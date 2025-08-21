קופות גמל: השוואת הגיוסים בתעשיית הגמל - מור גמל על סף נתח שוק של 10%

העברות נטו בקופות הגמל (שכולל את קרנות ההשתלמות) הן "הגביע הקדוש" של מנהלי הקופות ולמעשה כל המאמצים המושקעים ביצירת התשואות מכוונת ליצירת העברות חיוביות לקופות.
החודש אנו מביאים לכם את נתוני ההעברות של הגופים הגדולים והשוואה (ראו מטה) שלהן לחודש קודם על מנת לבדוק את המגמה.
המובילות
מור גמל שוב מובילה בגיוסים (כמו ביוני) עם 1.846 מיליארד ש"ח, כ 88 מיליון שקלים יותר מיוני ומבססת את עצמה כשחקן המוביל בצמיחה. ההערכה היא שבחודש הבא נתח השוק של מור יחצה את רף 10% משוק הגמל בישראל.
אנליסט כמו ביוני עם מקום שני, למרות גידול של יותר מ 100 מיליון שקלים, עם גיוסים של כ 1.3 מיליארד ש"ח.
מיטב במקום השלישי כמו ביוני אבל עם קפיצה משמעותית מכ 700 מיליון ליותר מ 1 מיליארד שקלים.
עוד חברות שיולי עשה להן טוב הן הראל עם צמצום בהעברה שלילית של כ 100 מיליון וכלל עם צמצום של כ 46 מיליון שקלים.
אורי קיסוס, משנה בכיר למנכ״ל מור השקעות שעבר לנהל את חטיבת לקוחות וערוצי הפצה (חטיבה חדשה יחסית במור השקעות) אומר הבוקר לכתב פאנדר: "הגיוסים הם תוצאה של ביצועים מובילים לאורך זמן ודגש על מקצועיות ושירות אשר הביאו לאמון של ערוצי ההפצה, סוכנים ויועצים. גם לאורך השנה, המשכנו לספק להם וללקוחותינו ערך תוך תשואה מותאמת סיכון, ואנו שמחים שהאמון שנוצר לאורך שנות פעילות החברה מתורגם לגיוסים."
|העברות נטו (גיוסים) יולי 2025
|חברה מנהלת
|נכסים
|העברות נטו
|צבירה נטו
|1
|מור גמל
|91,886
|1,846
|2,206
|2
|אנליסט
|70,773
|1,299
|1,655
|3
|מיטב
|114,712
|1,030
|1,258
|4
|הפניקס
|89,561
|193
|456
|5
|מגדל
|41,925
|188
|371
|6
|מנורה
|50,094
|-25
|119
|7
|הראל
|72,409
|-73
|205
|8
|יתר הגופים
|123,401
|-180
|166
|9
|כלל
|62,457
|-330
|-227
|10
|ילין לפידות
|85,352
|-466
|-377
|11
|אלטשולר שחם
|128,848
|-2,359
|-2,384
|סכום כולל
|931,418
|1,122
|3,448
|העברות נטו (גיוסים) ינואר עד יולי 2025
|נכסים
|העברות נטו
|צבירה נטו
|1
|אנליסט
|70,773
|9,565
|12,071
|2
|מור גמל
|91,886
|6,489
|8,111
|3
|מיטב
|114,712
|4,840
|6,443
|4
|הפניקס
|89,561
|1,775
|3,695
|5
|מגדל
|41,925
|1,606
|2,715
|6
|ילין לפידות
|85,352
|260
|1,279
|7
|מנורה
|50,094
|-168
|673
|8
|יתר הגופים
|123,401
|-947
|550
|9
|הראל
|72,409
|-1,258
|475
|10
|כלל
|62,457
|-2,628
|-1,978
|11
|אלטשולר שחם
|128,848
|-11,647
|-11,368
|סכום כולל
|931,418
|7,888
|22,666
|דירוג החברות לפי נתח שוק
|דירוג
|חברה מנהלת
|נכסים
|נתח שוק
|1
|אלטשולר שחם
|128,848
|13.83%
|2
|מיטב
|114,712
|12.32%
|3
|מור גמל
|91,886
|9.87%
|4
|הפניקס
|89,561
|9.62%
|5
|ילין לפידות
|85,352
|9.16%
|6
|הראל
|72,409
|7.77%
|7
|אנליסט
|70,773
|7.60%
|8
|כלל
|62,457
|6.71%
|9
|מנורה
|50,094
|5.38%
|10
|מגדל
|41,925
|4.50%
|יתר הגופים
|123,401
|13.25%
|סכום כולל
|931,418
|100.00%
|טבלת השוואת העברות נטו – יוני מול יולי 2025
|
דירוג ביולי
|חברה מנהלת
|יוני
|יולי
|שינוי חודשי
|1
|מור גמל
|1,758
|1,846
|88
|2
|אנליסט
|1,185
|1,299
|114
|3
|מיטב
|701
|1,030
|329
|4
|הפניקס
|377
|193
|−184
|5
|מגדל
|266
|188
|−78
|6
|מנורה
|−29
|−25
|4
|7
|הראל
|−177
|−73
|104
|8
|יתר הגופים
|−120
|−180
|−60
|9
|כלל
|−376
|−330
|46
|10
|ילין לפידות
|−195
|−466
|−271
|11
|אלטשולר שחם
|−2,334
|−2,359
|−25
|סה"כ כללי
|1,056
|1,122
|66
השוואת הגיוסים יוני (תכלת) יולי (כתום)