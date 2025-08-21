משרד האנרגיה אישר את תוכנית הפיתוח המעודכנת למאגר לוויתן

התוכנית שאושרה תאפשר את הרחבת קצב ההפקה מהמאגר לכ-21 BCM מידי שנה, ובהמשך לכ-23 BCM;
הרחבת ההפקה מלוויתן תגדיל משמעותית את היקף הגז העומד לרשות המשק הישראלי;
האישור מהווה צעד משמעותי נוסף לקראת קבלת החלטת השקעה סופית (FID) להרחבת המאגר;
מוקדם יותר החודש חתמו השותפות בלוויתן על עסקת ענק לאספקת גז טבעי למצרים;
יוסי אבו, מנכ"ל NewMed Energy: "אישור תוכנית הפיתוח המעודכנת יסייע לנו לקבל החלטת השקעה בשבועות הקרובים".
NewMed Energy דיווחה הבוקר כי הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה אישר את תוכנית הפיתוח המעודכנת למאגר לוויתן, לקראת השקת פרוייקט ההרחבה של המאגר, שיספק מענה לביקושים הגוברים לגז טבעי בישראל ובאזור.
תוכנית הפיתוח כוללת קידוח שלוש בארות הפקה נוספות, הוספת מערכות תת ימיות מלוות והרחבת מתקני הטיפול בפלטפורמה - צעדים אשר יעלו את קצב ההפקה מהמאגר לכ-21 BCM מידי שנה (ביחס לכ-12 BCM בשנה המופקים כיום) ועלותם הכוללת מוערכת בכ-2.4 מיליארד דולר. בהמשך תתאפשר עלייה לקצב הפקה שנתי מהמאגר של כ-23 BCM.
אישור תוכנית הפיתוח הוא צעד משמעותי לקראת קבלת החלטת השקעה סופית (FID) של השותפות בלוויתן בפרויקט ההרחבה, כאשר ההחלטה בנושא צפויה להתקבל עוד בשנת 2025. השותפות במאגר כבר אישרו תקציב של כ-505 מיליון דולר לצורך רכש ציוד שיאפשר קיצור זמני ביצוע הפרויקט.
כזכור, מוקדם יותר החודש, השותפות בלוויתן חתמו על עסקת הייצוא הגדולה בתולדות המדינה למכירת 130 BCM של גז טבעי למצרים עד לשנת 2040. אישור תוכנית ההרחבה על ידי משרד האנרגיה, וביצוע פרויקט ההרחבה, יאפשרו לקבל את אישורי הייצוא הנדרשים, וזאת בהמשך לבקשה בנושא שכבר הוגשה לממונה על הנפט על ידי השותפות בלוויתן בשנה שעברה. בנוסף, תאפשר הרחבת ההפקה מלוויתן להעמיד כמויות גדולות יותר של גז טבעי לטובת הלקוחות בישראל ותגביר את הביטחון האנרגטי.
יצויין כי במקביל לקבלת האישור, הואצו השיחות עם נתג"ז לצורך השלמת הצינור החדש למצרים בקו רמת חובב-ניצנה.
במכתב האישור ציין הממונה כי הערכות משרד האנרגיה העדכניות ביחס לכמות הגז הטבעי ברת ההפקה במאגר (הכמות שהופקה בתוספת כמות המשאבים שנשארו במאגר) עומדת על כ-551 BCM. מדובר בנתון המשקף עליה של כ-50 BCM ביחס להערכה הקודמת של משרד האנרגיה ביחס לכמות הגז הטבעי במאגר. יצוין כי, הערכת NewMed Energy המתבססת על חוות דעת של מעריך חיצוני (NSAI) ואשר פורטה בדוח המשאבים של המאגר לא השתנתה ונאמדת בכ-632 BCM.
יוסי אבו מנכ״ל NewMed Energy: "אישור תוכנית הפיתוח להרחבת לוויתן הוא שלב הכרחי לקראת קבלת החלטת השקעה סופית במאגר, שצפויה בשבועות הקרובים. המהלכים שאנחנו מקדמים, העמקת הבריתות האזוריות, השקעת הענק שלנו במשק הישראלי - כולם מייצרים ערך מוסף אדיר, במיוחד בעיתוי הנוכחי, שממחיש את חשיבותו של מאגר לוויתן למדינת ישראל ולאזור כולו."