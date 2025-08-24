מה היא ההחזקה החדשה של וורן באפט?

וורן באפט עשה לאחרונה שינויים בתיק ההשקעות של ברקשייר האת’וויי, והשינויים כללו החזקה חדשה לחברה: מניות של חברת הביטוח הרפואי הפרטית UnitedHealth שנמצאת בתקופה מאתגרת. במקביל הוא עשה התאמות גם בהחזקות אחרות של החברה.

מה זה אומר?

ברקשייר רכשה 5 מיליון מניות של UnitedHealth, זו השקעה בהיקף של כ־1.6 מיליארד דולר. עצם הרכישה לבדה הספיקה כדי להקפיץ את מניית החברה ביותר מ- 10% בשני ימי המסחר האחרונים. לצד זה, באפט ביצע מספר התאמות נוספות: הוא נפרד לחלוטין ממניית T-Mobile צמצם את ההחזקה באפל ב־20 מיליון מניות (אם כי זו עדיין נותרה ההחזקה הגדולה ביותר של ברקשייר), הקטין את היקף ההשקעה בבנק אוף אמריקה, ובתחום הדיור והבנייה הפחית את החשיפה ל-D.R. Horton , זאת במקביל להגדלת ההשקעות בחברות Lennar ו- .Nucor

בשנה האחרונה מניית UnitedHealth התרסקה כמעט בחצי, בזמן שהשוק הכללי דווקא עלה. זה קרה מפני שהוצאות הבריאות שלה, בעיקר בתוכניות Medicare Advantage עלו הרבה מעבר לציפיות. בנוסף היא נאלצה להוריד תחזיות, החליפה מנכ״ל, התמודדה עם חקירה של משרד המשפטים האמריקאי על ניהול חשבוניות, ואף סבלה מתקיפת סייבר.

אך מבחינת הכנסות, החברה עדיין צומחת: ברבעון השני של 2025 ההכנסות עלו ביותר מ-12 מיליארד דולר והגיעו ל-111.6 מיליארד, בעיקר בזכות עלייה במספר המבוטחים במדיקייר ובמדיקייד. ההכנסות לכל השנה צפויות להגיע לכ-448 מיליארד דולר. עם זאת, בגלל שהמחירים עוד לא הדביקו את העלייה בהוצאות, את הרווחים האמיתיים היא כנראה תראה רק החל משנת 2026.





הכנסות החברה הגיעו ל-111.6 מיליארד. גרף ונתונים מאת TradingView



בנוסף, החברה הצליחה להגדיל את ההכנסות במשך 140 רבעונים רצופים והמשיכה לגייס חברים נוספים בעסקים המרכזיים שלה, מה שמראה עד כמה הפעילות שלה אמינה. בחצי שנה הראשונה של 2025, היא השיגה תשואה שנתית על ההון העצמי של 20.6% והביאה 7.2 מיליארד דולר בתזרים מזומנים תפעולי ברבעון השני, שזה כפול מהרווח הנקי שלה. המודל המשולב שלה – ביטוח, רפואה ובתי מרקחת, קשה מאוד לחיקוי ונותן לה יתרון בשוק.

השווי שלה היום זול יחסית לשוק וגם ביחס להסטוריה של עצמה, ותשואת תזרים המזומנים שלה גבוהה. מצד שני, שולי הרווח נפגעים בגלל הוצאות הבריאות הגבוהות. אז אמנם המשקיעים עדיין נזהרים ממנה כי המניה מאד תנודתית, אבל גופים גדולים כמו ברקשייר האתווי של וורן באפט כאמור, דווקא קנו עוד מניות לאחרונה.

הסיכונים המרכזיים של החברה - עלויות רפואיות שימשיכו לטפס ולשחוק רווחים, חקירות ורגולציה שיכולות לגרור קנסות ושינויים במדיניות התמחור, בעיות ניהול עקב חילופי מנכ״לים, ותחרות שהולכת וגוברת.

הנקודות החיוביות - היתרון לגודל ולמודל העבודה המשולב של החברה, הצמיחה במספר המבוטחים, יכולת יצירת מזומנים גבוהה, ותמחור נוח יחסית שמושך משקיעים מוסדיים.

אם כן, למרות שחברת UnitedHealth עברה תקופה לא פשוטה, כאמור באפט לא ממהר לוותר עליה. החברה עדיין נחשבת לשחקנית הגדולה ביותר בשוק הביטוח הרפואי הפרטי בארה"ב, עם יתרון לגודל, רשתות ספקים חזקות ותזרים מזומנים משמעותי.

אם ההוצאות של החברה יתייצבו וההנהלה החדשה תצליח, החברה יכולה לחזור להתחזק, ולמעשה, גם ההשקעה של באפט היא איתות חיובי שיכול לשנות את הלך הרוח בשוק.

לסיכום, UnitedHealth עדיין שחקנית מובילה ובריאה לטווח הארוך, למרות שהיא מתמודדת כעת עם תקופה קשה של עלויות גבוהות ולחץ רגולטורי.

התמונה הרחבה יותר

בהסתכלות רחבה יותר, ענף הבריאות האמריקאי כולו נראה בתקופה האחרונה עייף וחלש – הביצועים דלים, והערכות השווי נמצאות ברמות נמוכות. עם זאת, המצב הזה דווקא יכול להיות קרקע פוריה לתיקון ולחזרה לצמיחה. מאזן פיננסי יציב, תזרימי מזומנים קבועים, תוכניות רכישת מניות עצמיות או חלוקת דיבידנדים – כל אלו יכולים לשמש מנועי צמיחה. נוסף לכך, תחום הבריאות עשוי לעבור גל מיזוגים ורכישות שיחזק את המגזר כולו. כלומר.. הכאב של היום עשוי להפוך לרווח של מחר עבור משקיעים שמסוגלים לעמוד בתנודתיות.

