קופות גמל: השוואת הגיוסים בתעשיית הגמל - מור גמל על סף נתח שוק של 10%

העברות נטו בקופות הגמל (שכולל את קרנות ההשתלמות) הן "הגביע הקדוש" של מנהלי הקופות ולמעשה כל המאמצים המושקעים ביצירת התשואות מכוונת ליצירת העברות חיוביות לקופות.

החודש אנו מביאים לכם את נתוני ההעברות של הגופים הגדולים והשוואה (ראו מטה) שלהן לחודש קודם על מנת לבדוק את המגמה.

המובילות

מור גמל שוב מובילה בגיוסים (כמו ביוני) עם 1.846 מיליארד ש"ח, כ 88 מיליון שקלים יותר מיוני ומבססת את עצמה כשחקן המוביל בצמיחה. ההערכה היא שבחודש הבא נתח השוק של מור יחצה את רף 10% משוק הגמל בישראל.

אנליסט כמו ביוני עם מקום שני, למרות גידול של יותר מ 100 מיליון שקלים, עם גיוסים של כ 1.3 מיליארד ש"ח.

מיטב במקום השלישי כמו ביוני אבל עם קפיצה משמעותית מכ 700 מיליון ליותר מ 1 מיליארד שקלים.

עוד חברות שיולי עשה להן טוב הן הראל עם צמצום בהעברה שלילית של כ 100 מיליון וכלל עם צמצום של כ 46 מיליון שקלים.

אורי קיסוס, משנה בכיר למנכ״ל מור השקעות שעבר לנהל את חטיבת לקוחות וערוצי הפצה (חטיבה חדשה יחסית במור השקעות) אומר הבוקר לכתב פאנדר: "הגיוסים הם תוצאה של ביצועים מובילים לאורך זמן ודגש על מקצועיות ושירות אשר הביאו לאמון של ערוצי ההפצה, סוכנים ויועצים. גם לאורך השנה, המשכנו לספק להם וללקוחותינו ערך תוך תשואה מותאמת סיכון, ואנו שמחים שהאמון שנוצר לאורך שנות פעילות החברה מתורגם לגיוסים."

העברות נטו (גיוסים) יולי 2025 חברה מנהלת נכסים העברות נטו צבירה נטו 1 מור גמל 91,886 1,846 2,206 2 אנליסט 70,773 1,299 1,655 3 מיטב 114,712 1,030 1,258 4 הפניקס 89,561 193 456 5 מגדל 41,925 188 371 6 מנורה 50,094 -25 119 7 הראל 72,409 -73 205 8 יתר הגופים 123,401 -180 166 9 כלל 62,457 -330 -227 10 ילין לפידות 85,352 -466 -377 11 אלטשולר שחם 128,848 -2,359 -2,384 סכום כולל 931,418 1,122 3,448 העברות נטו (גיוסים) ינואר עד יולי 2025 נכסים העברות נטו צבירה נטו 1 אנליסט 70,773 9,565 12,071 2 מור גמל 91,886 6,489 8,111 3 מיטב 114,712 4,840 6,443 4 הפניקס 89,561 1,775 3,695 5 מגדל 41,925 1,606 2,715 6 ילין לפידות 85,352 260 1,279 7 מנורה 50,094 -168 673 8 יתר הגופים 123,401 -947 550 9 הראל 72,409 -1,258 475 10 כלל 62,457 -2,628 -1,978 11 אלטשולר שחם 128,848 -11,647 -11,368 סכום כולל 931,418 7,888 22,666 דירוג החברות לפי נתח שוק דירוג חברה מנהלת נכסים נתח שוק 1 אלטשולר שחם 128,848 13.83% 2 מיטב 114,712 12.32% 3 מור גמל 91,886 9.87% 4 הפניקס 89,561 9.62% 5 ילין לפידות 85,352 9.16% 6 הראל 72,409 7.77% 7 אנליסט 70,773 7.60% 8 כלל 62,457 6.71% 9 מנורה 50,094 5.38% 10 מגדל 41,925 4.50% יתר הגופים 123,401 13.25% סכום כולל 931,418 100.00% טבלת השוואת העברות נטו – יוני מול יולי 2025 דירוג ביולי חברה מנהלת יוני יולי שינוי חודשי 1 מור גמל 1,758 1,846 88 2 אנליסט 1,185 1,299 114 3 מיטב 701 1,030 329 4 הפניקס 377 193 −184 5 מגדל 266 188 −78 6 מנורה −29 −25 4 7 הראל −177 −73 104 8 יתר הגופים −120 −180 −60 9 כלל −376 −330 46 10 ילין לפידות −195 −466 −271 11 אלטשולר שחם −2,334 −2,359 −25 סה"כ כללי 1,056 1,122 66

השוואת הגיוסים יוני (תכלת) יולי (כתום)