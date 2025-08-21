מאקרו

אינפלציה בבריטניה

מחירי הצרכן בבריטניה עלו יותר מהצפוי, והאריכו את תקופת האינפלציה הגבוהה מהיעד. הנתונים תומכים בבנק אנגליה (BoE) בהסרה זהירה והדרגתית של מגבלות המדיניות, בקצב רבעוני, ומחלישים את האפשרות להאצה בקצב ההקלות. בהתאם לכך, אנו ממשיכים לצפות שהורדת הריבית הבאה תתרחש בנובמבר. הלירה שטרלינג ממשיכה ליהנות מתמיכה בזכות ריביות גבוהות יותר ביחס לעמיתותיה האירופיות.

למרות הציפיות לעלייה מתונה, נתוני יולי הפתיעו כלפי מעלה כשהאינפלציה עלתה ל־3.8% במונחים שנתיים. לאחר שבחלק ניכר מ־2024 חזרה האינפלציה לטווח היעד, היא שוב חורגת ברוב חודשי השנה. בעוד שהאינפלציה הבסיסית נותרת דביקה, גורמים חד־פעמיים – כמו העלאות במחירי אנרגיה מפוקחים – דחפו את המדד הכללי כלפי מעלה. ביולי, רוב העלייה נבעה מהתייקרות מחירי כרטיסי הטיסה. מעבר לכך, אין סימנים להאצה רחבה יותר. לפיכך, הנתונים אינם צפויים לשנות את עמדת המדיניות הנוכחית של הבנק, אלא דווקא לאשר את מהלכי ההקלה הזהירים שמיושמים מאז אמצע 2024 – הורדת ריבית הדרגתית אחת בכל רבעון. במובן זה, הנתונים משלימים את הפתעת הצמיחה ברבעון השני, ומצננים ציפיות להאצה בקצב ההקלות. אנו ממשיכים להעריך שהפחתת הריבית הבאה, של 25 נקודות בסיס לרמה של 3.75%, תתרחש בנובמבר. בינתיים, הלירה נהנית מתמיכה בזכות פערי ריבית חיוביים ביחס לרוב המטבעות באירופה, ויכולה להמשיך לשמש חלופה אטרקטיבית יותר מהאירו. רבות ייקבע בשאלה אם תקציב הסתיו הקרוב יצליח להפיג את החששות הפיסקליים שמעכבים את התחזקות הלירה בחודשים האחרונים.

דוד א. מאייר, כלכלן, יוליוס בר



סחורות

אנרגיה נקייה: ההייפ סביב גרעין מגיע עם סייגים

השבועות האחרונים חשפו במלואם את ההבטחות וגם את החסרונות של תחום הגרעין. גל החום אילץ את צרפת להפחית תפוקה בתחנות הכוח שלה, ממשלת בריטניה פתחה את הארנק כדי לקדם פרויקט חדש, ובארה"ב נמשך הלהט סביב כורים מודולריים קטנים. הכלכלה של הכוח הגרעיני המסורתי נותרת מאתגרת, אפילו בסין, ומעמדו בעתיד האנרגיה העולמי מאוים. כאופטימיסטים טכנולוגיים אנו מאמינים שיש לשים לב להתפתחויות בתחום הכורים הקטנים, אך משקיעים צריכים להבין שהמסחור, ולכן גם תזרימי המזומנים, עדיין רחוקים שנים קדימה. השאלה היא אם לשווקים הפיננסיים יש סבלנות לכך. להערכתנו, מדובר בשלב אמצעי במחזור ההייפ המוכר. אנו שומרים על גישה חיובית זהירה כלפי תחום האנרגיה הנקייה בכללותו.

כמעט שלא עובר שבוע בלי כתבות בתקשורת הכלכלית והרחבה על תחום הגרעין. בשבועות האחרונים ראינו את כל קשת הסיפורים: בצרפת, טמפרטורות מים גבוהות ואף מכת מדוזות ייחודית באחד האתרים פגעו במערכות הקירור והביאו לצמצום תפוקה. מחירי החשמל בצרפת עלו זמנית מול המדינות השכנות. במקביל, ייצור סולארי חזק הקפיץ את ההיצע בצהריים וגרם לשעות שיא של מחירי חשמל שליליים. התוצאה- גם תחנות גרעיניות באירופה צמצמו תפוקה. הגמישות הזו עולה במחיר: ככל שמספר שעות הייצור יורד, כך ארוך יותר פרק הזמן להחזר ההשקעה

בבריטניה, הממשלה אישרה פרויקט חדש נוסף – אך המימון מגיע בעיקר מכספי ציבור והעלות המגולמת לחשמל גבוהה פי כמה ממחיר השוק הנוכחי. אפילו בסין, שבה נבנות תחנות בקנה מידה גדול יותר מכל מקום אחר, נדרשות תעריפי ממשלה כדי לאזן מול פחם ואנרגיות מתחדשות. התמונה ארוכת הטווח לא צפויה להשתנות – השימוש הגובר בסולארי ובאגירת אנרגיה יפחית עוד יותר את שיעורי הניצול של הגרעין.

