ביותר, שמשפרים עוד את רמת השירות שאנו נותנים. יכולות אלו מאפשרות לנו לשמור על יחס הוצאות נמוך, להציע ללקוחותינו מחירים תחרותיים ולשפר את חוויית הלקוח".

אני גאה לעמוד בראש חברה שמובילה בעוצמה הטכנולוגית וברמת החדשנות שלה, כמו גם ברמת השירות ללקוח ואשר מובילה כבר שנים רבות בדירוג BDI כחברה המובילה בתחום הפיננסים, שהכי טוב לעבוד בה״.