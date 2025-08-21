הכנסות קבוצת ה-IT המובילה צמחו ברבעון השני ב-8.4% לכ-910 מיליון שקל, הרווח התפעולי זינק ב-19% ל-44.5 מיליון שקל והרווח הנקי גדל ב-12.4% לכ-17.5 מיליון שקל.
במחצית השנה הראשונה הכנסות קבוצת ה-IT צמחו ב-5.2% לכ-1.9 מיליארד שקל, הודות לגידול אורגני בכל מגזרי פעילותה.
במחצית השנה הראשונה זינק הרווח התפעולי של מלם תים ב-17% לכ-104 מיליון שקל, והרווח הנקי גדל בכ-27.7% לכ-48 מיליון שקל.
שלמה איזנברג, יו"ר קבוצת מלם תים: "קבוצת מלם תים ממשיכה להציג צמיחה וגידול דו ספרתי בכל מדדי הרווח זאת הודות לגידול אורגני בכל תחומי פעילות הליבה במגזרי הפעילות השונים. כפי שציינו בדוחות קודמים, הקבוצה ממשיכה לצמוח בפעילותה בחו"ל . במחצית הראשונה היקף ההכנסות מחו"ל מהווה 12% מסך הכנסות הקבוצה".
מלם תים, קבוצת שירותי ה-IT המובילה בישראל, מדווחת על תוצאותיה כספיות חזקות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2025.
הכנסותיה של מלם תים ברבעון השני של 2025 הסתכמו בכ-910 מיליון שקל, ומשקפות צמיחה משמעותית של 8.4% לעומת הכנסות הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות הקבוצה במחצית השנה הראשונה הסתכמו בכ-1.91 מיליארד שקל, ומשקפות צמיחה של 5.2% לעומת ההכנסות במחצית המקבילה אשתקד. ההכנסות הושפעו בעיקר מגידול אורגני בכל מגזרי הפעילות של החברה.
הרווח הגולמי של מלם תים ברבעון השני של 2025 גדל ב-15.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לכ-97.7 מיליון שקל. הרווח הגולמי של הקבוצה במחצית השנה הראשונה זינק ב-13.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לכ-211.9 מיליון שקל. הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר מהגידול בהכנסות כאמור והגידול בשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקר משינוי בתמהיל ההכנסות במגזרי הפעילות עם רווחיות גבוהה יותר.
הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון השני גדל ב-19% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לכ-44.5 מיליון שקל. הרווח התפעולי במחצית השנה הראשונה זינק ב-17% לעומת התקופה המקבילה, לכ-104.6 מיליון שקל. הגידול ברווח התפעולי של מלם תים נובע בעיקר מהגידול ברווח הגולמי.
הרווח הנקי של מלם תים ברבעון השני של 2025 גדל ב-12.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לכ-17.5 מיליון שקל. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-48.4 מיליון שקל, כך שהוא משקף גידול של 27.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הנקי נובע בעיקר מהגידול ברווח התפעולי ומקיטון בהוצאות המימון של הקבוצה.
מלם תים מסכמת את הרבעון השני של 2025 עם EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) בנטרול 16IFRS של כ-58.7 מיליון שקל, המשקף גידול של 14.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בסיכום מחצית השנה הראשונה הסתכם ה- EBITDAבנטרול 16IFRS בכ-132.4 מיליון שקל, עם גידול של 13.2% ביחס למחצית המקבילה. הגידול ב-EBITDA נובע בעיקר מהגידול ברווח הגולמי של הקבוצה.
תוצאות חזקות ברוב מגזרי הפעילות - ברבעון השני ובמחצית השנה הראשונה כולה
הכנסות מלם תים במגזר תשתיות חומרה ופתרונות ענן צמחו ב-13.6% ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל, לכ-483.3 מיליון שקל. הכנסות הקבוצה במגזר זה במחצית הראשונה של 2025 צמחו ב-5.1% לעומת התקופה המקבילה, לכ-1031.9 מיליארד שקל. הגידול נובע בעיקר מעליה במכירות בתחום הענן בניכוי ירידה בשער החליפין הממוצע של הדולר.
הרווח התפעולי במגזר התשתיות והענן זינק ברבעון השני ב-20.9% לעומת הרבעון המקביל, לכ-19.6 מיליון שקל. במחצית השנה גדל הרווח התפעולי במגזר התשתיות והענן ב-8.7% לעומת התקופה המקבילה, לכ-44.1 מיליון שקל.
ההכנסות במגזר תוכנה, פרויקטים ופתרונות עסקיים צמחו ב-2.6% ברבעון השני של 2025 לעומת הרבעון המקביל, לכ-352 מיליון שקל. ההכנסות במגזר זה במחצית השנה הראשונה צמחו ב-4.9% לעומת התקופה המקבילה, לכ-730 מיליון שקל. הגידול נובע מגידול אורגני בכל תחומי הפעילות במגזר.
הרווח התפעולי במגזר תוכנה, פרויקטים ופתרונות עסקיים עלה ב-14.2% ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל, לכ-16.9 מיליון. במחצית השנה גדל הרווח התפעולי במגזר התוכנה והפרויקטים ב-23.5% לעומת התקופה המקבילה, לכ-43.3 מיליון שקל.
ההכנסות במגזר שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח צמחו ב-5.5% ברבעון השני של 2025 לעומת הרבעון המקביל, והסתכמו בכ-73.9 מיליון שקל. במחצית השנה הראשונה צמחו הכנסות מגזר זה ב-6.6% לכ-147.9 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר מגידול בהכנסות.
הרווח התפעולי במגזר שירותי השכר ומשאבי האנוש (בנטרול פעילות חיסכון ארוך טווח) גדל ברבעון השני ב-20.4% לעומת הרבעון המקביל, והסתכם בכ-17.6 מיליון שקל. במחצית השנה הראשונה גדל הרווח התפעולי במגזר זה ב-16.2% לכ-34.3 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר מגידול בהכנסות כתוצאה מהצטרפות של לקוחות חדשים בישראל ובצפון אמריקה .
88 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 31.79 מיליון במלם תים
קרנות נאמנות שמחזיקות את מלם תים. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
7.1%
|
1306039.15
|
3.08%
|
161230.94
|
2.19%
|
428350
|
2.13%
|
520959.27
|
1.82%
|
206893.05
|
1.62%
|
4145485.63
|
1.29%
|
221713.96
|
1.18%
|
620165.13
|
1.06%
|
2427802.13
|
1.05%
|
1116280.1