בצפון אמריקה, נראה בתחילה סיפור אחר: חברות דאטה סנטרים מחזירות לפעילות תחנות גרעין מושבתות, לעיתים במחירים גבוהים בהרבה מהשוק – ככל הנראה כדי לעקוף תורים לגישה לרשת. זוהי דינמיקה שעשויה להעיד על "פספוס פוטנציאלי" ולחץ יתר. ועדיין, לא כדאי להמעיט בערכה של טכנולוגיה מתפתחת: הכורים המודולריים הקטנים עשויים להציע פתרון לאתגר הכלכלי בזכות יכולת ההתרחבות והמיקום בקרבת תעשיות עתירות אנרגיה. הבעיה היא שהמסחור עוד רחוק. לכן, למרות הפוטנציאל ארוך הטווח, כרגע התחום מתאים יותר למשקיעים קצרים־טווח.

נורברט ריקר, ראש תחום כלכלה ומחקר דור העתיד, יוליוס בר



אג"ח

אינדונזיה: הפתעת בנק אינדונזיה בהפחתת ריבית

בנק אינדונזיה הפחית את הריבית ב־25 נקודות בסיס במהלך מפתיע, כדי לעודד צמיחה, ורמז על אפשרות להמשך ההקלות על רקע אינפלציה מתונה והאטה צפויה במחצית השנייה של 2025, בין היתר עקב מכסים גבוהים יותר. עם זאת, קצב המהלכים יושפע מהתנאים הגלובליים ומהמטבע המקומי (IDR), לנוכח מיקוד הבנק ביציבות המטבע. תקציב 2026 של אינדונזיה מבקש לאזן בין צמיחה למשמעת פיסקלית, אך יעד גביית המס נראה שאפתני, והוצאות מוגברות עלולות להגדיל את הגירעון מעבר לתחזיות.

הבנק המרכזי הפתיע עם הפחתת ריבית שנייה ברצף ל־5%, במטרה לתמוך בצמיחה מול אי־ודאות עולמית. סביבת אינפלציה נמוכה ויציבות המטבע אפשרו את המהלך. במקביל הופחתו גם הריביות על פיקדונות ועל מתן אשראי ב־25 נ"ב. זו הפחתת הריבית החמישית מאז ספטמבר. רק 9 מתוך 39 כלכלנים בסקר בלומברג צפו את המהלך, בעוד רובם העריכו שהבנק ימתין, לאחר שצמיחת התמ"ג ברבעון השני האיצה ל־5.1% – הקצב הגבוה ביותר זה שנתיים – בהובלת השקעות וצריכה פרטית מתונה. עם זאת, מגזרים מסוימים עדיין מפגינים חולשה, וצמיחת האשראי ירדה ביולי ל־7% – הנמוכה מאז מרץ 2022, מתחת ליעד הבנק לשנה (8%–11%).

על רקע האטה צפויה במחצית השנייה בשל מכסים אמריקאים חדשים והאטה עולמית הפוגעת בסחר ובייצור, הבנק מבקש לשמור על תנאים מוניטריים מקלים כדי לתמוך בביקושים מקומיים. התחזית שלו לצמיחת 2025 עומדת כעת מעל אמצע הטווח של 4.6%–5.4%. גם אם האינפלציה עלתה ביולי ל־2.4%, הבנק מעריך שתישאר בטווח היעד (1.5%–3.5%) השנה ובשנה הבאה.

המהלך מגיע לאחר שהנשיא פראבוו סוביאנטו הציג תקציב 2026 בהיקף 234 מיליארד דולר (+7.3% לעומת השנה שעברה), עם יעד גירעון נמוך יותר – 2.5% מהתמ"ג (מול 2.8% ב־2025), מתחת לתקרה של 3%. התקציב מניח צמיחה של 5.4% ותוספת של כ־10% בהכנסות המדינה וכ־13.5% בהכנסות ממסים. הדגש יושם על תוכניות הדגל של הנשיא, בעוד ההשקעות יידחקו אחורה. יעד ההכנסות ממסים נראה שאפתני, והאצת ההשקעות בתוכניות החברתיות עלולה להרחיב את הגירעון יותר מהצפוי.

סוק יין יונג, אנליסטית אג"ח אסיה, יוליוס בר