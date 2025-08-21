גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד והוגו צ'אופן יו"ר דירקטוריון קבוצת ארד: "תוצאות שיא"

הכנסות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו לשיא של כ-110.6 מיליון דולר, גידול של כ-13.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-10.8 מיליון דולר, גידול של כ-14.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-9.1 מיליון דולר, גידול של כ-45.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2025:
הכנסות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ-110.6 מיליון דולר, לעומת כ-97.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-13.7%. המכירות ברבעון השני מהוות שיא מכירות רבעוני. הגידול נובע בעיקר ממכירות בשוק המקומי (עלייה של 7.3 מיליון דולר) וממכירות באירופה (עליה של 6.6 מיליון דולר).
הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-33.7 מיליון דולר (המהווה כ-30.4% מההכנסות), לעומת כ-29.1 מיליון דולר (המהווה כ-29.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי הושפע מהיקף המכירות הגבוה, תמהיל מכירות המאופיין ברווחיות גבוהה יותר, וכן מפעילות מקיפה בשרשרת האספקה והרכש של החברה.
הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון השני הסתכמו בכ-6.6 מיליון דולר, לעומת כ-5.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הוצאות המחקר והפיתוח הינם למטרת פיתוח מוצרים אולטרה-סוניים, בשילוב פרוטוקולי תקשורת שונים לשוק האמריקאי ולשווקים נוספים, בהם הקבוצה מזהה פוטנציאל לשימוש בפתרונות טכנולוגיים מתקדמים.
הוצאות מכירה ושיווק ברבעון השני הסתכמו בכ-9.4 מיליון דולר, לעומת כ-8.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהיקף המכירות.
הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השני הסתכמו בכ-6.7 מיליון דולר, לעומת כ-5.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
ה-EBITDA ברבעון השני הסתכם בכ-14.7 מיליון דולר, לעומת כ-13.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-9.7%.
הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-10.8 מיליון דולר (כ-9.8% מההכנסות), לעומת כ-9.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-9.7% מההכנסות), גידול של כ-14.4%.
הכנסות מימון נטו ברבעון השני הסתכמו בכ-0.2 מיליון דולר, לעומת הוצאות מימון נטו של כ-1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהוצאות המימון נטו ברבעון נובע בעיקר מהכנסות שנרשמו בגין עסקאות הגנה על המטבע, וכן מהכנסות שנרשמו בגין הפרשי שער על פרטים כספיים. כמו-כן, הוצאות והכנסות המימון מושפעות גם מיתרת החוב הבנקאית ומעליית שיעור הריבית הממוצעת.
הוצאות מסים על ההכנסה ברבעון השני הסתכמו בכ-1.9 מיליון דולר, לעומת כ-1.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור המס הושפע מתמהיל הטריטוריות השונות בהן פועלת הקבוצה, להן שיעורי מס שונים.
הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-9.1 מיליון דולר (כ-8.2% מההכנסות), לעומת כ-6.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-6.4% מההכנסות), גידול של כ-45.8%.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם בכ-7.3 מיליון דולר, לעומת תזרים של כ-8.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. התזרים הושפע מהגידול ברווח ומהגידול בהון החוזר (בעיקר במלאי ויתרת לקוחות).
עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2025:
הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה הסתכמו בכ-214.3 מיליון דולר, לעומת כ-195.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-9.6%.
הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם בכ-16.3 מיליון דולר (כ-7.6% מההכנסות), לעומת כ-13.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (כ-6.7% מההכנסות), גידול של כ-24.8%.
גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד והוגו צ'אופן יו"ר דירקטוריון קבוצת ארד: "אנחנו מסכמים את הרבעון השני לשנת 2025 עם תוצאות שיא. שיא בהכנסות הקבוצה אשר צמחו באופן ניכר באירופה ובישראל וכך גם שיא ברווח התפעולי הרבעוני הנובע מהצמיחה במכירות, וממגוון פעילויות בניהול שרשרת האספקה והתייעלות תפעולית. ראוי לציון מיוחד השיפור ברווח התפעולי בפעילות באירופה, הנובע מהגידול בהיקף המכירות, וכן הבשלה של תהליכי הנדסת ערך והפחתת עלויות המוצרים המיועדים לשוק האירופאי.
הפעילות בארה"ב מושפעת החל מהרבעון השני ממדיניות המכסים של הממשל האמריקאי. מתוך מטרה להתמודד עם הפגיעה האפשרית הצפויה, בוצעה העלאה של מחירי המכירה ללקוחות שתקזז חלק מהשפעות המכסים.
משבר המים העולמי מחייב את המדינות השונות לשדרג את תשתיות המים שלהן, ואנו בארד ערוכים לכך. המובילות הטכנולוגית של ארד, יחד עם השקות של פתרונות חדשים ומתקדמים, מאפשרים צמיחה מתמשכת כפי שבאה לידי ביטוי בשנים האחרונות."
137 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 147.34 מיליון בארד
קרנות נאמנות שמחזיקות את ארד. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
6.36%
|
1170677.2
|
2.88%
|
704331.6
|
2.64%
|
2219420
|
2.23%
|
680452.62
|
2.16%
|
18183.2
|
2.16%
|
2805828.2
|
2.09%
|
235205.04
|
1.91%
|
3846495.52
|
1.73%
|
3743600
|
1.66%
|
5028670.92