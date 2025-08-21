גיא רגב, מנכ"ל קבוצת גאון: "אנחנו מסכמים רבעון נוסף עם תוצאות טובות."

עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2025
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 גדלו בכ-11.5% לכ-169 מיליון שקל, לעומת כ-151 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הגידול בהכנסות, על אף ההתמתנות הזמנית שנרשמה בפעילות בחודש יוני בשל מלחמת עם כלביא, נובע בעיקר מחטיבת הייזום והביצוע, בין היתר בעקבות רכישת חברת TMNG בינואר האחרון, וכן מגידול במגזר מערכות הבניין.
הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2025 גדל בכ-37% לכ-37.5 מיליון שקל (כ-22.2% מההכנסות), לעומת כ-27.5 מיליון שקל (כ-18.1% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2024. הגידול ברווח הגולמי נגרם מהגידול האמור בהכנסות וכן משיפור ברווחיות.
הרווח מפעולות רגילות ברבעון עלה בחדות לכ-16.8 מיליון שקל (כ-10% מההכנסות), בהשוואה לכ-5.8 מיליון שקל (כ-3.8% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2024. השיפור נובע מהגידול האמור בהכנסות וברווח הגולמי, וכן מקיטון בהוצאות התפעול.
החברה הציגה גידול ברווח הנקי ברבעון השני לשנת 2025, לכ-8.5 מיליון שקל (כ-7.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), שיפור של כ-9.2 מיליון שקל, בהשוואה להפסד בסך של כ-0.7 מיליון שקל (הפסד של כ-1.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל בשנת 2024.
ה-EBITDA ברבעון השני לשנת 2025 הציג גידול של כ-73.3% לכ-26 מיליון שקל, בהשוואה לכ-15 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל בשנת 2024.
עיקרי התוצאות לחציון הראשון לשנת 2025
ההכנסות בחציון הראשון בשנת 2025 צמחו בכ-26% לכ-352 מיליון שקל, לעומת כ-279 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024. עיקר הגידול נובע ממגזר התשתיות והתעשיה, מחטיבת הייזום והביצוע, בין יתר בעקבות איחוד לראשונה של TMNG, וכן ממגזר מערכות הבניין.
הרווח הגולמי בחציון הראשון של 2025 עלה ב-68.3% לכ-80.3 מיליון שקל (כ- 22.8% מההכנסות), לעומת כ-47.7 מיליון שקל (כ-17.1% מההכנסות) בחציון המקביל בשנת 2024.
הרווח מפעולות רגילות בחציון עלה בחדות לכ-37.7 מיליון שקל (כ-10.7% מההכנסות), בהשוואה לכ-9.2 מיליון שקל (כ-3.3% מההכנסות) בחציון המקביל בשנת 2024. השיפור נובע בעיקר מהשיפור האמור בהכנסות וברווח הגולמי, וזאת למרות ירידה בהכנסות אחרות, אל מול החציון המקביל אשתקד אשר נבעו בעיקר מפיצוי בגין מלחמה.
הרווח הנקי לתקופה הסתכם לכ-20.1 מיליון שקל (כ-17.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת הפסד בסך של כ-2.9 מיליון שקל (הפסד של כ-4.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בחציון המקביל בשנת 2024.
ה-EBITDA במחצית הראשונה של שנת 2025 יותר מהוכפל לכ-55.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-23 מיליון שקל בלבד בחציון המקביל של שנת 2024.
מאזן ואירועים אחרונים עד מועד פרסום הדוח:
ההון העצמי של החברה, נכון לסוף הרבעון השני של שנת 2025 הסתכם לכ-476.2 מיליון שקל (לעומת כ-441.5 מיליון בסוף הרבעון השני בשנת 2024), מתוכו כ-426 מיליון שקל הון המיוחס לבעלי המניות (לעומת כ-394 מיליון בסוף הרבעון השני בשנת 2024). הגידול בהון העצמי נובע מהגידול ברווחי החברה השוטפים.
