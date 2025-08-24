לקראת פתיחה - "אפקט פאוול" על השוק המקומי

לנאום פאוול תהייה השפעה על פתיחת המסחר בארץ.
פאוול נתן להבין שהדלת פתוחה לירידת ריבית קרובה, אם הנתונים שיפורסמו עד אז יתמכו בכך, מה שגרר עליות נאות הן של מדדי המניות והן של איגרות החוב בארצות הברית, פיחות של הדולר וירידה של מדד הפחד.
הרבה לעלות מדד Russell 2000 שמורכב ממניות קטנות ומקומיות, יחסית, שירידת ריבית תיטיב עמן במיוחד.
לכך תהיה רוח גבית הן לשוקי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות (אולי תוך צמצום מרווחים) והן לשוקי המניות אצלנו.
גם השקל התחזק משמעותית כנגד הדולר לאחר קביעת השער היציג, נוכח פיחותו של הדולר בשוקי העולם.
בתוך כך, עלו מחירי הנפט, הן נוכח פיחות הדולר בעולם והן משום שהריבית, ככל שתרד, תסייע לביקושים ולפעילות הכלכלית.
סיוע עקיף לשוק המקומי יהיה בכך שהורדת ריבית בספטמבר בארה"ב, ככל שתתרחש, תוכל לסייע לבנק ישראל להוריד ריבית גם כאן, ככל שישקול לעשות זאת.
זאת ועוד – תיסוף השקל נחשב התפתחות מרסנת מחירים, מה שיסייע הן לאג"ח השיקליות הלא צמודות ועוד גורם שעשוי לקרב את הורדת הריבית במשק.
עם זאת, העליות היום, ככל שתהיינה, לא בהכרח תימשכנה בימים הבאים, הן משום שכעת יצטרכו להמתין ולבחון אם נתוני התעסוקה של ארה"ב לחודש אוגוסט, שיפורסמו ביום שישי הבא, ומדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שיפורסם בהמשך, אכן יתמכו בסיפור הכלכלי של ירידת הריבית בארצות הברית, והן משום שהשוק כאן מגיב כמובן גם להתפתחויות התכופות במישור הביטחוני – מדיני ובראשן – סוגיית עזה.
הדבר יכול לגרום לכך שתלווה את העליות באחוזת בית, ככל שתירשמנה, תנודתיות גבוהה מזו של שוקי חו"ל, מה עוד שעונת הדוחות נמשכת בעוצמה.