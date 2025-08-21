דורון גינת מנכ"ל שלמה ביטוח: ״החברה צועדת להשגת יעדי התוכנית האסטרטגית מוקדם מהמתוכנן."

שלמה ביטוח מציגה רווח גבוה בחציון הראשון לשנת 2025 עם רווח כולל לאחר מס של כ-94 מיליון ש״ח לעומת כ-53 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 77%.
הרווח ברבעון השני לשנת 2025 עמד על 48 מיליון ש״ח וזאת לעומת 8.5 מיליון ש״ח ברבעון המקביל אשתקד – גידול של 560%.
התשואה על ההון ברבעון הינה כ -38%.
עיקר הרווח נובע מהמשך מגמת השיפור ברווח החיתומי בכל הענפים ומתשואת תיק השקעות הנוסטרו של החברה.
תוצאותיה הכספיות של שלמה ביטוח פורסמו והציגו כי במהלך החציון הראשון לשנת 2025 החברה מציגה רווח חיתומי בכל ענפי פעילותה וזאת כתוצאה ממהלכי טיוב ושיפור התיק הביטוחי שנעשים למעלה משנה. לצד פעילותה הביטוחית, פעילות ההשקעות של החברה המשיכה להניב רווחים בהתאם לאסטרטגיית ההשקעות של החברה.
הרווח הכולל לפני מס בחציון הראשון לשנת 2025, הסתכם בכ-140 מיליון ש״ח וזאת לעומת 85.0 מיליון ש״ח בחציון המקביל אשתקד, עלייה מרשימה של כ- 65%. ברבעון הנוכחי, הרווח הכולל לפני מס עמד על כ- 73.6 מיליון ש״ח וזאת לעומת 19.3 מיליון ש״ח ברבעון במקביל אשתקד – עלייה של כ- 280%. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום ה-30 ביוני, 2025, הסתכם לסך של כ-548 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ-454 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר, 2024. העלייה בהון העצמי מיוחסת לרווח כולל לאחר מס לחציון הראשון לשנת 2025 בסך של כ-94 מיליון ש''ח.
התשואה להון ברבעון הנוכחי הינה כ- 38% במונחים שנתיים.
סך הפרמיות ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו לכ-845.0 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-893.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-5%. הירידה בהיקף הפרמיות מיוחסת בעיקרה לענפי הרכב כתוצאה מהמשך טיוב תיק הלקוחות ומנגד, החברה מציגה צמיחה מרשימה של 23% בעיקר מענף בתי עסק.
בנוסף, בכל הקשור ליישום תקני החשבונאות IFRS 17 - ו- IFRS 9, החברה מציגה קיטון בהון העצמי החשבונאי ליום 31 בדצמבר, 2024 בסך של כ-10 מיליון ש״ח לכדי 454 מיליון ש״ח חלף 464 מיליון ש״ח וזאת בעקבות יישום התקנים החדשים.
דורון גינת מנכ"ל שלמה ביטוח: ״החברה ממשיכה להציג תוצאות טובות מאוד זו תקופה ארוכה וצועדת במהירות להשגת יעדי התוכנית האסטרטגית, אף מוקדם מהמתוכנן. ברבעון הנוכחי כל תחומי הפעילות של החברה מניבים רווח וזאת הודות ליישום תכניות העבודה של החברה במטרה להציב את שלמה ביטוח בצמרת שוק הביטוח. מגמה זו, ניכרת כבר תקופה ארוכה ומתאפשרת בשל פעולות החברה לטיוב התיק, שיפור חיתומי בכל ההיבטים העסקיים, תיק השקעות מאוזן והתאמה לשינויי השוק.
אנו ממשיכים בשיתוף פעולה פורה עם סוכנינו הנאמנים, פיתוח מוצרים חדשים, תחומי פעילות נוספים, שיפור השרות ללקוחות והיערכות לקראת השקת פעילות ביטוח חיים.״