תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

קופות גמל: השוואת הגיוסים בתעשיית הגמל - מור גמל על סף נתח שוק של 10%

העברות נטו ביולי דומים מאוד ליוני וממשיכים את המגמה של הגידול במור גמל, אנליסט ומיטב. מיטב מבצעת קפיצה משמעותית בגיוס אם כי שומרת על מקומה השלישי בטבלה.

 

 
קופות גמל 4Image by jcomp on Freepikקופות גמל 4Image by jcomp on Freepik
 
מערכת FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/08/2025

העברות נטו בקופות הגמל (שכולל את קרנות ההשתלמות) הן "הגביע הקדוש" של מנהלי הקופות ולמעשה כל המאמצים המושקעים ביצירת התשואות מכוונת ליצירת העברות חיוביות לקופות. 

החודש אנו מביאים לכם את נתוני ההעברות של הגופים הגדולים והשוואה (ראו מטה) שלהן לחודש קודם על מנת לבדוק את המגמה.

המובילות

מור גמל שוב מובילה בגיוסים (כמו ביוני) עם 1.846 מיליארד ש"ח, כ 88 מיליון שקלים יותר מיוני ומבססת את עצמה כשחקן המוביל בצמיחה. ההערכה היא שבחודש הבא נתח השוק של מור יחצה את רף 10% משוק הגמל בישראל.

אנליסט כמו ביוני עם מקום שני, למרות גידול של יותר מ 100 מיליון שקלים, עם גיוסים של כ 1.3 מיליארד ש"ח.

מיטב במקום השלישי כמו ביוני אבל עם קפיצה משמעותית מכ 700 מיליון ליותר מ 1 מיליארד שקלים.

עוד חברות שיולי עשה להן טוב הן הראל עם צמצום בהעברה שלילית של כ 100 מיליון וכלל עם צמצום של כ 46 מיליון שקלים.

אורי קיסוס, משנה בכיר למנכ"ל מור השקעות. צילום יחץ.

אורי קיסוס, משנה בכיר למנכ״ל מור השקעות שעבר לנהל את חטיבת לקוחות וערוצי הפצה (חטיבה חדשה יחסית במור השקעות) אומר הבוקר לכתב פאנדר: "הגיוסים הם תוצאה של ביצועים מובילים לאורך זמן ודגש על מקצועיות ושירות אשר הביאו לאמון של ערוצי ההפצה, סוכנים ויועצים. גם לאורך השנה, המשכנו לספק להם וללקוחותינו ערך תוך תשואה מותאמת סיכון, ואנו שמחים שהאמון שנוצר לאורך שנות פעילות החברה מתורגם לגיוסים."

 

 

         
העברות נטו (גיוסים) יולי 2025  
  חברה מנהלת נכסים העברות נטו צבירה נטו
1 מור גמל         91,886       1,846       2,206
2 אנליסט         70,773       1,299       1,655
3 מיטב       114,712       1,030       1,258
4 הפניקס         89,561          193          456
5 מגדל         41,925          188          371
6 מנורה         50,094           -25          119
7 הראל         72,409           -73          205
8 יתר הגופים       123,401         -180          166
9 כלל         62,457         -330         -227
10 ילין לפידות         85,352         -466         -377
11 אלטשולר שחם       128,848      -2,359      -2,384
  סכום כולל       931,418       1,122       3,448
         
         
         
העברות נטו (גיוסים) ינואר עד יולי 2025
    נכסים העברות נטו צבירה נטו
1 אנליסט         70,773       9,565     12,071
2 מור גמל         91,886       6,489       8,111
3 מיטב       114,712       4,840       6,443
4 הפניקס         89,561       1,775       3,695
5 מגדל         41,925       1,606       2,715
6 ילין לפידות         85,352          260       1,279
7 מנורה         50,094         -168          673
8 יתר הגופים       123,401         -947          550
9 הראל         72,409      -1,258          475
10 כלל         62,457      -2,628      -1,978
11 אלטשולר שחם       128,848    -11,647    -11,368
  סכום כולל       931,418       7,888     22,666
         
   דירוג החברות לפי נתח שוק   
דירוג חברה מנהלת נכסים נתח שוק  
1 אלטשולר שחם       128,848 13.83%  
2 מיטב       114,712 12.32%  
3 מור גמל         91,886 9.87%  
4 הפניקס         89,561 9.62%  
5 ילין לפידות         85,352 9.16%  
6 הראל         72,409 7.77%  
7 אנליסט         70,773 7.60%  
8 כלל         62,457 6.71%  
9 מנורה         50,094 5.38%  
10 מגדל         41,925 4.50%  
  יתר הגופים       123,401 13.25%  
  סכום כולל       931,418 100.00%  
         
טבלת השוואת העברות נטו – יוני מול יולי 2025
דירוג ביולי
 חברה מנהלת יוני  יולי  שינוי חודשי 
1 מור גמל           1,758       1,846            88
2 אנליסט           1,185       1,299          114
3 מיטב              701       1,030          329
4 הפניקס              377          193  −184 
5 מגדל              266          188  −78 
6 מנורה  −29   −25               4
7 הראל  −177   −73           104
8 יתר הגופים  −120   −180   −60 
9 כלל  −376   −330             46
10 ילין לפידות  −195   −466   −271 
11 אלטשולר שחם  −2,334   −2,359   −25 
  סה"כ כללי           1,056       1,122            66

 

השוואת הגיוסים יוני (תכלת) יולי (כתום)

x