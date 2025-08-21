דניאל זינגר, מנכ״ל קבוצת כפרית: "הצגנו רווח תפעולי של כ-38 מיליון ש"ח"

דגשים לרבעון ה-2 לשנת 2025
בהתייחס לתכנית המכסים, ההשפעות על החברה והתוצאות הכספיות הינה בכיוונים מנוגדים בשל הפריסה הגאוגרפית הענפה של פעילות הקבוצה. למועד הדוח, לא חל כל שינוי מהותי בפעילות;
ההכנסות ממכירות גדלו ב-2% והסתכמו בכ-356 מיליון ₪, לעומת כ-350 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, כאשר בכל תחומי הפעילות היה גידול במכירות, למעט תחום הפעילות באירופה, תחום הפעילות בצפון אמריקה הושפעה הפעילות מתיסוף השקל ואלמלא השפעה זאת סך המכירות היה גבוה יותר. המכירות הכמותיות גדלו בכ-3%;
הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2025, הסתכם ב-78.9 מיליון ₪ לעומת 81.4 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר עקב קיטון ברווח הגולמי במגזר צפון אמריקה; שיעור הרווח הגולמי זהה לתקופה המקבילה והסתכם ב-22%;
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2025, הסתכם ב-38.0 מיליון ₪ לעומת 36.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד – עלייה של 3%; שיעור הרווח התפעולי דומה בהשוואה לתקופה המקבילה והסתכם ב-10.7%; בנוסף, נרשם פיצוי ממס רכוש בהיקף של 5.8 מיליון ש"ח בגין מלחמת "חרבות ברזל״, בגין נזקים שנגרמו למגזר הפעילות בישראל במהלך תקופת הלחימה הממושכת, לרבות ירידה במחזורי הפעילות, ירידה בתפוקות, אובדן לקוחות ומכירות (אבדן מוניטין), רכישת תוצרת גמורה חלף ייצור עצמי, תשלום שכר, תמריצים ועוד.
הוצאות המכירה והשיווק נותרו יציבות, ואילו הוצאות ההנהלה גדלו בעיקר עקב קליטת שני סמנכ"לים חדשים;
הוצאות המימון ירדו, בין היתר עקב ירידה בתשלומי הריבית.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-40.3 מיליון ש"ח, הודות לשיפור ברווח הנקי, התאמות לא-תזרימיות ושינויים בהון החוזר, וזאת לצד השקעות של כ-16 מיליון ש"ח ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.
עוד הוסיף זינגר, ״במקביל להישגים הפיננסיים, אנו מתקדמים באופן ניכר ביעדי הקיימות שלנו: הפחתנו את עצימות פליטות גזי החממה ב-12.3% והגדלנו את השימוש באנרגיה מתחדשת מ-17% ל-47.5% מצריכת האנרגיה הכוללת, זהו צעד משמעותי בדרך להשגת יעד הפחתה של 50% בפליטות עד 2030. הרחבנו את היקף המחזור ליותר מ-52% מהפסולת התעשייתית ושילבנו מעל 1,100 טון חומרי גלם ממוחזרים בתהליכי הייצור. לצד אלה, אנחנו מקפידים לטפח סביבת עבודה שוויונית ותומכת, שבה מעל 30% מהתפקידים הניהוליים מאוישים על ידי נשים, עם יעד להגיע ל-50% עד סוף העשור.
החיבור בין מצוינות עסקית לאחריות סביבתית וחברתית הוא הבסיס לאסטרטגיית הצמיחה של כפרית. אנחנו מאמינים שכך נמשיך לחזק את מעמדנו כחברה גלובלית מובילה בתעשיית הפולימרים, לייצר ערך לבעלי המניות, לעובדים, ללקוחות ולסביבה – ולהבטיח עתיד יציב ובר-קיימא״.
לדברי דניאל זינגר, מנכ״ל קבוצת כפרית, "למרות סביבת שוק מאתגרת, חוסר הוודאות הכלכלית ותיסוף השקל מול הדולר בסוף הרבעון, הצלחנו להציג תוצאות טובות הן בהכנסות והן ברווח וברווחיות. ברבעון השני של 2025 הצגנו רווח תפעולי של כ-38 מיליון ש"ח, רווח נקי של כ-23 מיליון ש"ח ו-EBITDA של כ-54 מיליון ש"ח; נתונים אלה מציגים את חוזק החברה בפריסתה הגאוגרפית הרחבה ומגוון סוגי מוצרים ואפליקציות״.
40 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 53.6 מיליון בכפרית
קרנות נאמנות שמחזיקות את כפרית. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
2.57%
|
863740.54
|
2.41%
|
267957.38
|
2.13%
|
2858467.37
|
1.66%
|
3595776.34
|
1.58%
|
4052473.48
|
1.47%
|
3595683.76
|
0.94%
|
76193.34
|
0.94%
|
220155.24
|
0.87%
|
5747622.23
|
0.86%
|
2615477.58