בחודש ינואר 2025 השלימה גאון רכישת 100% ממניות חברת TMNG (באמצעות חברת בת). החברה מתמחה בתכנון, ניהול, פיקוח, רכש והקמה של מערכות משולבות הכוללות: הנדסה אזרחית, תשתיות אורכיות, צנרת תעשייתית ומערכות חשמל ובקרה, במיוחד בעולמות הגז הטבעי ואנרגיות מתחדשות. החברה פועלת בכל שרשרת תשתיות אספקת הגז הטבעי, החל מתשתיות ההפקה, דרך תשתיות ההולכה והחלוקה, תחנות הגפה, תחנות הפחתת לחץ ומדידה, הסבת מפעלים ומערכות בתעשייה, תחנות כוח גדולות, תחנות כח קטנות. התמורה בגין הרכישה הסתכמה ב-1.5 מיליון שקל במזומן, מיליון שקל בתמורה נדחית בכפוף לגידול בהון העצמי של TMNG ותמורה נוספת נדחית המותנית בביצועים כמפורט בדיווחי החברה.
בחודש מאי 2025 עדכנה חברת גאון אחזקות על השלמת המהלך להעברת השליטה בחברה האם. מנכ"ל החברה, גיא רגב, המכהן מזה 12 שנה כמנכ"ל החברה, חבר לאנשי העסקים עופר גלבוע ואשל חפץ, באמצעות Challenge Holdings, שבבעלותם, וביחד רכשו כ-77% ממניות גאון אחזקות והפכו לבעלי המניות הגדולים בחברה. מהלך העברת השליטה הושלם לאחר שהתקבל אישור רשות התחרות. המניות נרכשו על ידי חברת כנפי חגי הפועלת תחת Challenge Holdings, חברה פרטית בבעלות המלאה של גלבוע המנוהלת על ידי ליאורה אטינגר מנכ"לית החברה, בתמורה כוללת של כ-67 מיליון שקל.
גיא רגב, מנכ"ל קבוצת גאון: "אנחנו מסכמים רבעון נוסף עם תוצאות טובות, הכוללות צמיחה דו-ספרתית בהכנסות ושיפור חד ברווחיות, עם רווח נקי מצטבר חצי שנתי של מעל 20 מיליון שקל, וזאת על אף שבמהלך ימי מלחמת 'עם כלביא' בחודש יוני נרשמה התמתנות זמנית בהיקפי פעילות החברה כחלק מהירידה בפעילות הכלכלית במשק. הישגים אלה מתרחשים בסביבה מאקרו-כלכלית מאתגרת בישראל, וממחישים את הביקוש הקשיח למוצרי החברה ומביאים לידי ביטוי את מימוש האסטרטגיה שלנו כמובילים בתחומי תשתיות ההולכה. השנה המשכנו בהרחבת בסיס הפעילות, עם רכישת חברת התכנון וההנדסה TMNG, בהמשך לרכישת חברת נחמני אשתקד, ורכישת מלוא מניות חברת פלסים-החברה המובילה בייצור צנרת פלסטיק, ואלו מאפשרות לנו להציע ללקוחות מעטפת כוללת של פתרונות תכנון-ביצוע ותשתיות הולכה מתקדמות, ולצד זאת אנחנו מרחיבים את פעילותינו לתחומים צומחים כגון תחום שינוע אשפה פניאומטי. אנחנו ממוקדים כיום בפיתוח והרחבה של תחומי הליבה בחברה, מימוש האסטרטגיה וביסוס מעמדה של גאון כשחקנית המובילה בישראל בתחום תשתיות ההולכה".
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
1.72%
|
1355474.17
|
1.33%
|
3236903.34
|
1.18%
|
975939.35
|
0.77%
|
85409.41
|
0.74%
|
208625.03
|
0.48%
|
1506886.66
|
0.44%
|
149473.57
|
0.4%
|
176845.97
|
0.4%
|
1427868.32
|
0.25%
|
66526.2