לאז זרם הכסף השבוע ? סקירה שבועית

הבורסה בתל אביב
נסחרה השבוע במגמה חיובית כשברקע פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני של השנה ואי הבהירות בנוגע למלחמה בעזה. מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-1.1%, מדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-1.1%, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-0.9%, ומדד ת"א-ביטוח עלה בכ-7.5%. מחזור המסחר היומי הממוצע השבוע הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל.
בשוק המניות
נרשמה למסחר חברה חדשה, י.ע.ז יזמות, העוסקת בייזום ובנייה של פרויקטים להתחדשות עירונית.
השבוע התאפיין בגיוסי הון גדולים
באמצעות הקצאות פרטיות של מניות, ביניהן אנלייט אנרגיה ואו.פי.סי אנרגיה שגייסו כ-1 מיליארד שקל וכ-0.9 מיליארד שקל, בהתאמה.
מדדי איגרות החוב
הממשלתיות ומדדי איגרות החוב הקונצרניות נסחרו השבוע במגמה מעורבת
התשואה לפדיון
של איגרות החוב הממשלתית של ישראל ל-10 שנים נמוכה מהתשואה לפדיון של איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים של ארה"ב ומלמדת על פרמיית סיכון נמוכה בישראל.
בשוק איגרות החוב הקונצרניות
גיוסו השבוע כ-5.1 מיליארד שקל ב-4 הנפקות לציבור. כמעט מלוא הסכום (כ-5.0 מיליארד שקל) גויס על ידי בנק הפועלים בשלוש בסדרות אג"ח. הבנק רשם את שיא הגיוס מתחילת השנה בסדרת אג"ח אחת - כ-3.4 מיליארד שקל.
בקרנות המחקות
מדדי מניות מקומיים נרשמו השבוע רכישות, לעומת מכירות בשבוע הקודם. בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים ובקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים נרשמו השבוע רכישות בהמשך לרכישות בשבוע הקודם.
בקרנות האקטיביות
בקרנות הכספיות ובקרנות האקטיביות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב מקומיות נרשמו השבוע הזרמות בהמשך להזרמות בשבוע הקודם.
תנועות משקיעים בקרנות - הקרנות גייסו כ 1.4 מיליארד שקלים השבוע
בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים
נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף של כ-122 מיליון שקל, לעומת מכירות נטו בהיקף של כ-112 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים
נרשמו רכישות נטו בהיקף של כ-134 מיליון שקל, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של 113 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים
נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף של כ-102 מיליון שקל, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-158 מיליון שקל בשבוע שעבר.
בקרנות הכספיות
נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-0.6 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל בשבוע שעבר.
בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בבורסה בתל-אביב
נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-0.4 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.3 מיליארד שקל בשבוע שעבר.
בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בבורסה תל אביב
נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-58 מיליון שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-10 מיליון שקל בשבוע הקודם.
הבורסה
בתל אביב נסחרה השבוע במגמה חיובית כשברקע פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני של השנה ואי הבהירות לגבי ההתפתחויות העתידות בנוגע למלחמה בעזה.
מדד ת"א-35 עלה השבוע בשיעור של כ-1.1%, מדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-1.1%, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-0.9%, ומדד ת"א-ביטוח עלה בכ-7.5%. מחזור המסחר היומי השבוע הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל.
בבורסות חו"ל - מדדי המניות בארה"ב נסחרו השבוע במגמה מעורבת. מדד ה- Dow Jones נותר ללא שינוי, מדד ה- S&P 500 ירד בשיעור של כ-0.9%, ומדד ה-Nasdaq ירד בשיעור של כ-2.1%.
הבורסות באירופה נסחרו השבוע במגמה מעורבת - מדד DAX 40 ירד בשיעור של כ-0.3%, מדד FTSE 100 עלה בשיעור של כ-1.6%, מדד CAC 40 עלה בשיעור של כ-0.6%, ומדד EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-0.4%.
בשוק איגרות החוב –האפיק הממשלתי הצמוד עלה בשיעור של כ-0.1%, והאפיק הלא צמוד נותר ללא שינוי. מדד תל גוב-צמודות 15+ עלה בשיעור של כ-0.1%, ומדד תל גוב- שקלי 10+ ירד בשיעור של כ-0.1%.
מדד איגרות החוב הקונצרניות הצמודות עלה בשיעור של כ-0.2% ומדד איגרות החוב הקונצרניות הלא צמודות עלה בשיעור של כ-0.2%. מדד תל בונד-צמודות 5-15 נותר ללא שינוי, ומדד תל בונד-שקלי 5-10 עלה בשיעור של כ-0.2%.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עומדת על 4.17% בדומה לסוף שבוע שעבר. במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עלתה השבוע והיא עומדת על 4.33%, בהשוואה ל-4.26% בסוף השבוע הקודם. התשואה לפדיון של איגרות החוב הממשלתית של ישראל ל-10 שנים נמוכה מהתשואה לפדיון של איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים של ארה"ב ומלמדת על פרמיית סיכון נמוכה בישראל.
