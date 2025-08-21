שבא - דיבידנד בהיקף של 30 מיליון ₪

חברת שבא, המספקת תשתיות טכנולוגיות ופתרונות מתקדמים על גבי מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסי חיוב ו-ATM המנוהלות, מתופעלות ומפותחות על ידה, פרסמה היום בבורסה בת"א את התוצאות הכספיות לרבעון השני לשנת 2025.
הכנסות שבא ברבעון השני של שנת 2025 עלו ב-2.1% והסתכמו בכ-38.3 מיליון ש"ח, זאת בהשוואה להכנסות של כ37.5- מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, וכ-38.2 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2025. בחציון הראשון של 2025 צמחו הכנסות החברה בשיעור של 3% והסתכמו בכ-76.5 מיליון שקל, זאת לעומת כ-74.3 מיליון שקל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהכנסות מבוססות תנועה.
הרווח התפעולי ברבעון השני לשנת 2025 עמד על כ-12.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-14.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וכ-12.2 מיליון ברבעון הקודם. הרווח התפעולי הושפע בעיקר מעלייה בהוצאות הנובעות מהמשך חיזוק המערך הטכנולוגי ואבטחת מידע וכן עלייה בפחת. בחציון הראשון של 2025 עמד הרווח התפעולי על כ-24.5 מיליון שקל, זאת לעומת כ-28.3 מיליון שקל בחציון המקבל אשתקד.
הכנסות ממימון נטו הסתכמו ברבעון השני לשנת 2025 בכ-5 מיליון ש"ח, וזאת לעומת הוצאות ממימון נטו של כ- 0.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וכ-1.1 מיליון ש"ח ברבעון הקודם כתוצאה מהשפעת התנודתיות בשווקים על תיק ההשקעות. בחציון הראשון הסתכמו ההכנסות ממימון נטו בכ-6.1 מיליון שקל, לעומת כ-1.6 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני לשנת 2025 צמח ב-22.9% ועמד על כ-13.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-10.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, וכ-10.3 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. בחציון הראשון הסתכם הרווח הנקי בכ-23.7 מיליון שקל, מדובר בעליה של 3% ברווח הנקי לעומת החציון המקביל אשתקד שעמד על כ-23 מיליון שקל.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לפני מימון ומיסים עמד ברבעון השני לשנת 2025 על כ-14.8 מיליון ₪. בחציון הראשון עמד תזרים המזומנים על כ-27.7 מיליון שקל.
דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד מיוחד בהיקף של 30 מיליון ש"ח. דיבידנד זה מצטרף לדיבידנד בהיקף של 30 מיליון שקל שהוכרז בחודש מרץ וחולק באפריל.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות נכון ל-30 ביוני 2025, הסתכם בכ-253.5 מיליון ש"ח וזאת לעומת כ-259.2 מיליון ש"ח ב 31 בדצמבר 2024 לאור הרווח בתקופה בניכוי הדיבידנד בסך 30 מיליון ש"ח שחולק באפריל 2025.
איתן לב-טוב מנכ״ל שבא: ״במהלך הרבעון השני המשכנו לפעול להרחבת חדירת מנועי הצמיחה שלנו לשוק, זאת לצד המשך התפעול וההשקעה בתשתית והמשך צמיחה של פעילויות הליבה של החברה.
ביום 13 ביוני 2025 ולמשך 12 ימים, ימי מבצע "עם כלביא" מול איראן, פעילות המשק ברכישות בכרטיסי חיוב התמקדה בעיקר ברשתות המזון, בעוד שמרכזי הקניות וחנויות הרחוב לא פעלו כסדרן והושבתו ברוב ימי הלחימה. במערכות התשלומים נצפתה ירידה בפעילות כרטיסי חיוב בבתי העסק וכן במשיכות המזומן במכשירי הכספומטים.בתום המבצע ולאחר תקופת הדו"ח נצפתה התאוששות בכל ענפי המשק ועליה בפעילות כרטיסי החיוב בבתי העסק וכן במשיכות המזומן בהשוואה לחודש שקדם לתחילת הלחימה.
״במהלך הרבעון השני של 2025 המשכנו לגדול בהכנסות ממכירת שירותים נלווים לשירותי הליבה. מדובר בצמיחה הנובעת מהמשך המאמץ של החברה להרחיב את מוצריה ולהעניק שירותים נוספים בעלי ערך מוסף לשחקנים שונים בענפי המסחר של המשק הישראלי.
"אנו ממשיכים להגדיל את מספר לקוחותינו במסגרת פעילות Shva insights, ביניהם גם יצרניות מזון, גורמים ממשלתיים, ורשויות מקומיות, תוך הרחבת מגוון הנתונים ודרכי הנגשתם, זאת לצד המשך פיתוח והטמעת השימוש בתשתית שבא גם עבור שחקני CLP ((close loop payments אשר אנו צופים כי יקבלו ביטוי גם בהכנסות בהמשך".