הנפקות בשוק המניות
חברת י.ע.ז יזמות ובניה והתחדשות עירונית (חברת מניות חדשה, ה-13 השנה), העוסקת ביזום ובנייה של פרויקטים להתחדשות עירונית, גייסה 43 מיליון שקל במניות, לפי שווי חברה של כ-224 מיליון שקל, לאחר ההנפקה.
חברת אנלייט אנרגיה העוסקת בייזום, הקמה והפעלה של פרויקטים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת בישראל ובחו"ל, גייסה כ-1 מיליארד שקל בהקצאה פרטית של מניות.
חברת או.פי.סי אנרגיה העוסקת ביזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח ומתקני ייצר חשמל בישראל, גייסה כ-0.9 מיליארד שקל בהקצאה פרטית של מניות.
הנפקות בשוק איגרות החוב
בשוק איגרות החוב הקונצרני גוייסו השבוע כ-5.1 מיליארד שקל ב-4 הנפקות לציבור כמפורט בטבלה שלהלן:
|
שם החברה
|
ענף/עיסוק
|
סכום
(במיליוני שקלים)
|
הנפקה לציבור / הקצאה פרטית
|
סדרה נסחרת/ חדשה
|
סוג הצמדה
|
מח"מ
(שנים)
|
ריבית/
תשואה לפדיון
|
דירוג
"מעלות" /"מדרוג"
|
גשם למשתכן
|
נדל"ן ובנייה
|
75
|
הנפקה לציבור
|
חדשה
|
ללא
|
3.12
|
9.53%
|
|
פועלים
|
בנקים
|
3,419
|
הנפקה לציבור
|
חדשה
|
מדד
|
5.10
|
2.61%
|
AAA Aaa
|
פועלים
|
בנקים
|
687
|
הנפקה לציבור
|
חדשה
|
מדד
|
5.58
|
3.01%
|
AA- Aa2
|
פועלים
|
בנקים
|
948
|
הנפקה לציבור
|
חדשה
|
מדד
|
10.16
|
3.19%
|
AA- Aa2
מאקרו ושונות
ישראל
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
מדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2025 עלה בשיעור של כ-0.4% בהתאם לציפיות. בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2025 לעומת יולי 2024), מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של 3.1%.
על פי אומדן ראשון לרבעון השני של שנת 2025 התוצר המקומי הגולמי ירד ב-3.5% (0.9% בחישוב שנתי). השינויים ברבעון השני של שנת 2025 הושפעו בצורה מהותית ממלחמת "עם כלביא", במיוחד ההוצאה לצריכה פרטית (ירידה של 4.1%), וההשקעה בנכסים קבועים (ירידה של 12.3%).
אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בחודש יולי עמד על 3.1%, בהשוואה ל-2.7% בחודש הקודם.
נתוני בנק ישראל:
ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 4.5%. בהודעת הריבית נאמר כי על רקע אי הוודאות הגיאופוליטית, תוואי הריבית ייקבע בהתאם להתכנסות האינפלציה ליעדה, היציבות בשווקים הפיננסיים, והפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית.
ארה"ב
מדד המחירים ליצרן לחודש יולי עלה בשיעור של 0.9% בהשוואה לצפי של 0.2%. השיעור השנתי של מדד המחירים ליצרן עלה בשיעור של 3.3% בהשוואה לצפי של 2.5%.
מדדי מניות
|
מדדי שווי שוק
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
ת"א–35
|
1.1%
|
25.2%
|
ת"א–90
|
0.9%
|
27.1%
|
ת"א–125
|
1.1%
|
26.3%
|
ת"א–SME60
|
0.1%
|
19.4%
|
ת"א 90 ובנקים 5
|
0.7%
|
31.4%
|
מדדים ענפיים
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
ת"א טק-עילית
|
0.8%
|
25.2%
|
ת"א בנקים-5
|
0.5%-
|
41.4%
|
ת"א ביטוח
|
7.5%
|
111.8%
|
ת"א רשתות שיווק
|
1.7%
|
25.9%
|
ת"א-נפט וגז
|
2.2%
|
36.7%
|
ת"א נדל"ן
|
0.1%-
|
10.0%
מדדי איגרות חוב
|
מדד
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
תל גוב-צמודות
|
0.1%
|
2.5%
|
תל גוב-שקלי
|
0.0%
|
4.1%
|
תל בונד-60
|
0.1%
|
4.3%
|
תל בונד-שקלי
|
0.2%
|
3.8%
מטבע חוץ
|
מטבע
|
שינוי השבוע
|
שינוי מתחילת השנה
|
דולר/שקל
|
0.4%
|
-6.8%
|
אירו/ שקל
|
0.1%
|
4.4%
תמונה: Dreamstime